Второй тайм

85' Удар от ворот произведет Кёльн

85' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Томаш Острак

84' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

84' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Боатенг Кевин-Принс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Удар от ворот произведет Кёльн

80' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Кёльн

78' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Герта выполняет удар от ворот.

75' Голкипер мог бы сыграть и получше

75' Плохо сыграл Штарк Никлас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Боатенг Кевин-Принс нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

71' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Герта выполняет удар от ворот.

68' Шмиц Бенно из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Александр Шволов не дал случится голу! Ут Марк должен был забивать, но Александр Шволов сделал отличный сейв

66' Шволов Александер из команды Герта взял в руки мяч после паса своего. Это значит, что будет назначен свободный удар.

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

64' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Сердар Суат получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Герта выполняет удар от ворот.

61' Игрок Дуда Ондрей из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Г О О О О Л - Дарида Владимир правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

55' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

55' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Модест Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Марвин Швабе отбил мяч на угловой после удара Пекарик Петер из штрафной площади.

53' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Пекарик Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Герта выполняет удар от ворот.

49' Кайнц Флориан из команды Кёльн навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

49' Рефери не любит споров - именно за это Модест Антони сейчас получил желтую

49' Торунарига Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Хорошую попытку сделал Ут Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр