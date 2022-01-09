Германия: Бундеслига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 3000
15' Желтая карточкаХюберс Тимо
0:1
30' ГолМодест Антони
0:2
32' ГолДуда Ондрей
48' Желтая карточкаТорунарига Джордан
1:2
57' ГолДарида Владимир
61' Желтая карточкаСердар Суат
82' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
1:3
90' ГолТилманн Ян
Ход матча
15'
30'
0:1
32'
0:2
57'
1:2
61'
78'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
23
Рихтер
Марко
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Герта
Кёльн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|5
|0.28
|Рихтер Марко
|5
|0.28
|Сердар Суат
|2
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.11
|Дарида Владимир
|1
|0.06
|Бельфодиль Исхак
|1
|0.06
|Маолида Мизиан
|1
|0.06
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.06
|Зельке Дейви
|1
|0.06
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.06
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|12
|0.67
|Ут Марк
|3
|0.17
|Скири Эйе
|3
|0.17
|Кайнц Флориан
|2
|0.11
|Андерссон Себастьян
|2
|0.11
|Дуда Ондрей
|2
|0.11
|Эзкан Салих
|2
|0.11
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Тилманн Ян
|1
|0.06
|Любичич Деян
|1
|0.06
|Лемперте Тим
|1
|0.06
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|5
|0
|Сердар Суат
|5
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хектор Йонас
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
5
42%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
7
44%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
7
54%
1
6%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
9
50%
76-90
Пропущено
26
11
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
12%
4
36%
1-15
6
23%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90
Забито
20
31
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
10%
2
6%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
5
25%
8
26%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
3
15%
12
39%
76-90
Пропущено
39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
8%
5
19%
1-15
8
21%
1
4%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
3
8%
6
22%
61-75
11
28%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2
Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3
Кёльн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1
Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|44 - 28
|37
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|5.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|7.
|Кёльн
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 28
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Бохум
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 26
|23
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|13.
|Герта
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 38
|21
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 30
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Герта 1:3 Кёльн
Исход игры
Герта
48.6% (68)
Ничья
35.7% (50)
Кёльн
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (68)
Меньше
48.48% (64)
Обе команды забьют
Да
85.61% (113)
Нет
14.39% (19)
Популярный счёт
2:1 Герта
35% (49)
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:2 Кёльн
9.3% (13)
1:0 Герта
5.7% (8)
2:0 Герта
5% (7)
0:1 Кёльн
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Кёльн
1.4% (2)
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