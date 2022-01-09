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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
Кёльн
0'
15' Желтая карточка
Хюберс Тимо
0:1
30' Гол
Модест Антони
0:2
32' Гол
Дуда Ондрей
48' Желтая карточка
Торунарига Джордан
1:2
57' Гол
Дарида Владимир
61' Желтая карточка
Сердар Суат
82' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
1:3
90' Гол
Тилманн Ян
90'+5

Ход матча

15'
 
Хюберс Тимо
30'
0:1
Модест Антони
(Ут Марк)
32'
0:2
Дуда Ондрей
48'
Торунарига Джордан
 
57'
Дарида Владимир
1:2
61'
Сердар Суат
 
65'
 
Любичич Деян
Шауб Луис
66'
 
Тилманн Ян
Кайнц Флориан
69'
Боатенг Кевин-Принс
Маолида Мизиан
 
69'
Эккеленкамп Юрген
Зельке Дейви
 
78'
 
Хорн Яннес
Ут Марк
81'
Клюнтер Лукас
Пекарик Петер
 
81'
Тусар Люка
Аскасибар Сантьяго
 
82'
Боатенг Кевин-Принс
 
85'
 
Острак Томаш
Дуда Ондрей
90'
1:3
Тилманн Ян

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 7
  • 9 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Герта 48.6% (68)
X 35.7% (50)
Кёльн 15.7% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
17
Миттельштедт
Максимилиан
23
Рихтер
Марко
6
Дарида
Владимир
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
7
Зельке
Дейви
11
Маолида
Мизиан
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
13
Ут
Марк
27
Модест
Антони
Герта
4-4-2
Кёльн
4-1-3-2

История личных встреч

Герта
Кёльн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

52.2%
17.4%
30.4%
12 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:5
Б
0:4
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
0:2
К
1:3
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:2
Б2
1:2
Б2
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
0:1
Б
1:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 5 0.28
Рихтер Марко 5 0.28
Сердар Суат 2 0.11
Эккеленкамп Юрген 2 0.11
Дарида Владимир 1 0.06
Бельфодиль Исхак 1 0.06
Маолида Мизиан 1 0.06
Лукебакио Доди 1 (1) 0.06
Зельке Дейви 1 0.06
Пёнтек Кшиштоф 1 0.06
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 12 0.67
Ут Марк 3 0.17
Скири Эйе 3 0.17
Кайнц Флориан 2 0.11
Андерссон Себастьян 2 0.11
Дуда Ондрей 2 0.11
Эзкан Салих 2 0.11
Шауб Луис 1 0.06
Тилманн Ян 1 0.06
Любичич Деян 1 0.06
Лемперте Тим 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 5 0
Сердар Суат 5 0
Дарида Владимир 4 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Штарк Никлас 2 0
Рихтер Марко 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Боята Дедрик 0 1
Йоветич Стеван 1 0
Шволов Александер 1 0
Тусар Люка 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Любичич Деян 2 0
Тилманн Ян 2 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хектор Йонас 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
5
42%
2
15%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
1
8%
7
44%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
7
54%
1
6%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
9
50%
76-90

Пропущено

26
11
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
12%
4
36%
1-15
6
23%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
4
15%
2
18%
76-90

Забито

20
31
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
2
10%
2
6%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
6
30%
4
13%
31-45
5
25%
8
26%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
3
15%
12
39%
76-90

Пропущено

39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
3
8%
5
19%
1-15
8
21%
1
4%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
7
18%
7
26%
46-60
3
8%
6
22%
61-75
11
28%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2
Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Герта - Фрайбург 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Герта 1:3 Бавария - Герта 5:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Кёльн - Герта 3:1 Меппен - Герта 0:1 Газиантеп - Герта 0:3
Кёльн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1
Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 18 12 1 5 44 - 28 37
3. Хоффенхайм Заявка 18 9 4 5 38 - 27 31
4. Фрайбург Заявка 18 8 6 4 30 - 18 30
5. Байер Л Заявка 18 8 5 5 42 - 30 29
6. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 25 - 23 28
7. Кёльн Заявка 18 7 7 4 30 - 28 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
9. РБ Лейпциг Заявка 18 7 4 7 34 - 23 25
10. Майнц Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
11. Бохум Заявка 18 7 2 9 17 - 26 23
12. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
13. Герта Заявка 18 6 3 9 21 - 38 21
14. Вольфсбург Заявка 18 6 2 10 17 - 30 20
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
4. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
5. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Герта 48.6% (68)
X 35.7% (50)
Кёльн 15.7% (22)
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Где смотреть матч Герта 1:3 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Герта 1:3 Кёльн

Исход игры
Герта
48.6% (68)
Ничья
35.7% (50)
Кёльн
15.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (68)
Меньше
48.48% (64)
Обе команды забьют
Да
85.61% (113)
Нет
14.39% (19)
Популярный счёт
2:1 Герта
35% (49)
1:1 Ничья
32.1% (45)
1:2 Кёльн
9.3% (13)
1:0 Герта
5.7% (8)
2:0 Герта
5% (7)
0:1 Кёльн
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:3 Кёльн
1.4% (2)
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