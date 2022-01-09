Второй тайм

95' Кёльн заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Сегодняшная посещаемость составляет 3000 болельщиков

93' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Торунарига Джордан из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

91' Г О О О О Л - Ян Тильман забивает ударом с правой ноги!

91' Отличные скиллы показывает Ян Тильман, обводя своих соперников

91' ШАНС! Ян Тильман вышел один на один с голкипером...

91' Ян Тильман из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Торунарига Джордан из команды Герта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Ян Тильман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Эзкан Салих из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

89' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

88' Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Томаш Острак из команды Кёльн подал угловой справа.

87' Томаш Острак из команды Кёльн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

87' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Боатенг Кевин-Принс пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем

85' Томаш Острак из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

85' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

85' Удар от ворот произведет Кёльн

85' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Томаш Острак

84' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

84' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Боатенг Кевин-Принс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Удар от ворот произведет Кёльн

80' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Кёльн

78' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Герта выполняет удар от ворот.

76' Миттельштедт Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Голкипер мог бы сыграть и получше

75' Плохо сыграл Пекарик Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Плохо сыграл Торунарига Джордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Боатенг Кевин-Принс нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

71' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Герта выполняет удар от ворот.

68' Хюберс Тимо из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Александр Шволов не дал случится голу! Ут Марк должен был забивать, но Александр Шволов сделал отличный сейв

66' Шволов Александер из команды Герта взял в руки мяч после паса своего. Это значит, что будет назначен свободный удар.

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

64' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Сердар Суат получает желтую карточку за неспортивное поведение

61' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Герта выполняет удар от ворот.

61' Игрок Дуда Ондрей из команды Кёльн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Г О О О О Л - Дарида Владимир правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

55' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

55' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Модест Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Рихтер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Марвин Швабе отбил мяч на угловой после удара Пекарик Петер из штрафной площади.

53' Хектор Йонас из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Пекарик Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Пекарик Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Герта выполняет удар от ворот.

49' Кайнц Флориан из команды Кёльн навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

48' Торунарига Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Хорошую попытку сделал Ут Марк . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

46' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Судье придется покинуть поле и его заменит резервный арбитр