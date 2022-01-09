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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:0
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
33' Желтая карточка
Вальдшмидт Лука
1:0
65' Гол
Пантович Милош
80' Желтая карточка
Данило Соарес
87' Желтая карточка
Штеффен Ренато
90'+4

Ход матча

33'
 
Вальдшмидт Лука
61'
 
Штеффен Ренато
Филипп Максимилиан
61'
 
Нмеча Феликс
Вальдшмидт Лука
65'
Пантович Милош
1:0
78'
 
Бялек Бартош
Руссийон Жером
78'
Антви-Аджей Кристофер
Асано Такума
 
80'
Данило Соарес
 
82'
Лёвен Эдуард
Пантович Милош
 
87'
Теше Роберт
Реджбекай Элвис
 
87'
 
Штеффен Ренато

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Бохум 19.1% (26)
X 28.7% (39)
Вольфсбург 52.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
15
Руссийон
Жером
17
Филипп
Максимилиан
7
Вальдшмидт
Лука
9
Вегхорст
Ваут
Бохум
4-3-3
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Вольфсбург

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б
1:0
ТМС
3:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 6 (1) 0.33
Пантович Милош 3 0.17
Хольтманн Геррит 2 0.11
Цоллер Симон 2 0.11
Блум Данни 2 0.11
Лосилья Антони 1 0.06
Новотны Сома 1 0.06
Лёвен Эдуард 0 0
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.33
Нмеча Лукас 6 0.33
Баку Ридле 2 0.11
Руссийон Жером 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Вальдшмидт Лука 1 0.06
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Реджбекай Элвис 3 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Штеффен Ренато 4 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
3
38%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
6%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
6
33%
3
17%
76-90

Пропущено

25
29
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
6
21%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
7
28%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3
Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 18 12 1 5 44 - 28 37
3. Хоффенхайм Заявка 18 9 4 5 38 - 27 31
4. Фрайбург Заявка 18 8 6 4 30 - 18 30
5. Байер Л Заявка 18 8 5 5 42 - 30 29
6. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 25 - 23 28
7. Кёльн Заявка 18 7 7 4 30 - 28 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
9. РБ Лейпциг Заявка 18 7 4 7 34 - 23 25
10. Майнц Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
11. Бохум Заявка 18 7 2 9 17 - 26 23
12. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
13. Герта Заявка 18 6 3 9 21 - 38 21
14. Вольфсбург Заявка 18 6 2 10 17 - 30 20
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
4. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
5. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бохум 19.1% (26)
X 28.7% (39)
Вольфсбург 52.2% (71)
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Где смотреть матч Бохум 1:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Бохум 1:0 Вольфсбург

Исход игры
Бохум
19.1% (26)
Ничья
28.7% (39)
Вольфсбург
52.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
77.86% (102)
Нет
22.14% (29)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
33.1% (45)
1:1 Ничья
23.5% (32)
0:1 Вольфсбург
10.3% (14)
2:1 Бохум
10.3% (14)
1:0 Бохум
6.6% (9)
1:3 Вольфсбург
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Бохум
1.5% (2)
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