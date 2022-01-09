Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
33' Желтая карточкаВальдшмидт Лука
1:0
65' ГолПантович Милош
80' Желтая карточкаДанило Соарес
87' Желтая карточкаШтеффен Ренато
Ход матча
33'
65'
1:0
80'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
29
Лайч
Максим
10
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Бохум
Вольфсбург
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.33
|Пантович Милош
|3
|0.17
|Хольтманн Геррит
|2
|0.11
|Цоллер Симон
|2
|0.11
|Блум Данни
|2
|0.11
|Лосилья Антони
|1
|0.06
|Новотны Сома
|1
|0.06
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.33
|Нмеча Лукас
|6
|0.33
|Баку Ридле
|2
|0.11
|Руссийон Жером
|1
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.06
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.06
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
4
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
7%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
3
38%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
1
6%
4
22%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
6
33%
3
17%
76-90
Пропущено
25
29
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
8%
6
21%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
3
12%
6
21%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
7
28%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3
Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2
Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|44 - 28
|37
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|5.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|7.
|Кёльн
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 28
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Бохум
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 26
|23
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|13.
|Герта
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 38
|21
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 30
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Бохум 1:0 Вольфсбург
Исход игры
Бохум
19.1% (26)
Ничья
28.7% (39)
Вольфсбург
52.2% (71)
Тотал 2.5
Больше
53.44% (70)
Меньше
46.56% (61)
Обе команды забьют
Да
77.86% (102)
Нет
22.14% (29)
Популярный счёт
1:2 Вольфсбург
33.1% (45)
1:1 Ничья
23.5% (32)
0:1 Вольфсбург
10.3% (14)
2:1 Бохум
10.3% (14)
1:0 Бохум
6.6% (9)
1:3 Вольфсбург
3.7% (5)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Бохум
1.5% (2)
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