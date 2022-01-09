Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Удар от ворот произведет Вольфсбург

93' Как он промахнулся? Лёвен Эдуард имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

91' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Бохум

85' Феликс Нмеча не смог попасть в створ ударом издали

84' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Феликс Нмеча из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

84' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек

77' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Вольфсбург

70' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Феликс Нмеча пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

69' Реджбекай Элвис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Вольфсбург

61' Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

61' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

61' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Белла-Котчап Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Игрок Полтер Себастьян из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Вольфсбург

54' Баку Ридле из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Бохум

50' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Белла-Котчап Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Белла-Котчап Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лосилья Антони нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

48' Реджбекай Элвис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Баку Ридле пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля