Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
25
Кватенг
Энок
27
Лакукс
Том
18
Хван
Ый-Чжо
29
Элис
Альберт
28
Уден
Реми
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
-
29 Элис АльбертНападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Энрике ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
Бордо
Марсель
16 матчей
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
33 матча
18.2%
48.5%
33.3%
6 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элис Альберт
|7
|0.37
|Хван Ый-Чжо
|6
|0.32
|Уден Реми
|3
|0.16
|Онана Жан
|2
|0.11
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.11
|Адли Ясин
|1
|0.05
|Калу Самуэль
|1
|0.05
|Мангаш Рикарду
|1
|0.05
|Пембеле Тимоте
|1
|0.05
|Мешер Андре
|1
|0.05
|Ньянг М'Байе
|1
|0.05
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|Мара Секу
|1
|0.05
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|7 (2)
|0.39
|Юндер Дженгиз
|4
|0.22
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.22
|Гендузи Маттео
|3
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.17
|Лирола Поль
|1
|0.06
|Арит Амин
|1
|0.06
|Милик Аркадиуш
|1
|0.06
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.06
|Камара Бубакар
|1
|0.06
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|4
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Адли Ясин
|2
|0
|Пембеле Тимоте
|2
|0
|Бриан Джимми
|1
|0
|Мешер Андре
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Гендузи Маттео
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
6
43%
2
18%
76-90
Пропущено
21
4
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
10%
1
25%
16-30
8
38%
1
25%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
1
25%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
5
36%
3
19%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
24
10
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
8%
2
20%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
8
33%
1
10%
31-45
4
17%
3
30%
46-60
5
21%
3
30%
61-75
2
8%
0
0%
76-90
Забито
28
27
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
6
22%
16-30
3
11%
6
22%
31-45
7
25%
4
15%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Пропущено
45
14
23 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 9
2
4%
3
21%
1-15
5
11%
2
14%
16-30
16
36%
2
14%
31-45
6
13%
3
21%
46-60
9
20%
3
21%
61-75
7
16%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2
Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2
Марсель
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2
Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|3.
|Марсель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 16
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 18
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|7.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|8.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ланс
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|33 - 28
|27
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|30 - 43
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|4.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|5.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|7.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 9
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|15 - 20
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 10
|12
|9.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Бордо - Марсель
Исход игры
Бордо
8.8% (12)
Ничья
26.3% (36)
Марсель
65% (89)
Тотал 2.5
Больше
54.33% (69)
Меньше
45.67% (58)
Обе команды забьют
Да
78.74% (100)
Нет
21.26% (27)
Популярный счёт
1:2 Марсель
41.6% (57)
1:1 Ничья
22.6% (31)
0:1 Марсель
11.7% (16)
0:2 Марсель
5.8% (8)
2:1 Бордо
5.1% (7)
1:0 Бордо
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
1:3 Марсель
1.5% (2)
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