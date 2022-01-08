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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Ренн
0' 6'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 132
Ланс 22.7% (30)
X 52.3% (69)
Ренн 25% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Ренн
2.80
3.55
2.80
Все Коэффициенты
Новости
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
40
Алемдар
Доган
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
4
Баде
Луак
3
Трюффер
Адриен
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
21
Майер
Ловро
7
Терье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
14
Буриго
Бенжамен
Ланс
3-4-2-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ренн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 6 (1) 0.32
Фофана Секо 5 0.26
Франковски Пшемыслав 4 0.21
Саид Уэсли 4 0.21
Сотока Флориан 3 (2) 0.16
Ганаго Игнатиус 3 0.16
Клаусс Жонатан 2 0.11
Какута Гаэль 2 0.11
Банза Симон 1 0.05
Кошта Давид 1 0.05
Медина Факундо 1 0.05
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 9 0.47
Лаборд Гаэтан 6 0.32
Сулемана Камалдин 4 0.21
Буриго Бенжамен 2 0.11
Тэт Флавьен 2 0.11
Агер Наиф 2 0.11
Трюффер Адриен 2 0.11
Траоре Амари 1 0.05
Майер Ловро 1 0.05
Мартин Йонас 1 0.05
Гирасси Серу 1 0.05
Докю Жереми 1 0.05
Угочукву Лесли 1 0.05
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 6 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Гради Жонатан 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
5
25%
2
25%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
3
15%
1
13%
76-90

Забито

32
33
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
5
16%
3
9%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
6
19%
8
24%
46-60
5
16%
2
6%
61-75
5
16%
9
27%
76-90

Пропущено

28
19
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
8
29%
6
32%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
5
18%
3
16%
61-75
4
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2
Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2
Ренн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2
Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
3. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
4. Ренн 0:0 Заявка 20 9 5 6 34 - 18 32
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
7. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
8. Ланс 0:0 Заявка 20 7 7 6 33 - 28 28
9. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ренн 0:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
4. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
5. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
6. Ланс 0:0 Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
8. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
3. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
4. Ренн 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 10 13
5. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
6. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
7. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
8. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
9. Ланс 0:0 Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
10. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
  • 5'
    Ренн начинает контратаку
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Отличный пас сделал Адриен Трюффер из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Ланс 22.7% (30)
X 52.3% (69)
Ренн 25% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Ренн
2.80
3.55
2.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ланс 0:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 Ренн

Исход игры
Ланс
23.5% (32)
Ничья
52.2% (71)
Ренн
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
83.21% (109)
Нет
16.79% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (62)
1:2 Ренн
16.2% (22)
2:1 Ланс
12.5% (17)
0:1 Ренн
7.4% (10)
1:0 Ланс
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:2 Ланс
1.5% (2)
2:0 Ланс
1.5% (2)
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