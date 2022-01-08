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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
1:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
16' Желтая карточка
Медина Факундо
84' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
1:0
89' Гол
Саид Уэсли
90'+5

Ход матча

16'
Медина Факундо
 
56'
 
Тэт Флавьен
Майер Ловро
56'
 
Докю Жереми
Терье Мартен
70'
Берг Патрик
Кошта Давид
 
70'
Жан Корентен
Франковски Пшемыслав
 
70'
Саид Уэсли
Какута Гаэль
 
76'
 
Чауна Лум
Буриго Бенжамен
84'
 
Буриго Бенжамен
85'
Сотока Флориан
Фофана Секо
 
89'
Саид Уэсли
(Клаусс Жонатан)
1:0
90'
 
Гирасси Серу
Мартин Йонас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Ланс 23.5% (32)
X 52.2% (71)
Ренн 24.3% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
40
Алемдар
Доган
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
4
Баде
Луак
3
Трюффер
Адриен
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
21
Майер
Ловро
7
Терье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
14
Буриго
Бенжамен
Ланс
3-4-2-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Ренн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:0
К
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 6 (1) 0.3
Саид Уэсли 5 0.25
Фофана Секо 5 0.25
Франковски Пшемыслав 4 0.2
Сотока Флориан 3 (2) 0.15
Ганаго Игнатиус 3 0.15
Клаусс Жонатан 2 0.1
Какута Гаэль 2 0.1
Банза Симон 1 0.05
Кошта Давид 1 0.05
Медина Факундо 1 0.05
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 9 0.45
Лаборд Гаэтан 6 0.3
Сулемана Камалдин 4 0.2
Буриго Бенжамен 2 0.1
Тэт Флавьен 2 0.1
Агер Наиф 2 0.1
Трюффер Адриен 2 0.1
Траоре Амари 1 0.05
Майер Ловро 1 0.05
Мартин Йонас 1 0.05
Гирасси Серу 1 0.05
Докю Жереми 1 0.05
Угочукву Лесли 1 0.05
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 7 0
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Гради Жонатан 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 4 0
Сантамария Батист 4 0
Баде Луак 2 1
Сулемана Камалдин 3 0
Омари Вармед 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Траоре Амари 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Докю Жереми 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
5
25%
2
25%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
3
15%
1
13%
76-90

Забито

33
33
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
5
15%
3
9%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
6
18%
8
24%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
6
18%
9
27%
76-90

Пропущено

28
20
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
8
29%
6
30%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
5
18%
3
15%
61-75
4
14%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2
Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2
Ренн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2
Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 19 14 4 1 39 - 17 46
2. Марсель Заявка 19 10 6 3 27 - 16 36
3. Ницца Заявка 19 10 4 5 30 - 17 33
4. Ренн Заявка 20 9 4 7 34 - 19 31
5. Монпелье Заявка 19 9 4 6 33 - 24 31
6. Ланс Заявка 20 8 6 6 34 - 28 30
7. Монако Заявка 19 8 5 6 29 - 23 29
8. Нант Заявка 19 8 4 7 25 - 23 28
9. Лилль Заявка 19 7 7 5 26 - 26 28
10. Страсбург Заявка 18 7 5 6 34 - 24 26
11. Анже Заявка 19 6 7 6 26 - 27 25
12. Брест Заявка 19 6 7 6 26 - 28 25
13. Лион Заявка 18 6 7 5 26 - 26 25
14. Реймс Заявка 19 5 8 6 22 - 22 23
15. Клермон Заявка 18 4 5 9 20 - 32 17
16. Бордо Заявка 20 3 8 9 30 - 44 17
17. Труа Заявка 19 4 5 10 18 - 28 17
18. Метц Заявка 19 3 7 9 23 - 39 16
19. Лорьян Заявка 19 3 7 9 15 - 31 16
20. Сент-Этьен Заявка 19 2 6 11 17 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 21 - 6 25
2. Монпелье Заявка 10 6 2 2 19 - 10 20
3. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
4. Ренн Заявка 10 6 1 3 19 - 8 19
5. Монако Заявка 10 5 3 2 19 - 11 18
6. Страсбург Заявка 10 5 2 3 23 - 12 17
7. Лион Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
8. Нант Заявка 9 5 1 3 14 - 10 16
9. Лилль Заявка 9 4 4 1 11 - 10 16
10. Марсель Заявка 10 4 4 2 16 - 10 16
11. Ницца Заявка 10 4 3 3 15 - 12 14
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Реймс Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14. Брест Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
15. Лорьян Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Труа Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
17. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 10 1 4 5 10 - 21 7
20. Метц Заявка 9 1 4 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 3 1 18 - 11 21
2. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
3. Ницца Заявка 9 6 1 2 15 - 5 19
4. Брест Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
5. Нант Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
6. Анже Заявка 10 2 6 2 14 - 15 12
7. Лилль Заявка 10 3 3 4 15 - 16 12
8. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
9. Монпелье Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Ланс Заявка 10 3 2 5 15 - 19 11
11. Монако Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
12. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Бордо Заявка 9 2 4 3 15 - 23 10
14. Лион Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Страсбург Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Метц Заявка 10 2 3 5 9 - 20 9
17. Клермон Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Труа Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 10 0 4 6 7 - 22 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Ренн: 42%.
  • 95'
    Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Лум Чауна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Жан Корентен из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 94'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • Офсайд
    92'
    Лум Чауна из команды Ренн в офсайде
  • 92'
    Мартин Йонас из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 91'
    Мюинга Арно из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Ланс: 59%, Ренн: 41%.
  • 89'
    Клаусс Жонатан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!
  • 89'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает отличный кросс...
  • 88'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    88'
    Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Дансо Кевин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 88'
    Берг Патрик из команды Ланс делает заброс на партнера по команде.
  • Угловой
    88'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 87'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 87'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 86'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Ренн: 42%.
  • 85'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 85'
    Тактическая замена. Фофана Секо уходит с поля и его заменяет Сотока Флориан
  • Желтая карточка
    84'
    Рефери не любит споров - именно за это Буриго Бенжамен сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Клаусс Жонатан
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    83'
    Жан Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 83'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    82'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Жан Корентен заработал фол
  • 82'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 81'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Ренн: 42%.
  • 79'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 79'
    Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    79'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 78'
    Мюинга Арно мяч отрикошетил от ворот
  • 78'
    Жан Корентен нанес удар издали, а Доган Алемдар отбил его обратно в игру!
  • Угловой
    78'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 78'
    Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
  • 78'
    Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    77'
    Лоренц Ассиньон наказан за толчок Жан Корентен
  • 77'
    Жан Корентен из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лум Чауна
  • 76'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 75'
    Фофана Секо из команды Ланс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дукуре Шейк не смог удачно сыграть.
  • 75'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Ренн: 43%.
  • 74'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Саид Уэсли из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Ренн контролирует мяч.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 72'
    Жан Корентен делает длинную передачу вперед
  • 71'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
  • 70'
    Тактическая замена. Франковски Пшемыслав уходит с поля и его заменяет Жан Корентен
  • 70'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
  • 70'
    Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Берг Патрик
  • 69'
    Клаусс Жонатан делает длинную передачу вперед
  • 69'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 68'
    Ланс начинает контратаку
  • 67'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Ренн контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
  • 64'
    Ланс контролирует мяч.
  • 64'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 64'
    Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 61'
    Ланс контролирует мяч.
  • 61'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 60'
    Игрок Докю Жереми из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 60'
    Контроль мяча: Ланс: 55%, Ренн: 45%.
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Докю Жереми из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 60'
    Докю Жереми из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    59'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн в офсайде
  • 59'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 59'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Ренн контролирует мяч.
  • 57'
    Докю Жереми из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
  • 56'
    Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
  • 55'
    Ренн контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Ренн: 42%.
  • 54'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 54'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 52'
    Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
  • 52'
    Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
  • Офсайд
    51'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн в офсайде
  • 50'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Ренн: 43%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Франковски Пшемыслав наказан за толчок Лоренц Ассиньон
  • 49'
    Ренн контролирует мяч.
  • 48'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Сантамария Батист из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Клаусс Жонатан делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    47'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Дансо Кевин.
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Ренн: 42%.
  • 45'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Опасность предотвращена - Гради Жонатан из команды Ланс вступил в отбор удачно
  • 44'
    Лоик Баде из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 42'
    Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 42'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 41'
    Какута Гаэль из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 41'
    Давид Коста из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 40'
    Какута Гаэль из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 40'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Мартин Йонас делает длинную передачу вперед
  • 40'
    Контроль мяча: Ланс: 61%, Ренн: 39%.
  • 39'
    Ланс контролирует мяч.
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 37'
    Мюинга Арно из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Ланс контролирует мяч.
  • 36'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 36'
    Майер Ловро из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 36'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 35'
    Клаусс Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    35'
    Дансо Кевин наказан за толчок Лаборд Гаэтан
  • 35'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Ланс: 60%, Ренн: 40%.
  • 34'
    Ланс контролирует мяч.
  • 33'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн пасует в штрафную, но Лека Жан-Луи выходит и ловит мяч.
  • 33'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Дансо Кевин наказан за толчок Лаборд Гаэтан
  • Угловой
    31'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 30'
    Какута Гаэль мяч отрикошетил от ворот
  • 30'
    Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
  • 30'
    Мюинга Арно разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 30'
    Контроль мяча: Ланс: 58%, Ренн: 42%.
  • 29'
    Ланс контролирует мяч.
  • 29'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 29'
    Лоик Баде делает длинную передачу вперед
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Гради Жонатан делает длинную передачу вперед
  • 27'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 27'
    Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    26'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 26'
    Майер Ловро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Мюинга Арно из команды Ланс делает навес прямо в штрафную.
  • 26'
    Ренн контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ланс: 62%, Ренн: 38%.
  • 25'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    24'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс в офсайде
  • 23'
    Ланс контролирует мяч.
  • 23'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 21'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Терье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ланс: 64%, Ренн: 36%.
  • 19'
    Майер Ловро из команды Ренн пасует в штрафную, но Лека Жан-Луи выходит и ловит мяч.
  • 19'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Уормед Омари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 18'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Ренн начинает контратаку
  • 18'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    16'
    Медина Факундо получает желтую карточку за толчок соперника.
  • Фол, нарушение
    16'
    Медина Факундо наказан за толчок Лоренц Ассиньон
  • 15'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Ланс: 67%, Ренн: 33%.
  • 14'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Фофана Секо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 13'
    Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    13'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 12'
    Давид Коста мяч отрикошетил от ворот
  • 12'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Адриен Трюффер из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 12'
    Адриен Трюффер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Ренн начинает контратаку
  • 12'
    Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    11'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс разыграл угловой с правого угла.
  • 11'
    Доган Алемдар отбил мяч на угловой после удара Мюинга Арно из штрафной площади.
  • 11'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мюинга Арно и Фофана Секо из команды Ланс.
  • 11'
    Какута Гаэль из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Ланс начинает контратаку
  • 10'
    Майер Ловро из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ланс: 61%, Ренн: 39%.
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 9'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Майер Ловро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
  • 8'
    Ланс контролирует мяч.
  • 8'
    Фофана Секо из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 8'
    Франковски Пшемыслав из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 6'
    Буриго Бенжамен делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ланс: 50%, Ренн: 50%.
  • 5'
    Ренн начинает контратаку
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Отличный пас сделал Адриен Трюффер из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Ланс 23.5% (32)
X 52.2% (71)
Ренн 24.3% (33)
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Где смотреть матч Ланс 1:0 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Ланс 1:0 Ренн

Исход игры
Ланс
23.5% (32)
Ничья
52.2% (71)
Ренн
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
83.21% (109)
Нет
16.79% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (62)
1:2 Ренн
16.2% (22)
2:1 Ланс
12.5% (17)
0:1 Ренн
7.4% (10)
1:0 Ланс
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Ланс
1.5% (2)
3:2 Ланс
1.5% (2)
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