Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
16' Желтая карточкаМедина Факундо
84' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
1:0
89' ГолСаид Уэсли
Ход матча
16'
84'
89'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
21
Майер
Ловро
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Пандор ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
18 Аблин МаттисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ланс
Ренн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|6 (1)
|0.3
|Саид Уэсли
|5
|0.25
|Фофана Секо
|5
|0.25
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.2
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.15
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.15
|Клаусс Жонатан
|2
|0.1
|Какута Гаэль
|2
|0.1
|Банза Симон
|1
|0.05
|Кошта Давид
|1
|0.05
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|9
|0.45
|Лаборд Гаэтан
|6
|0.3
|Сулемана Камалдин
|4
|0.2
|Буриго Бенжамен
|2
|0.1
|Тэт Флавьен
|2
|0.1
|Агер Наиф
|2
|0.1
|Трюффер Адриен
|2
|0.1
|Траоре Амари
|1
|0.05
|Майер Ловро
|1
|0.05
|Мартин Йонас
|1
|0.05
|Гирасси Серу
|1
|0.05
|Докю Жереми
|1
|0.05
|Угочукву Лесли
|1
|0.05
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|7
|0
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Гради Жонатан
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Айдара Массадио
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|4
|0
|Сантамария Батист
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Омари Вармед
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
21%
2
11%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
5
26%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
20%
0
0%
1-15
1
5%
3
38%
16-30
5
25%
2
25%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
3
15%
1
13%
61-75
3
15%
1
13%
76-90
Забито
33
33
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
5
15%
3
9%
1-15
5
15%
5
15%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
6
18%
8
24%
46-60
5
15%
2
6%
61-75
6
18%
9
27%
76-90
Пропущено
28
20
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
18%
0
0%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
8
29%
6
30%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
5
18%
3
15%
61-75
4
14%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2
Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2
Ренн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2
Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2 Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|39 - 17
|46
|2.
|Марсель
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|27 - 16
|36
|3.
|Ницца
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 17
|33
|4.
|Ренн
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|34 - 19
|31
|5.
|Монпелье
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 24
|31
|6.
|Ланс
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|34 - 28
|30
|7.
|Монако
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 23
|29
|8.
|Нант
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 23
|28
|9.
|Лилль
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|10.
|Страсбург
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|34 - 24
|26
|11.
|Анже
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 27
|25
|12.
|Брест
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|26 - 28
|25
|13.
|Лион
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|22 - 22
|23
|15.
|Клермон
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 32
|17
|16.
|Бордо
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|30 - 44
|17
|17.
|Труа
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|23 - 39
|16
|19.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|15 - 31
|16
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|21 - 6
|25
|2.
|Монпелье
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|3.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 8
|19
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Страсбург
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 12
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|8.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|9.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 10
|16
|10.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 10
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Реймс
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|15.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 12
|10
|17.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 21
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 5
|19
|4.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|5.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|14 - 15
|12
|7.
|Лилль
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|11.
|Монако
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Бордо
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 23
|10
|14.
|Лион
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Метц
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|17.
|Клермон
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Труа
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 22
|4
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Прогнозы на матч Ланс 1:0 Ренн
Исход игры
Ланс
23.5% (32)
Ничья
52.2% (71)
Ренн
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
83.21% (109)
Нет
16.79% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.6% (62)
1:2 Ренн
16.2% (22)
2:1 Ланс
12.5% (17)
0:1 Ренн
7.4% (10)
1:0 Ланс
5.9% (8)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Ланс
1.5% (2)
3:2 Ланс
1.5% (2)
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