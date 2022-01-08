Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Клаусс Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Лум Чауна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Лум Чауна из команды Ренн в офсайде

91' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Г О О О О Л - Саид Уэсли забивает с правой ноги!

88' Матч возобновлен

88' Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Дансо Кевин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Лаборд Гаэтан из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Рефери не любит споров - именно за это Буриго Бенжамен сейчас получил желтую

84' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Жан Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Лоренц Ассиньон из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

81' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Мартин Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Жан Корентен нанес удар издали, а Доган Алемдар отбил его обратно в игру!

78' Клаусс Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Лоренц Ассиньон наказан за толчок Жан Корентен

76' Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лум Чауна

76' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Ренн

74' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Лоренц Ассиньон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Ренн

71' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Берг Патрик

67' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Буриго Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

61' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Ланс выполняет удар от ворот.

60' Игрок Докю Жереми из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Докю Жереми из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Лоренц Ассиньон из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.

54' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Франковски Пшемыслав наказан за толчок Лоренц Ассиньон

48' Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Сантамария Батист из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе