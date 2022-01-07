Англия: Кубок 2021-2022
Позже
Стадион: Каунти Граунд
Бомбардиры внутри турнира
Суиндон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tyreece Simpson
|2
|1
|Рид Люис
|1
|0.5
|Пэйн Джек
|1
|0.5
|Хейден Кейн
|1
|0.5
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Суиндон Таун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Суиндон Таун - Нортгемптон 5:2 Суиндон Таун - Стивенэйдж 0:0 Барроу - Суиндон Таун 2:0 Лейтон Ориент - Суиндон Таун 4:1
Уолсолл - Суиндон Таун 1:2 Суиндон Таун - Колчестер 1:2 Суиндон Таун - Харрогейт 1:1 Суиндон Таун - Хартлпул 3:1 Ньюпорт - Суиндон Таун 1:2 Суиндон Таун - Ньюпорт 1:0 Крю Александра - Суиндон Таун 0:3 Олдхэм Атлетик - Суиндон Таун 1:3 Суиндон Таун - Брэдфорд Сити 1:3 Саттон - Суиндон Таун 1:2 Суиндон Таун - Рочдейл 2:2 Плимут - Суиндон Таун 1:3 Форест Грин - Суиндон Таун 0:2 Бристоль Роверс - Суиндон Таун 1:3 Суиндон Таун - Колчестер 0:0 Нортгемптон - Суиндон Таун 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Суиндон Таун - Манчестер Сити
Исход игры
Суиндон Таун
2% (3)
Ничья
1.3% (2)
Манчестер Сити
96.7% (146)
Тотал 2.5
Больше
75.59% (96)
Меньше
24.41% (31)
Обе команды забьют
Да
18.11% (23)
Нет
81.89% (104)
Популярный счёт
0:3 Манчестер Сити
30.5% (46)
0:2 Манчестер Сити
20.5% (31)
0:4 Манчестер Сити
11.3% (17)
1:3 Манчестер Сити
7.3% (11)
0:5 Манчестер Сити
6% (9)
1:2 Манчестер Сити
3.3% (5)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
1:5 Манчестер Сити
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!