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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Суиндон Таун
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
Прогнозы 57
Суиндон Таун 0% (0)
X 0% (0)
Манчестер Сити 100% (57)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Суиндон Таун
Ничья
Манчестер Сити
35.00
13.00
1.09
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Суиндон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tyreece Simpson 2 1
Рид Люис 1 0.5
Пэйн Джек 1 0.5
Хейден Кейн 1 0.5
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Суиндон Таун
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Суиндон Таун - Нортгемптон 5:2 Суиндон Таун - Стивенэйдж 0:0 Барроу - Суиндон Таун 2:0 Лейтон Ориент - Суиндон Таун 4:1
Уолсолл - Суиндон Таун 1:2 Суиндон Таун - Колчестер 1:2 Суиндон Таун - Харрогейт 1:1 Суиндон Таун - Хартлпул 3:1 Ньюпорт - Суиндон Таун 1:2 Суиндон Таун - Ньюпорт 1:0 Крю Александра - Суиндон Таун 0:3 Олдхэм Атлетик - Суиндон Таун 1:3 Суиндон Таун - Брэдфорд Сити 1:3 Саттон - Суиндон Таун 1:2 Суиндон Таун - Рочдейл 2:2 Плимут - Суиндон Таун 1:3 Форест Грин - Суиндон Таун 0:2 Бристоль Роверс - Суиндон Таун 1:3 Суиндон Таун - Колчестер 0:0 Нортгемптон - Суиндон Таун 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Суиндон Таун - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Суиндон Таун 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 100% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Суиндон Таун
    Ничья
    Манчестер Сити
    35.00
    13.00
    1.09
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Суиндон Таун - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Суиндон Таун - Манчестер Сити

    Исход игры
    Суиндон Таун
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (37)
    Меньше
    31.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    16.67% (9)
    Нет
    83.33% (45)
    Популярный счёт
    0:3 Манчестер Сити
    33.3% (19)
    0:2 Манчестер Сити
    29.8% (17)
    0:5 Манчестер Сити
    8.8% (5)
    1:2 Манчестер Сити
    7% (4)
    1:3 Манчестер Сити
    5.3% (3)
    0:4 Манчестер Сити
    5.3% (3)
    1:4 Манчестер Сити
    3.5% (2)
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    Суиндон Таун
    Манчестер Сити

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