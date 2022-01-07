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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Лидс
Прогнозы 48
Вест Хэм 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Лидс 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Лидс
1.82
3.84
4.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Лидс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
Ч
1:1
Ч
2:2

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2
Лидс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2
Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Вест Хэм 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Лидс 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лидс
    1.82
    3.84
    4.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Лидс

    Исход игры
    Вест Хэм
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Лидс
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    60.4% (29)
    2:0 Вест Хэм
    18.8% (9)
    3:1 Вест Хэм
    10.4% (5)
    1:0 Вест Хэм
    4.2% (2)
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    Вест Хэм
    Лидс

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