Эдегор обыграл Зикернагеля, поставил спину и заработал штрафной удар. До ворот далековато, поэтому стоит ожидать навес.

Седрик Соареш неудачно исполнил стандарт - отправил мяч на левый край штрафной, где никого из своих не оказалось.

Джед Спенс садит Габриэла Мартинелли на жёлтую карточку, вынуждая оппонента фолить в центре поля.

Лидеров по количеству касаний мяча нам показали. Лучшие Холдинг и Уайт - по 80, а закрывает топ-5 Джед Спенс - 56.

Джед Спенс продолжает "зажигать" на правом фланге. Уходит от нескольких соперников, а вот подача не получается - за лицевую линию уходит мяч.

Спенс находит Дэвиса в штрафной площадке, который пробивает вторым касанием и попадает в Уайта.

Потеряли хозяева мяч на левом фланге и получили контратаку на свои ворота, однако справились, заблокировав удар Нкетии.

При помощи верховой передачи "Ноттингем Форест" доставил мяч к штрафной площадке "Арсенала", где на перехвате сыграл Киран Тирни.

Тирни прокинул мяч на ход на левом фланге и включил скорость, но проблема в том, что более быстрым оказался Спенс.

Первую затяжную позиционную атаку проводит "Арсенал" во втором тайме, но располагается пока около штрафной площадки.

ОПАСНО! Зикернагель откликается на передачу с правого фланга и пробивает в касание с центра штрафной, но Лено реагирует, переводя мяч на угловой.

С правого фланга хозяева исполнили корнер, после чего гости вынесли мяч за лицевую. Теперь с левого фланга состоится подача.

Второй корнер стал более опасным, так как состоялся удар, но он был заблокирован. Очень много заблокированных ударов сегодня.

Колбэк входит в штрафную с левого фланга, выполняет пас на Дэвиса, затем получает передачу в ответ, но к мячу не успевает, удар от ворот.

Чарли Патино стреляет с дальней дистанции, попадает в Джеда Спенса и зарабатывает угловой.

"Ноттингем Форест" уверенно справился с угловым соперника, выбив мяч из своей штрафной площадки.

ОПАСНО! Сака вырезает передачу на дальнюю штангу с правого фланга, Нкетиа пробивает головой и не попадает в правый угол.

Обменялись команды опасными моментами, но счёт остаётся исходным. При этом стоит отметить, что во втором тайме футбол более динамичен.

Мартинелли проиграл позицию Зикернагелю перед своей штрафной площадкой и нарушил правила.

Джеймс Гарнер пробивает со штрафного в левый верхний угол и Бернд Лено справляется, отражая мяч в красивом прыжке.

С правого фланга "Ноттингем Форест" исполнил стандарт, но ничего опасного не создал - Бернд Лено вышел и мяч забрал.

Много ошибок в передачах со стороны игроков "Арсенала" перед своей штрафной, но хозяева пока не могут выписать результативное наказание.

Лено снова вступает в игру, успешно действуя на выходе после высокой подачи Гарнера с левого фланга.

Сака не сумел разогнать атаку правым флангом, так как оказался в окружении Гарнера и Колбэка, которые совместными усилиями мяч отобрали.

А теперь и рывок Тирни левым краем успеха не приносит, так как очередное удачное действие со стороны Спенса фиксируется.

Нкетиа ворвался в штрафную площадку с левого фланга, дошёл до вратарской и выстрелил гораздо выше цели.

А теперь перестановка и у "Арсенала". Уходит Патино, а вместо него появляется Ляказетт.

Граббан с первых секунд пребывания на поле включается в игру и зарабатывает угловой на правом фланге.

"Ноттингем Форест" разыграл корнер, а потом постепенно дошёл до своих ворот.

Зикернагель оказался на газоне в центральном круге, схватившись за шею. Арбитр встречу остановил, но очень быстро её возобновил, так как выход медиков не потребовался.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-0.

45' Мартинелли принимает мяч на левом крае штрафной площадки после передачи Сака с правого фланга, а потом пробивает в защитника.

45' +1 минута.

44' Брис Самба выбил мяч на правый фланг из своей штрафной, а потом оказался на газоне - Эдди Нкетиа нарушил правила, совершив подкат.

43' Приближается концовка первого тайма. "Арсенал" во второй половине сумел перехватить инициативу и не пускает оппонента на свою половину поля.

42' Киран Тирни попытался зацепиться за мяч на левом крае чужой штрафной площадки, но Джед Спенс сыграл на опережение и отправил игровой снаряд за боковую линию.

41' А вот Киран Тирни с приёмом не справился, пропустив мяч под ногой на левом фланге. Аут исполнит "Ноттингем Форест".

40' Мартин Эдегор едва не выпустил мяч в аут на правом фланге, а потом прострелил на правый край штрафной - в ноги Джеймса Гарнера.

39' Очередной вертикальный заброс со стороны "Арсенала" состоялся, который вновь стал лёгкой добычей для хозяев.

38' Мартинелли перевёл мяч с левого фланга в центр штрафной площади и нашёл голову одного из соперников.

37' Зикернагель сорвал атаку "Арсенала" на левом фланге, уронив на газон Сака. Арбитр сразу же показал жёлтую карточку.

36' В составе "Арсенала" произошла замена, судя по всему тактическая. Вместо Нуну Тавареша вышел Киран Тирни.

35' Два корнера кряду исполнил "Арсенал" с правого фланга, но выиграть позицию и нанести удар не получилось.

34' Брис Самба совершает сэйв, справляясь с дальним ударом Самби Локонги. Очередной угловой для гостей.

33' А теперь и "Арсенал" ничего не смог создать после подачи с угла поля, проиграв борьбу на втором этаже.

32' Эдди Нкетиа сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол - рикошетом от Маккены игровой снаряд ушёл за лицевую линию.

30' С левого фланга "Ноттингем Форест" исполнил корнер, который завершился выносом мяча из штрафной площадки "Арсенала".

29' А вот и статистика ударов по воротам. Всего 1-2, а точных попаданий ещё не было, пока без работы вратари.

28' Роб Холдинг принял мяч перед штрафной площадкой и нанёс удар с правой, после чего игровой снаряд существенно разминулся со створом, попав в угловой флажок.

27' Сака ушёл от Колбэка на правом фланге, отдал на Эдегора и отправился в штрафную, а ответной передачи не дождался.

26' Мартинелли в очередной раз дошёл до штрафной площади на левом фланге, а потом упёрся в соперников.

25' А теперь и на половину поля хозяев перешла игра, но ненадолго, так как Скотт Маккена отобрал мяч на левом фланге и отправился в атаку.

24' Джеймс Гарнер исполнил штрафной и попал в Габриэла Мартинелли, от которого игровой снаряд ушёл в аут.

23' Спенс, красавец. Помимо того, что в обороне не позволяет себя обыграть, так ещё и в атаке полезен. Сейчас стандарт зарабатывает на правом фланге.

22' Габриэл Мартинелли получил мяч на левом фланге и отправился в атаку, но далеко не прошёл, так как сыграл неаккуратно, выпустив игровой снаряд в аут.

20' Джонсон ушёл от Тавареша на правом фланге и выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, куда никто из партнёров не успел.

19' Разыграли гости корнер на правом фланге, а потом выполнили подачу, с которой уверенно справился Брис Самба.

18' Мартинелли завершил атаку левым флангом прострелом, после которого мяч попал в соперника и ушёл за лицевую.

17' Бурно начали команды, играя без центра поля, а сейчас игра успокаивается и с мячом всё чаще встречаются защитники.

16' Роб Холдинг выполнил вертикальную передачу, после которой игровой снаряд перешёл во владение хозяев.

15' А теперь и в атаке решил проявить себя Спенс. От Тавареша не ушёл, зато попал в Нуну мячом и заработал аут.

14' Джед Спенс продолжает прерывать атаки "Арсенала". На этот раз он отобрал мяч у Мартинелли на правом фланге при помощи подката.

13' "Ноттингем Форест" ничего не сумел выжать из подаренного углового, проиграв верховое единоборство.

12' Нуну Тавареш сделал очень неудобный пас на Бернда Лено, в результате чего голкипер "Арсенала" вынужден был переводить мяч грудью за лицевую.

11' Классно сыграл Джед Спенс около своей штрафной - сначала перехватил мяч, потом ушёл от троих соперников и перешёл на чужую половину поля, а затем ещё и стандарт заработал.

10' Несколько верховых передач в центр штрафной исполнили футболисты "Арсенала", но ни одна из них до адресата не дошла.

8' Казалось, что хозяева отбились после исполнения соперником штрафного, но гости подобрали мяч и нанесли удар, после которого круглый разминулся со створом ворот.

7' На левом фланге "Арсенал" заработал штрафной. Мартин Эдегор собирается его исполнить.

6' Джед Спенс надёжно сыграл в обороне на правом фланге, лишив мяча Чарли Патино.

5' При помощи игры в пас хозяева вошли в штрафную площадь "Арсенала", но удар не состоялся - Бернд Лено вышел и мяч забрал.

4' Стив Кук отобрал мяч у Букайо Сака на левом фланге, а потом отдал его Брису Самбе, который сыграл на вынос.

3' А теперь и хозяева перешли на чужую половину поля и смогли заработать аут на левом фланге.

2' Первую позиционную атаку провёл "Арсенал", выполнив серию коротких передач, но довести дело до первого удара не получилось.