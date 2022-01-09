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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ноттингем Форест
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Арсенал
0' 78'
Ноттингем Форест
Арсенал

История личных встреч

Ноттингем Форест
Арсенал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4
Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:1 Бирмингем - Ноттингем Форест 0:3 Барнсли - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Миллуолл 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Мидлсбро 0:2 Ноттингем Форест - Кардифф Сити 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 80'
    Лидеров по количеству касаний мяча нам показали. Лучшие Холдинг и Уайт - по 80, а закрывает топ-5 Джед Спенс - 56. 
  • Замена
    79'
    Вторую замену проводит "Ноттингем Форест". Вместо Зикернагеля появляется Кафу. 
  • Желтая карточка
    78'
    Джед Спенс садит Габриэла Мартинелли на жёлтую карточку, вынуждая оппонента фолить в центре поля. 
  • 77'
    Седрик Соареш неудачно исполнил стандарт - отправил мяч на левый край штрафной, где никого из своих не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Эдегор обыграл Зикернагеля, поставил спину и заработал штрафной удар. До ворот далековато, поэтому стоит ожидать навес. 
  • Травма, повреждение
    75'
    Зикернагель оказался на газоне в центральном круге, схватившись за шею. Арбитр встречу остановил, но очень быстро её возобновил, так как выход медиков не потребовался. 
  • 74'
    "Ноттингем Форест" разыграл корнер, а потом постепенно дошёл до своих ворот. 
  • Угловой
    73'
    Граббан с первых секунд пребывания на поле включается в игру и зарабатывает угловой на правом фланге. 
  • Замена
    72'
    А теперь перестановка и у "Арсенала". Уходит Патино, а вместо него появляется Ляказетт. 
  • Опасный момент
    71'
    Нкетиа ворвался в штрафную площадку с левого фланга, дошёл до вратарской и выстрелил гораздо выше цели. 
  • Замена
    70'
    Замена в составе хозяев. Выходит Граббан вместо Дэвиса. 
  • 69'
    А теперь и рывок Тирни левым краем успеха не приносит, так как очередное удачное действие со стороны Спенса фиксируется. 
  • 68'
    Сака не сумел разогнать атаку правым флангом, так как оказался в окружении Гарнера и Колбэка, которые совместными усилиями мяч отобрали. 
  • 67'
    Лено снова вступает в игру, успешно действуя на выходе после высокой подачи Гарнера с левого фланга. 
  • 66'
    Много ошибок в передачах со стороны игроков "Арсенала" перед своей штрафной, но хозяева пока не могут выписать результативное наказание. 
  • 65'
    С правого фланга "Ноттингем Форест" исполнил стандарт, но ничего опасного не создал - Бернд Лено вышел и мяч забрал. 
  • Опасный момент
    63'
    Джеймс Гарнер пробивает со штрафного в левый верхний угол и Бернд Лено справляется, отражая мяч в красивом прыжке. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Мартинелли проиграл позицию Зикернагелю перед своей штрафной площадкой и нарушил правила. 
  • 61'
    Обменялись команды опасными моментами, но счёт остаётся исходным. При этом стоит отметить, что во втором тайме футбол более динамичен. 
  • Опасный момент
    60'
    ОПАСНО! Сака вырезает передачу на дальнюю штангу с правого фланга, Нкетиа пробивает головой и не попадает в правый угол. 
  • 59'
    "Ноттингем Форест" уверенно справился с угловым соперника, выбив мяч из своей штрафной площадки. 
  • Угловой
    58'
    Чарли Патино стреляет с дальней дистанции, попадает в Джеда Спенса и зарабатывает угловой. 
  • 57'
    Колбэк входит в штрафную с левого фланга, выполняет пас на Дэвиса, затем получает передачу в ответ, но к мячу не успевает, удар от ворот. 
  • 56'
    Второй корнер стал более опасным, так как состоялся удар, но он был заблокирован. Очень много заблокированных ударов сегодня. 
  • Угловой
    55'
    С правого фланга хозяева исполнили корнер, после чего гости вынесли мяч за лицевую. Теперь с левого фланга состоится подача. 
  • Опасный момент
    54'
    ОПАСНО! Зикернагель откликается на передачу с правого фланга и пробивает в касание с центра штрафной, но Лено реагирует, переводя мяч на угловой. 
  • 53'
    Первую затяжную позиционную атаку проводит "Арсенал" во втором тайме, но располагается пока около штрафной площадки. 
  • 51'
    Тирни прокинул мяч на ход на левом фланге и включил скорость, но проблема в том, что более быстрым оказался Спенс. 
  • 50'
    При помощи верховой передачи "Ноттингем Форест" доставил мяч к штрафной площадке "Арсенала", где на перехвате сыграл Киран Тирни. 
  • 49'
    Потеряли хозяева мяч на левом фланге и получили контратаку на свои ворота, однако справились, заблокировав удар Нкетии. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Спенс находит Дэвиса в штрафной площадке, который пробивает вторым касанием и попадает в Уайта. 
  • 47'
    Джед Спенс продолжает "зажигать" на правом фланге. Уходит от нескольких соперников, а вот подача не получается - за лицевую линию уходит мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Ноттингем Форест" и "Арсенал" продолжают сражение. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, отправляя команды в раздевалки при счёте 0-0. 
  • 45'
    Мартинелли принимает мяч на левом крае штрафной площадки после передачи Сака с правого фланга, а потом пробивает в защитника. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Брис Самба выбил мяч на правый фланг из своей штрафной, а потом оказался на газоне - Эдди Нкетиа нарушил правила, совершив подкат. 
  • 43'
    Приближается концовка первого тайма. "Арсенал" во второй половине сумел перехватить инициативу и не пускает оппонента на свою половину поля. 
  • 42'
    Киран Тирни попытался зацепиться за мяч на левом крае чужой штрафной площадки, но Джед Спенс сыграл на опережение и отправил игровой снаряд за боковую линию. 
  • 41'
    А вот Киран Тирни с приёмом не справился, пропустив мяч под ногой на левом фланге. Аут исполнит "Ноттингем Форест". 
  • 40'
    Мартин Эдегор едва не выпустил мяч в аут на правом фланге, а потом прострелил на правый край штрафной - в ноги Джеймса Гарнера. 
  • 39'
    Очередной вертикальный заброс со стороны "Арсенала" состоялся, который вновь стал лёгкой добычей для хозяев. 
  • 38'
    Мартинелли перевёл мяч с левого фланга в центр штрафной площади и нашёл голову одного из соперников. 
  • Желтая карточка
    37'
    Зикернагель сорвал атаку "Арсенала" на левом фланге, уронив на газон Сака. Арбитр сразу же показал жёлтую карточку. 
  • Замена
    36'
    В составе "Арсенала" произошла замена, судя по всему тактическая. Вместо Нуну Тавареша вышел Киран Тирни. 
  • Угловой
    35'
    Два корнера кряду исполнил "Арсенал" с правого фланга, но выиграть позицию и нанести удар не получилось. 
  • Опасный момент
    34'
    Брис Самба совершает сэйв, справляясь с дальним ударом Самби Локонги. Очередной угловой для гостей. 
  • Угловой
    33'
    А теперь и "Арсенал" ничего не смог создать после подачи с угла поля, проиграв борьбу на втором этаже. 
  • 32'
    Эдди Нкетиа сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол - рикошетом от Маккены игровой снаряд ушёл за лицевую линию. 
  • Угловой
    30'
    С левого фланга "Ноттингем Форест" исполнил корнер, который завершился выносом мяча из штрафной площадки "Арсенала". 
  • 29'
    А вот и статистика ударов по воротам. Всего 1-2, а точных попаданий ещё не было, пока без работы вратари. 
  • 28'
    Роб Холдинг принял мяч перед штрафной площадкой и нанёс удар с правой, после чего игровой снаряд существенно разминулся со створом, попав в угловой флажок. 
  • 27'
    Сака ушёл от Колбэка на правом фланге, отдал на Эдегора и отправился в штрафную, а ответной передачи не дождался. 
  • 26'
    Мартинелли в очередной раз дошёл до штрафной площади на левом фланге, а потом упёрся в соперников. 
  • 25'
    А теперь и на половину поля хозяев перешла игра, но ненадолго, так как Скотт Маккена отобрал мяч на левом фланге и отправился в атаку. 
  • 24'
    Джеймс Гарнер исполнил штрафной и попал в Габриэла Мартинелли, от которого игровой снаряд ушёл в аут. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Спенс, красавец. Помимо того, что в обороне не позволяет себя обыграть, так ещё и в атаке полезен. Сейчас стандарт зарабатывает на правом фланге. 
  • 22'
    Габриэл Мартинелли получил мяч на левом фланге и отправился в атаку, но далеко не прошёл, так как сыграл неаккуратно, выпустив игровой снаряд в аут. 
  • 20'
    Джонсон ушёл от Тавареша на правом фланге и выполнил мягкую подачу на дальнюю штангу, куда никто из партнёров не успел. 
  • 19'
    Разыграли гости корнер на правом фланге, а потом выполнили подачу, с которой уверенно справился Брис Самба. 
  • Угловой
    18'
    Мартинелли завершил атаку левым флангом прострелом, после которого мяч попал в соперника и ушёл за лицевую. 
  • 17'
    Бурно начали команды, играя без центра поля, а сейчас игра успокаивается и с мячом всё чаще встречаются защитники. 
  • 16'
    Роб Холдинг выполнил вертикальную передачу, после которой игровой снаряд перешёл во владение хозяев. 
  • 15'
    А теперь и в атаке решил проявить себя Спенс. От Тавареша не ушёл, зато попал в Нуну мячом и заработал аут. 
  • 14'
    Джед Спенс продолжает прерывать атаки "Арсенала". На этот раз он отобрал мяч у Мартинелли на правом фланге при помощи подката. 
  • 13'
    "Ноттингем Форест" ничего не сумел выжать из подаренного углового, проиграв верховое единоборство. 
  • Угловой
    12'
    Нуну Тавареш сделал очень неудобный пас на Бернда Лено, в результате чего голкипер "Арсенала" вынужден был переводить мяч грудью за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Классно сыграл Джед Спенс около своей штрафной - сначала перехватил мяч, потом ушёл от троих соперников и перешёл на чужую половину поля, а затем ещё и стандарт заработал. 
  • 10'
    Несколько верховых передач в центр штрафной исполнили футболисты "Арсенала", но ни одна из них до адресата не дошла. 
  • 8'
    Казалось, что хозяева отбились после исполнения соперником штрафного, но гости подобрали мяч и нанесли удар, после которого круглый разминулся со створом ворот. 
  • Фол, нарушение
    7'
    На левом фланге "Арсенал" заработал штрафной. Мартин Эдегор собирается его исполнить. 
  • 6'
    Джед Спенс надёжно сыграл в обороне на правом фланге, лишив мяча Чарли Патино. 
  • 5'
    При помощи игры в пас хозяева вошли в штрафную площадь "Арсенала", но удар не состоялся - Бернд Лено вышел и мяч забрал. 
  • 4'
    Стив Кук отобрал мяч у Букайо Сака на левом фланге, а потом отдал его Брису Самбе, который сыграл на вынос. 
  • 3'
    А теперь и хозяева перешли на чужую половину поля и смогли заработать аут на левом фланге. 
  • 2'
    Первую позиционную атаку провёл "Арсенал", выполнив серию коротких передач, но довести дело до первого удара не получилось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На стадионе "Сити Граунд" прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Ноттингем Форест" - "Арсенал", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 147
Ноттингем Форест 2.7% (4)
X 0.7% (1)
Арсенал 96.6% (142)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Арсенал
7.77
4.68
2.78
Все Коэффициенты
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Ноттингем Форест 0:0 Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Арсенал

Исход игры
Ноттингем Форест
2.7% (4)
Ничья
0.7% (1)
Арсенал
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
59.54% (78)
Меньше
40.46% (53)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
29.3% (43)
0:2 Арсенал
27.2% (40)
1:3 Арсенал
15.6% (23)
0:1 Арсенал
7.5% (11)
0:3 Арсенал
3.4% (5)
1:4 Арсенал
2% (3)
2:1 Ноттингем Форест
1.4% (2)
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