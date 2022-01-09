Англия: Кубок 2021-2022
0:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Сити Граунд
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
14 Колбэк ДжекЗащитник
-
29 Спенс ДжедЗащитник
-
34 Уорролл ДжоЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Охеда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
71 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Патино ЧарлиПолузащитник
-
87 Сака БукайоПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
История личных встреч
Ноттингем Форест
Арсенал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4
Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:1 Бирмингем - Ноттингем Форест 0:3 Барнсли - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Миллуолл 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Мидлсбро 0:2 Ноттингем Форест - Кардифф Сити 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Арсенал
Исход игры
Ноттингем Форест
2.7% (4)
Ничья
0.7% (1)
Арсенал
96.6% (142)
Тотал 2.5
Больше
59.54% (78)
Меньше
40.46% (53)
Обе команды забьют
Да
56.49% (74)
Нет
43.51% (57)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
29.3% (43)
0:2 Арсенал
27.2% (40)
1:3 Арсенал
15.6% (23)
0:1 Арсенал
7.5% (11)
0:3 Арсенал
3.4% (5)
1:4 Арсенал
2% (3)
2:1 Ноттингем Форест
1.4% (2)
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