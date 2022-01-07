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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ноттингем Форест
 
Позже

Стадион:
Арсенал
Прогнозы 47
Ноттингем Форест 4.3% (2)
X 0% (0)
Арсенал 95.7% (45)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Арсенал
6.53
4.30
1.69
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ноттингем Форест
Арсенал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
5:0
К
4:2
КЛ
0:4

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 0:1 Мидлсбро - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Халл Сити 2:1 Суонси - Ноттингем Форест 1:4
Ноттингем Форест - Питерборо Юнайтед 2:0 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 0:0 Рединг - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Престон Норт Энд 3:0 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:1 КПР - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:4 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:1 Бирмингем - Ноттингем Форест 0:3 Барнсли - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Миллуолл 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Мидлсбро 0:2 Ноттингем Форест - Кардифф Сити 1:2
Арсенал
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 10 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ноттингем Форест 4.3% (2)
    X 0% (0)
    Арсенал 95.7% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Арсенал
    6.53
    4.30
    1.69
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Арсенал онлайн


    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Арсенал

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    4.3% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    95.7% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    40.4% (19)
    0:2 Арсенал
    27.7% (13)
    1:3 Арсенал
    12.8% (6)
    0:1 Арсенал
    6.4% (3)
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    Ноттингем Форест
    Арсенал

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