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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
1:2
Конец матча

Стадион:
Адана Демирспор
0'
27' Желтая карточка
Свенссон Юнас
1:0
29' Пенальти
Валенсия Эннер
1:1
34' Гол
Инлер Гёкхан
40' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
1:2
46' Гол
Беланда Юнес
47' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
47' Желтая карточка
Беланда Юнес
90' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
90'+5
35
Озер
Берке
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
5
Соса
Хосе
17
Кавечи
Ирфан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
26
Зайц
Миха
14
Пелкас
Димитрис
13
Валенсия
Эннер
49
Мурич
Ариянет
22
Свенссон
Юнас
5
Samet
Akaydin
2
Сануч
Тайиб
6
Канак
Каан
88
Инлер
Гёкхан
90
Стамбули
Бенжамен
23
Акгюн
Юнус
10
Беланда
Юнес
77
Варгас
Матиас
7
Ассомбалонга
Бритт
Фенербахче
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Адана Демирспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:1
К
1:4
К
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 7 (3) 0.35
Дурсун Сердар 5 0.25
Валенсия Эннер 3 (1) 0.15
Бериша Мергим 3 0.15
Зайц Миха 3 0.15
Росси Диего 2 0.1
Новак Филип 2 0.1
Кадыоглу Ферди 2 0.1
Кавечи Ирфан 1 0.05
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.05
Густаво Диас 1 0.05
Пелкас Димитрис 1 0.05
Креспо Мигель 1 0.05
Салаи Аттила 0 0
Соса Хосе 0 0
Сангаре Назим 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Гюлер Арда 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балотелли Марио 7 (2) 0.35
Акгюн Юнус 5 0.25
Ассомбалонга Бритт 5 (2) 0.25
Варгас Матиас 4 0.2
Бьярнасон Биркир 2 0.1
Акинтола Дэвид 2 0.1
Стамбули Бенжамен 1 0.05
Инлер Гёкхан 1 0.05
Беланда Юнес 1 0.05
Канак Каан 0 0
Дели Симон 0 0
Okwuchukwu Ezeh 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Яндаш Мерт Хакан 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Зайц Миха 4 0
Азиз Сердар 3 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Салаи Аттила 2 0
Креспо Мигель 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сангаре Назим 1 0
Росси Диего 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балотелли Марио 8 0
Стамбули Бенжамен 4 0
Свенссон Юнас 3 0
Samet Akaydin 3 0
Акинтола Дэвид 1 1
Инлер Гёкхан 2 0
Гюлер Семих 2 0
Акгюн Юнус 2 0
Мурич Ариянет 2 0
Бьярнасон Биркир 1 0
Беланда Юнес 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Каплан Ферхат 1 0
Кастро Лукас 1 0
Дели Симон 1 0
Joher Khadim Rassoul 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Metehan Mimaroglu 1 0
Okwuchukwu Ezeh 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
7
37%
5
28%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
6
35%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
5
29%
29%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
12%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Пропущено

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Забито

32
30
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
5
16%
1
3%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
4
13%
10
33%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
28%
8
27%
76-90

Пропущено

25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
12%
2
9%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
7
32%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2
Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Османлыспор 3:2 Гёзтепе - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3
Адана Демирспор - Гиресунспор 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Серик Беледиеспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Алтай - Адана Демирспор 1:3 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Нигде Анадолу 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 4:0 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 20 15 4 1 37 - 14 49
2. Коньяспор 20 11 6 3 32 - 16 39
3. Истанбул Башакшехир 20 10 4 6 30 - 20 34
4. Адана Демирспор 20 9 6 5 29 - 23 33
5. Фенербахче 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Хатайспор 20 10 2 8 28 - 26 32
7. Газиантеп 20 9 4 7 27 - 27 31
8. Бешикташ 20 8 5 7 32 - 30 29
9. Сивасспор 20 7 8 5 27 - 20 29
10. Аланьяспор 20 8 5 7 30 - 32 29
11. Кайсериспор 20 7 6 7 28 - 28 27
12. Галатасарай 20 7 6 7 24 - 24 27
13. Фатих Карагюмрюк 20 7 6 7 27 - 30 27
14. Гиресунспор 20 7 4 9 20 - 19 25
15. Антальяспор 20 6 4 10 21 - 31 22
16. Алтай 20 5 3 12 23 - 33 18
17. Ризеспор 20 5 3 12 19 - 36 18
18. Гёзтепе 20 4 6 10 22 - 28 18
19. Касымпаша 20 4 6 10 22 - 29 18
20. Малатьяспор 20 4 3 13 16 - 35 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 10 8 2 0 21 - 8 26
2. Трабзонспор 10 7 3 0 18 - 6 24
3. Коньяспор 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
5. Бешикташ 10 7 1 2 21 - 14 22
6. Кайсериспор 10 6 3 1 16 - 5 21
7. Фенербахче 10 5 3 2 19 - 11 18
8. Адана Демирспор 9 5 2 2 12 - 5 17
9. Галатасарай 10 5 2 3 13 - 9 17
10. Антальяспор 10 5 2 3 16 - 12 17
11. Ризеспор 11 5 2 4 14 - 12 17
12. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
13. Сивасспор 10 3 6 1 16 - 8 15
14. Аланьяспор 10 4 3 3 17 - 15 15
15. Касымпаша 11 4 3 4 17 - 15 15
16. Гиресунспор 10 4 2 4 11 - 9 14
17. Фатих Карагюмрюк 9 3 4 2 14 - 12 13
18. Гёзтепе 11 3 2 6 10 - 12 11
19. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
20. Малатьяспор 10 2 2 6 13 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Адана Демирспор 11 4 4 3 17 - 18 16
3. Хатайспор 11 5 1 5 12 - 14 16
4. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
5. Сивасспор 10 4 2 4 11 - 12 14
6. Фатих Карагюмрюк 11 4 2 5 13 - 18 14
7. Аланьяспор 10 4 2 4 13 - 17 14
8. Фенербахче 10 4 2 4 13 - 14 14
9. Истанбул Башакшехир 10 3 3 4 13 - 12 12
10. Гиресунспор 10 3 2 5 9 - 10 11
11. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
12. Алтай 11 2 2 7 12 - 20 8
13. Бешикташ 10 1 4 5 11 - 16 7
14. Малатьяспор 10 2 1 7 3 - 11 7
15. Гёзтепе 9 1 4 4 12 - 16 7
16. Кайсериспор 10 1 3 6 12 - 23 6
17. Газиантеп 10 1 2 7 6 - 19 5
18. Антальяспор 10 1 2 7 5 - 19 5
19. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
20. Ризеспор 9 0 1 8 5 - 24 1
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Где смотреть матч Фенербахче 1:2 Адана Демирспор онлайн


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