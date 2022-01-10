Турция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
27' Желтая карточкаСвенссон Юнас
1:0
29' ПенальтиВаленсия Эннер
1:1
34' ГолИнлер Гёкхан
40' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
1:2
46' ГолБеланда Юнес
47' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
47' Желтая карточкаБеланда Юнес
90' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
Ход матча
27'
29'
1:0
34'
1:1
46'
1:2
47'
47'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
65 Владение мячом, % 35
35
Озер
Берке
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
17
Кавечи
Ирфан
26
Зайц
Миха
88
Инлер
Гёкхан
23
Акгюн
Юнус
10
Беланда
Юнес
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Zeki Murat Gole
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Чамдал ТарикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Izzet Celik
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Фенербахче
Адана Демирспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|7 (3)
|0.35
|Дурсун Сердар
|5
|0.25
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.15
|Бериша Мергим
|3
|0.15
|Зайц Миха
|3
|0.15
|Росси Диего
|2
|0.1
|Новак Филип
|2
|0.1
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.1
|Кавечи Ирфан
|1
|0.05
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.05
|Густаво Диас
|1
|0.05
|Пелкас Димитрис
|1
|0.05
|Креспо Мигель
|1
|0.05
|Салаи Аттила
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балотелли Марио
|7 (2)
|0.35
|Акгюн Юнус
|5
|0.25
|Ассомбалонга Бритт
|5 (2)
|0.25
|Варгас Матиас
|4
|0.2
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.1
|Акинтола Дэвид
|2
|0.1
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.05
|Инлер Гёкхан
|1
|0.05
|Беланда Юнес
|1
|0.05
|Канак Каан
|0
|0
|Дели Симон
|0
|0
|Okwuchukwu Ezeh
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Азиз Сердар
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Салаи Аттила
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балотелли Марио
|8
|0
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|Свенссон Юнас
|3
|0
|Samet Akaydin
|3
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|1
|Инлер Гёкхан
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Акгюн Юнус
|2
|0
|Мурич Ариянет
|2
|0
|Бьярнасон Биркир
|1
|0
|Беланда Юнес
|1
|0
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Каплан Ферхат
|1
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Дели Симон
|1
|0
|Joher Khadim Rassoul
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Metehan Mimaroglu
|1
|0
|Okwuchukwu Ezeh
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
7
37%
5
28%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
9%
6
35%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
5
29%
29%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
12%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
1
8%
1
8%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Забито
32
30
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
5
16%
1
3%
1-15
7
22%
3
10%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
4
13%
10
33%
46-60
4
13%
3
10%
61-75
9
28%
8
27%
76-90
Пропущено
25
22
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
12%
2
9%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
7
32%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
5
20%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2
Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Османлыспор 3:2 Гёзтепе - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3
Адана Демирспор - Гиресунспор 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Серик Беледиеспор 5:0 Адана Демирспор - Касымпаша 0:0 Алтай - Адана Демирспор 1:3 Адана Демирспор - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Нигде Анадолу 3:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Малатьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Газиантеп 4:0 Бешикташ - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 4:0 Адана Демирспор - Коньяспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|20
|15
|4
|1
|37 - 14
|49
|2.
|Коньяспор
|20
|11
|6
|3
|32 - 16
|39
|3.
|Истанбул Башакшехир
|20
|10
|4
|6
|30 - 20
|34
|4.
|Адана Демирспор
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|5.
|Фенербахче
|20
|9
|5
|6
|32 - 25
|32
|6.
|Хатайспор
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|7.
|Газиантеп
|20
|9
|4
|7
|27 - 27
|31
|8.
|Бешикташ
|20
|8
|5
|7
|32 - 30
|29
|9.
|Сивасспор
|20
|7
|8
|5
|27 - 20
|29
|10.
|Аланьяспор
|20
|8
|5
|7
|30 - 32
|29
|11.
|Кайсериспор
|20
|7
|6
|7
|28 - 28
|27
|12.
|Галатасарай
|20
|7
|6
|7
|24 - 24
|27
|13.
|Фатих Карагюмрюк
|20
|7
|6
|7
|27 - 30
|27
|14.
|Гиресунспор
|20
|7
|4
|9
|20 - 19
|25
|15.
|Антальяспор
|20
|6
|4
|10
|21 - 31
|22
|16.
|Алтай
|20
|5
|3
|12
|23 - 33
|18
|17.
|Ризеспор
|20
|5
|3
|12
|19 - 36
|18
|18.
|Гёзтепе
|20
|4
|6
|10
|22 - 28
|18
|19.
|Касымпаша
|20
|4
|6
|10
|22 - 29
|18
|20.
|Малатьяспор
|20
|4
|3
|13
|16 - 35
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|10
|8
|2
|0
|21 - 8
|26
|2.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|3.
|Коньяспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|5.
|Бешикташ
|10
|7
|1
|2
|21 - 14
|22
|6.
|Кайсериспор
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|7.
|Фенербахче
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|8.
|Адана Демирспор
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|9.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|10.
|Антальяспор
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|11.
|Ризеспор
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|13.
|Сивасспор
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|14.
|Аланьяспор
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|15.
|Касымпаша
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|16.
|Гиресунспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|17.
|Фатих Карагюмрюк
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|18.
|Гёзтепе
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|19.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|20.
|Малатьяспор
|10
|2
|2
|6
|13 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Адана Демирспор
|11
|4
|4
|3
|17 - 18
|16
|3.
|Хатайспор
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|4.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|5.
|Сивасспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|Аланьяспор
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|8.
|Фенербахче
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|9.
|Истанбул Башакшехир
|10
|3
|3
|4
|13 - 12
|12
|10.
|Гиресунспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 10
|11
|11.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Алтай
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|13.
|Бешикташ
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|14.
|Малатьяспор
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|15.
|Гёзтепе
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|16.
|Кайсериспор
|10
|1
|3
|6
|12 - 23
|6
|17.
|Газиантеп
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
|18.
|Антальяспор
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|19.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|5 - 24
|1