  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
Прогнозы 187
Манчестер Юнайтед 82.4% (154)
X 10.2% (19)
Астон Вилла 7.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Астон Вилла
1.85
4.12
4.51
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

26 матчей

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2022, осталось 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 187
    Манчестер Юнайтед 82.4% (154)
    X 10.2% (19)
    Астон Вилла 7.5% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Астон Вилла
    1.85
    4.12
    4.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    82.4% (154)
    Ничья
    10.2% (19)
    Астон Вилла
    7.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.97% (87)
    Меньше
    32.03% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (96)
    Нет
    25% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    36.9% (69)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    9.1% (17)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8% (15)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.8% (9)
    1:2 Астон Вилла
    2.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Астон Вилла

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1500 рублей для новых игроков!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    30 000 рублей бонусы!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     