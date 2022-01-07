Англия: Кубок 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
26 матчей
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.8% (44)
Ничья
6.1% (3)
Астон Вилла
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.6% (36)
Меньше
23.4% (11)
Обе команды забьют
Да
80.85% (38)
Нет
19.15% (9)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
65.3% (32)
2:0 Манчестер Юнайтед
16.3% (8)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (2)
1:2 Астон Вилла
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!