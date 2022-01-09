  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2021-2022

Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Шрусбери Таун
Ливерпуль
Шрусбери Таун
  •   Главный тренер: Коттерилл Стив

История личных встреч

Ливерпуль
Шрусбери Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрусбери Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуман Райан 3 1.5
Tom Bloxham 2 1
Беннетт Эллиотт 1 0.5
Лихи Люк 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2
Шрусбери Таун
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шрусбери Таун - Аккрингтон 0:0 Флитвуд Таун - Шрусбери Таун 0:3 Шрусбери Таун - Челтенем 3:1
Донкастер - Шрусбери Таун 1:0 Уиган - Шрусбери Таун 2:1 Карлайл - Шрусбери Таун 1:2 Шрусбери Таун - Чарльтон 1:0 Шрусбери Таун - Сандерленд 1:1 Челтенем - Шрусбери Таун 2:1 Уиган - Шрусбери Таун 2:0 Стратфорд Таун - Шрусбери Таун 1:5 Линкольн Сити - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Кембридж Юнайтед 4:1 Оксфорд Юнайтед - Шрусбери Таун 2:0 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Ипсвич - Шрусбери Таун 2:1 Шрусбери Таун - Wolverhampton U23 1 3:1 Болтон - Шрусбери Таун 2:1 Шрусбери Таун - Уиком 1:2

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Шрусбери Таун", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Шрусбери Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 138
Ливерпуль 98.6% (136)
X 0.7% (1)
Шрусбери Таун 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Шрусбери Таун
1.28
7.15
17.00
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ливерпуль - Шрусбери Таун онлайн


Прогнозы на матч Ливерпуль - Шрусбери Таун

Исход игры
Ливерпуль
98.6% (139)
Ничья
0.7% (1)
Шрусбери Таун
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.62% (97)
Меньше
25.38% (33)
Обе команды забьют
Да
20.77% (27)
Нет
79.23% (103)
Популярный счёт
3:0 Ливерпуль
34.8% (49)
2:0 Ливерпуль
21.3% (30)
4:0 Ливерпуль
12.1% (17)
3:1 Ливерпуль
12.1% (17)
2:1 Ливерпуль
3.5% (5)
5:0 Ливерпуль
3.5% (5)
5:1 Ливерпуль
1.4% (2)
1:0 Ливерпуль
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ливерпуль
Шрусбери Таун

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 