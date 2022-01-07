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Англия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Моркам
Прогнозы 49
Тоттенхэм 98% (48)
X 2% (1)
Моркам 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Моркам
1.10
9.89
28.00
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моркам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилдиг Аарон 1 0.5
Стоктон Коул 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1
Моркам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Моркам - Донкастер 4:3 Моркам - Крю Александра 1:2 Моркам - Флитвуд Таун 0:0 Портсмут - Моркам 2:0
Сандерленд - Моркам 5:0 Бакстон - Моркам 0:1 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Моркам - Чарльтон 2:2 Флитвуд Таун - Моркам 1:2 Моркам - Карлайл 0:2 Моркам - Ньюпорт 1:0 Моркам - Кембридж Юнайтед 0:2 Оксфорд Юнайтед - Моркам 3:1 Моркам - Плимут 1:1 Челтенем - Моркам 3:1 Бёртон - Моркам 3:2 Хартлпул - Моркам 2:2 Уиком - Моркам 4:3 Моркам - Линкольн Сити 2:0 Моркам - Аккрингтон 3:3

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Моркам от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2022, осталось 2 дня 6 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Тоттенхэм 98% (48)
    X 2% (1)
    Моркам 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Моркам
    1.10
    9.89
    28.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Моркам онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Моркам

    Исход игры
    Тоттенхэм
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Моркам
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    22.92% (11)
    Нет
    77.08% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    34.7% (17)
    3:0 Тоттенхэм
    24.5% (12)
    4:0 Тоттенхэм
    14.3% (7)
    3:1 Тоттенхэм
    12.2% (6)
    2:1 Тоттенхэм
    4.1% (2)
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