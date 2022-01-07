Англия: Кубок 2021-2022
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Моркам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилдиг Аарон
|1
|0.5
|Стоктон Коул
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1
Моркам
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Моркам - Донкастер 4:3 Моркам - Крю Александра 1:2 Моркам - Флитвуд Таун 0:0 Портсмут - Моркам 2:0
Сандерленд - Моркам 5:0 Бакстон - Моркам 0:1 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Моркам - Чарльтон 2:2 Флитвуд Таун - Моркам 1:2 Моркам - Карлайл 0:2 Моркам - Ньюпорт 1:0 Моркам - Кембридж Юнайтед 0:2 Оксфорд Юнайтед - Моркам 3:1 Моркам - Плимут 1:1 Челтенем - Моркам 3:1 Бёртон - Моркам 3:2 Хартлпул - Моркам 2:2 Уиком - Моркам 4:3 Моркам - Линкольн Сити 2:0 Моркам - Аккрингтон 3:3
Будет доступно позже.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Моркам
Исход игры
Тоттенхэм
98% (48)
Ничья
2% (1)
Моркам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
34.7% (17)
3:0 Тоттенхэм
24.5% (12)
4:0 Тоттенхэм
14.3% (7)
3:1 Тоттенхэм
12.2% (6)
2:1 Тоттенхэм
4.1% (2)
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