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Арабский кубок ФИФА 2021 2021

Марокко
FIFA #29
 
Позже
Алжир
FIFA #30
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Алжир
2.71
3.31
2.75
Все Коэффициенты
Марокко
Алжир

История личных встреч

Марокко
Алжир

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЧАН(
3:0
ЧАН(
0:0
КАН
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафиди Абделила 2 0.67
Банун Бадр 2 0.67
Наири Мохаммед 1 0.33
Джабране Яхья 1 0.33
Эль-Беркауи Карим 1 0.33
Чиби Мохамед 1 0.33
Рахими Суфиане 1 0.33
Алжир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бунеджах Багдад 2 0.67
Судани Эль-Арби 1 0.33
Браими Ясин 1 0.33
Бенламри Джамеледдин 1 0.33
Мезьяни Тайеб 1 0.33
Таугай Мохамед 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0
Судан - Марокко 0:3 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея-Бисау - Марокко 0:3 Марокко - Гвинея-Бисау 5:0 Марокко - Судан 2:0 Марокко - Буркина-Фасо 1:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Бурунди 1:0 Мавритания - Марокко 0:0 Мали - Марокко 0:2 Марокко - Камерун 4:0 Марокко - Замбия 3:1 Уганда - Марокко 2:5 Марокко - Руанда 0:0 Марокко - Того 1:0 ЦАР - Марокко 0:2
Алжир
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2 Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2
Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Мексика - Алжир 2:2 Нигерия - Алжир 0:1 Ботсвана - Алжир 0:1 Алжир - Замбия 5:0
1/4 финала
2 Тунис
1 Оман
5 Катар
0 ОАЭ
0 Египет
0 Иордания
0 Марокко
0 Алжир
1/2 финала
Тунис
Катар
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию заключительного четвертьфинального матча Арабского кубка ФИФА, в котором сыграют сборные Марокко и Алжира. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марокко - Алжир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2021, осталось 8 минут.



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Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Алжир
2.71
3.31
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Марокко - Алжир онлайн


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Марокко
Алжир

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