С углового навесил Чалханоглу в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Рабио.

Судя компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Отличный пас пяткой выдал Лаутаро в штрафную на Перишича, но выстрел последнего в подкате Рабио перевел на угловой.

Слишком активно оспаривал решение арбитра Бернардески, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

43' Отличным финтом ушел от соперника по флангу Барелла и подал в штрафную. Здесь едва не срезал мяч в свои ворота Рабио, но все же выше перекладины полетела сфера.

42' зацепился за мяч перед чужой штрафной Маккенни и отдал поперек на Кулушевски, но перехватил этот пас Бастони в последний момент.

41' Ворвался Барелла на скорости в штрафную соперника и пробил по воротам, но в подкате мяч заблокировал Ругани.

40' Ушел от соперника по флангу Перишич и подал на ближнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

39' Проникающий пас исполнял Перишич в штрафную на Джеко, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Кьеллини и не смог пробить.

37' Отобрал мяч на чужой половине поля Мората, ворвался в штрафную, но упал в борьбе с Бастони. На этот раз арбитр не стал останавливать игру.

36' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Лаутаро Мартинес! уверенно реализовал пенальти Лаутаро, пробив на силу точно в верхний правый от себя угол. Перин не успел среагировать и не стал прыгать в сторону мяча.

35' Мягко забросил в штрафную Перишич на ход Джеко, против которого нарушил правила в силовой борьбе Де Шильо. Судья назначил пенальти!

34' Отдавал Брозович в штрафную, куда на всех парах мчался Дюмфрис, но его обогнал Сандро и вынес сферу в аут.

33' Вырезал в штрафную Дюмфрис с правого фланга, но здесь Лаутаро не смог пробить по воротам в окружении троих защитников.

32' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Чалханоглу, но мяч полетел точно в то место, где стоял Перин.

31' Пробивал Перишич в одно касание с линии штрафной после скидки от Брозовича, но мяч полетел выше перекладины.

30' Сместился с фланга в штрафную Дюмфрис и подал на дальнюю штангу, но этот пас перехватил головой Кьеллини.

29' Очередной навес с правого фланга в штрафную выполнил Де Шильо, но здесь пробить Морате не позволил Бастони.

28' В верховой борьбе в центре поля Локателли получил локтем по затылку от Чалханоглу. Штрафной удар исполнять будут туринцы.

27' Зацепился за мяч Мората перед чужой штрафной и сбросил на Кулушевски, но с выстрелом последнего легко справился голкипер.

25' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Уэстон Маккенни! Мората подхватил мяч на фланге и подал тут же от лицевой линии во вратарскую, где был совсем один Маккенни, который головой пробил точно в дальний нижний угол. Ханданович лишь взглядом проводил снаряд в сетку.

24' Мог убегать на ворота соперника Чалханоглу после заброса от Перишича, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

23' Отдавал пас Сандро по флангу на Бернардески, который упал на газон в борьбе со Шкриньяром. Свисток арбитра снова промолчал.

22' Дальний заброс исполнял Брозович на ход Чалханоглу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

21' Прострелил в штрафную Маккенни на ход Морате, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Де Врей.

20' Прострелил Маккенни с фланга в центр штрафной, но здесь Морате пробить не позволил в подкате защитник.

19' Ушел от соперника по флангу Бернардески и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

18' В центре поля Барелла заехал в подкате по ногам Артуру, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

16' Прорывался по флангу Лаутаро и прострелил низом вдоль ворот, но от ноги Кьеллини сфера полетела в аут.

15' По флангу забрасывал Дюмфрис на ход Барелле, но того опередил Сандро и вынес мяч головой в аут.

14' Диагональ исполнял Локателли на правую бровку, куда врывался Де Шильо, но мяч вылетел за пределы поля.

13' С левого фланга навесил Сандро в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Шкриньяр и головой вынес сферу в аут.

12' Повторы показали, что Барелла откровенно дорисовал, а Кьеллини сыграл грамотно и избежал контакта с ногой соперника.

11' На скорости ворвался в штрафную соперника Барелла, но упал в борьбе против Кьеллини. Судья не стал назначать пенальти.

10' Продавил соперника по флангу Чалханоглу и прострелил во вратарскую, но здесь перехватил снаряд Де Шильо.

9' Пробивал по воротам с разворота Лаутаро после скидки от Джеко, но мяч полетел немного неточно. Будет удар от ворот.

8' Мог убегать Мората в штрафную после заброса от Артура, но в борьбе против Шкриньяра форвард нарушил правила.

7' Локателли разрезным пасом запускал в штрафную Морату, но в последний момент мяч перехватил в подкате Бастони.

6' С углового навесил Чалханоглу в центр штрафной, где пробил головой Де Врей, но мяч полетел рядом со штангой.

5' Со штрафного подавал Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь Кьеллини вынес мяч головой обратно на фланг.

4' На фланге получил по ногам Чалханоглу от Ругани в подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Интера".

3' Активнее начали встречу миланцы и уже провели несколько подходов к штрафной, но пока без опасных моментов.

2' Хозяеа будут играть сегодня в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.