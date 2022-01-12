  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия: Суперкубок: Финал
Интер Милан
1:1
Перерыв

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
25' Гол
Маккенни Уэстон
1:1
35' Пенальти
Мартинес Лаутаро
43' Желтая карточка
Бернардески Федерико

Ход матча

25'
0:1
Маккенни Уэстон
(Мората Альваро)
35'
Мартинес Лаутаро
1:1
43'
 
Бернардески Федерико

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 176
Интер Милан 58% (102)
X 22.2% (39)
Ювентус 19.9% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Ювентус
1.85
3.98
6.27
Все Коэффициенты
Новости
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
36
Перин
Маттиа
2
Де
Шильо
Маттиа
24
Ругани
Даниэле
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
20
Бернардески
Федерико
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
44
Кулушевски
Деян
9
Мората
Альваро
Интер Милан
3-5-2
Ювентус
4-4-1-1

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
10 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

41 матч

24.4%
26.8%
48.8%
10 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
  • Желтая карточка
    45'
    Слишком активно оспаривал решение арбитра Бернардески, за что тут же увидел перед собой желтую карточку. 
  • Угловой
    45'
    Отличный пас пяткой выдал Лаутаро в штрафную на Перишича, но выстрел последнего в подкате Рабио перевел на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    Судя компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    С углового навесил Чалханоглу в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Рабио.
  • 43'
    Отличным финтом ушел от соперника по флангу Барелла и подал в штрафную. Здесь едва не срезал мяч в свои ворота Рабио, но все же выше перекладины полетела сфера.
  • 42'
    зацепился за мяч перед чужой штрафной Маккенни и отдал поперек на Кулушевски, но перехватил этот пас Бастони в последний момент.
  • 41'
    Ворвался Барелла на скорости в штрафную соперника и пробил по воротам, но в подкате мяч заблокировал Ругани.
  • 40'
    Ушел от соперника по флангу Перишич и подал на ближнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 39'
    Проникающий пас исполнял Перишич в штрафную на Джеко, но тот проиграл силовую борьбу за мяч Кьеллини и не смог пробить.
  • 37'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Мората, ворвался в штрафную, но упал в борьбе с Бастони. На этот раз арбитр не стал останавливать игру.
  • Пенальти
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Лаутаро Мартинес! уверенно реализовал пенальти Лаутаро, пробив на силу точно в верхний правый от себя угол. Перин не успел среагировать и не стал прыгать в сторону мяча.
  • Пенальти!
    35'
    Мягко забросил в штрафную Перишич на ход Джеко, против которого нарушил правила в силовой борьбе Де Шильо. Судья назначил пенальти!
  • 34'
    Отдавал Брозович в штрафную, куда на всех парах мчался Дюмфрис, но его обогнал Сандро и вынес сферу в аут.
  • 33'
    Вырезал в штрафную Дюмфрис с правого фланга, но здесь Лаутаро не смог пробить по воротам в окружении троих защитников.
  • 32'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Чалханоглу, но мяч полетел точно в то место, где стоял Перин.
  • 31'
    Пробивал Перишич в одно касание с линии штрафной после скидки от Брозовича, но мяч полетел выше перекладины.
  • 30'
    Сместился с фланга в штрафную Дюмфрис и подал на дальнюю штангу, но этот пас перехватил головой Кьеллини.
  • 29'
    Очередной навес с правого фланга в штрафную выполнил Де Шильо, но здесь пробить Морате не позволил Бастони.
  • 28'
    В верховой борьбе в центре поля Локателли получил локтем по затылку от Чалханоглу. Штрафной удар исполнять будут туринцы. 
  • 27'
    Зацепился за мяч Мората перед чужой штрафной и сбросил на Кулушевски, но с выстрелом последнего легко справился голкипер.
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Уэстон Маккенни! Мората подхватил мяч на фланге и подал тут же от лицевой линии во вратарскую, где был совсем один Маккенни, который головой пробил точно в дальний нижний угол. Ханданович лишь взглядом проводил снаряд в сетку.
  • 24'
    Мог убегать на ворота соперника Чалханоглу после заброса от Перишича, но арбитр остановил игру из-за офсайда.
  • 23'
    Отдавал пас Сандро по флангу на Бернардески, который упал на газон в борьбе со Шкриньяром. Свисток арбитра снова промолчал.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Брозович на ход Чалханоглу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 21'
    Прострелил в штрафную Маккенни на ход Морате, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Де Врей.
  • 20'
    Прострелил Маккенни с фланга в центр штрафной, но здесь Морате пробить не позволил в подкате защитник.
  • 19'
    Ушел от соперника по флангу Бернардески и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 18'
    В центре поля Барелла заехал в подкате по ногам Артуру, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 16'
    Прорывался по флангу Лаутаро и прострелил низом вдоль ворот, но от ноги Кьеллини сфера полетела в аут.
  • 15'
    По флангу забрасывал Дюмфрис на ход Барелле, но того опередил Сандро и вынес мяч головой в аут.
  • 14'
    Диагональ исполнял Локателли на правую бровку, куда врывался Де Шильо, но мяч вылетел за пределы поля.
  • 13'
    С левого фланга навесил Сандро в штрафную соперника, но здесь выиграл верх Шкриньяр и головой вынес сферу в аут.
  • 12'
    Повторы показали, что Барелла откровенно дорисовал, а Кьеллини сыграл грамотно и избежал контакта с ногой соперника.
  • 11'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Барелла, но упал в борьбе против Кьеллини. Судья не стал назначать пенальти.
  • 10'
    Продавил соперника по флангу Чалханоглу и прострелил во вратарскую, но здесь перехватил снаряд Де Шильо.
  • 9'
    Пробивал по воротам с разворота Лаутаро после скидки от Джеко, но мяч полетел немного неточно. Будет удар от ворот.
  • 8'
    Мог убегать Мората в штрафную после заброса от Артура, но в борьбе против Шкриньяра форвард нарушил правила.
  • 7'
    Локателли разрезным пасом запускал в штрафную Морату, но в последний момент мяч перехватил в подкате Бастони.
  • 6'
    С углового навесил Чалханоглу в центр штрафной, где пробил головой Де Врей, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 5'
    Со штрафного подавал Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь Кьеллини вынес мяч головой обратно на фланг.
  • 4'
    На фланге получил по ногам Чалханоглу от Ругани в подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Интера".
  • 3'
    Активнее начали встречу миланцы и уже провели несколько подходов к штрафной, но пока без опасных моментов.
  • 2'
    Хозяеа будут играть сегодня в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 1:1 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 1:1 Ювентус

Исход игры
Интер Милан
58% (102)
Ничья
22.2% (39)
Ювентус
19.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
67.67% (90)
Меньше
32.33% (43)
Обе команды забьют
Да
85.71% (114)
Нет
14.29% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
35.2% (62)
1:1 Ничья
14.2% (25)
1:0 Интер Милан
9.1% (16)
1:2 Ювентус
5.1% (9)
2:2 Ничья
4.5% (8)
3:1 Интер Милан
3.4% (6)
2:3 Ювентус
1.1% (2)
0:1 Ювентус
1.1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Интер Милан
Ювентус

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 