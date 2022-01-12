1:1
Перерыв
Стадион: Сан-Сиро
0:1
25' ГолМаккенни Уэстон
1:1
35' ПенальтиМартинес Лаутаро
43' Желтая карточкаБернардески Федерико
Ход матча
25'
35'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
10 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
41 матч
24.4%
26.8%
48.8%
10 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
Прогнозы на матч Интер Милан 1:1 Ювентус
Исход игры
Интер Милан
58% (102)
Ничья
22.2% (39)
Ювентус
19.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
67.67% (90)
Меньше
32.33% (43)
Обе команды забьют
Да
85.71% (114)
Нет
14.29% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
35.2% (62)
1:1 Ничья
14.2% (25)
1:0 Интер Милан
9.1% (16)
1:2 Ювентус
5.1% (9)
2:2 Ничья
4.5% (8)
3:1 Интер Милан
3.4% (6)
2:3 Ювентус
1.1% (2)
0:1 Ювентус
1.1% (2)
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