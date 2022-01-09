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Интер Милан
 
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Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Интер Милан
Ювентус

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
10 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед

41 матч

24.4%
26.8%
48.8%
10 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2022, осталось 2 дня 18 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Интер Милан 59% (23)
    X 25.6% (10)
    Ювентус 15.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Ювентус
    2.27
    4.03
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус

    Исход игры
    Интер Милан
    59% (23)
    Ничья
    25.6% (10)
    Ювентус
    15.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    48.7% (19)
    1:1 Ничья
    15.4% (6)
    1:2 Ювентус
    10.3% (4)
    1:0 Интер Милан
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
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