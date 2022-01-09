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Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Ювентус
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
68.8%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
10 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 14 побед
41 матч
24.4%
26.8%
48.8%
10 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.1%
53.7%
29.2%
7 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
24.4%
41.5%
34.1%
10 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2
Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Ювентус - Аталанта 0:1 Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2 Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0
Прогнозы на матч Интер Милан - Ювентус
Исход игры
Интер Милан
59% (23)
Ничья
25.6% (10)
Ювентус
15.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (27)
Меньше
27.03% (10)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.7% (19)
1:1 Ничья
15.4% (6)
1:2 Ювентус
10.3% (4)
1:0 Интер Милан
10.3% (4)
2:2 Ничья
7.7% (3)
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