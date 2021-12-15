Арабский кубок ФИФА 2021 2021
- Основной состав
-
22 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кебайер Мондхер
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
История личных встреч
Тунис
Египет
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жазири Сейфеддин
|4
|1
|Мсакни Юссеф
|2
|0.5
|Бен Арби Мохамед
|2
|0.5
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рефат Ахмед
|2
|0.5
|Шериф Мохамед
|1
|0.25
|Зизо
|1
|0.25
|Афша Мохамед
|1
|0.25
|Хамди Махмуд
|1
|0.25
|Ас-Сулайя Амр
|1
|0.25
|Хамди Марван
|1
|0.25
|Фейсал Хуссейн
|1
|0.25
|Дауд Марван
|1
|0.25
Карточки
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1
Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1
Египет
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0
Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0 Египет - Кения 1:1 Египет - Либерия 1:0 Египет - Ботсвана 1:0 Египет - ЮАР 0:1
Прогнозы на матч Тунис - Египет
Исход игры
Тунис
36.5% (50)
Ничья
39.4% (54)
Египет
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
73.08% (95)
Нет
26.92% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
1:0 Тунис
16.1% (22)
2:1 Тунис
15.3% (21)
1:2 Египет
14.6% (20)
0:1 Египет
5.8% (8)
2:0 Тунис
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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