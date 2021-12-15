Дрэгер попытался оформить сольный проход по центру, но излишне самоуверенно это было, оборона остановила его.

Египет теряет мяч на чужой половине, и перспективная атака захлебывается.

Диагональ от Туниса, там борьба за мяч, в результате которой аут.

Бен Хамида вбросил аут, однако не получилось сразу атаку организовать, пришлось играть назад.

Столкновение в центре. Яссин Мерия падает на газон, медики выбегают на поле.

25' Межбри навешивает в штрафную, некому там пробить, оборона отбивается.

24' Бэн Хамида подал слева, совсем немного не хватило форварду, чтобы пробить. Защитник выбил на корнер.

23' Египет между тем разыграл штрафной, Мсакни мяч перехватил, но выдавили его. Пришлось отыграть назад.

22' Желтая карточка для одного из ассистентов главного тренера Египта. Излишне спорил он после фола на своем игроке. Видимо просил желтую для игрока соперника.

21' Египет тут же попытался убежать вперед, однако Кафша не нашел продолжения для этой атаки.

20' Подача с угла поля в центр штрафной, Талби несильно бьет в створ. Эль Шенави забирает мяч.

19' Дрэгер на скорости прорвался по правому краю, затем попал в защитника. Угловой.

18' Неточный перевод вперед от защитника тунисцев, но и Египет ошибается, в итоге аут для команды Селлими.

17' Тунис опять взял мяч под свой контроль, они пока не форсируют события.

16' Тафик с Сайедом придумали "стеночку" на двоих на правом краю, но защитник в отличном подкате выбил мяч в аут.

15' Фолит Хегази в центре поля, выглядело грубовато, но на желтую не тянуло, так и арбитр посчитал.

13' Атака Египта, перевод на левый фланг на Фатхи, но не удается ему обработать мяч.

12' Хороший момент мог получиться у Туниса, но в офсайд попал их форвард.

11' Фаизал отбирает мяч у Дрэгера на правом краю, правда, аут вновь в пользу Туниса.

10' Аут на половине поля египтян, вбрасывание, затем вернулся мяч на фланг, но подать оттуда не выходит.

9' Подача в штрафную Туниса, Ассен выходит из ворот и спокойно забирает мяч.

8' А теперь сработал прессинг номинальных гостей, мяч ушел за боковую.

6' Тунис держит мяч на своей половине, Египет прессингует, но пока безуспешно.

5' Еще один угловой для Туниса. Подача, вбегает в штрафную форвард и сильно бьет. Выше ворот.

4' Первый угловой в полуфинале для Туниса, подача на ближнюю и удар, мимо цели.

3' Идет борьба за владение в центре поля, Тунис пробует продвинуться вперед, но Египет выбивает за боковую.

2' Неспешно начинают футболисты, Египет дошел до чужих ворот, но там неточная передача, и мяч у вратаря.