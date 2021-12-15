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Арабский кубок ФИФА 2021 2021

Тунис
FIFA #27
 
Позже
Египет
FIFA #44
Прогнозы 137
Тунис 36.5% (50)
X 39.4% (54)
Египет 24.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Египет
2.83
2.61
3.92
Все Коэффициенты
Тунис
Египет
  •   Главный тренер: Кейруш Карлуш

История личных встреч

Тунис
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КАН
3:2
КАН
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жазири Сейфеддин 4 1
Мсакни Юссеф 2 0.5
Бен Арби Мохамед 2 0.5
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рефат Ахмед 2 0.5
Шериф Мохамед 1 0.25
Зизо 1 0.25
Афша Мохамед 1 0.25
Хамди Махмуд 1 0.25
Ас-Сулайя Амр 1 0.25
Хамди Марван 1 0.25
Фейсал Хуссейн 1 0.25
Дауд Марван 1 0.25

Карточки

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0 Тунис - Мавритания 5:1
Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0 Экваториальная Гвинея - Тунис 0:1
Египет
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0
Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0 Египет - Кения 1:1 Египет - Либерия 1:0 Египет - Ботсвана 1:0 Египет - ЮАР 0:1
1/4 финала
2 Тунис
1 Оман
3 Египет
1 Иордания
5 Катар
0 ОАЭ
2 Марокко
2 Алжир
1/2 финала
0 Тунис
0 Египет
0 Катар
0 Алжир
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    30'
    Столкновение в центре. Яссин Мерия падает на газон, медики выбегают на поле. 
  • 29'
    Бен Хамида вбросил аут, однако не получилось сразу атаку организовать, пришлось играть назад. 
  • 28'
    Диагональ от Туниса, там борьба за мяч, в результате которой аут. 
  • 27'
    Египет теряет мяч на чужой половине, и перспективная атака захлебывается.
  • 26'
    Дрэгер попытался оформить сольный проход по центру, но излишне самоуверенно это было, оборона остановила его.
  • Угловой
    25'
    Межбри навешивает в штрафную, некому там пробить, оборона отбивается. 
  • 24'
    Бэн Хамида подал слева, совсем немного не хватило форварду, чтобы пробить. Защитник выбил на корнер. 
  • 23'
    Египет между тем разыграл штрафной, Мсакни мяч перехватил, но выдавили его. Пришлось отыграть назад. 
  • Желтая карточка
    22'
    Желтая карточка для одного из ассистентов главного тренера Египта. Излишне спорил он после фола на своем игроке. Видимо просил желтую для игрока соперника. 
  • 21'
    Египет тут же попытался убежать вперед, однако Кафша не нашел продолжения для этой атаки. 
  • Угловой
    20'
    Подача с угла поля в центр штрафной, Талби несильно бьет в створ. Эль Шенави забирает мяч. 
  • 19'
    Дрэгер на скорости прорвался по правому краю, затем попал в защитника. Угловой. 
  • 18'
    Неточный перевод вперед от защитника тунисцев, но и Египет ошибается, в итоге аут для команды Селлими. 
  • 17'
    Тунис опять взял мяч под свой контроль, они пока не форсируют события. 
  • 16'
    Тафик с Сайедом придумали "стеночку" на двоих на правом краю, но защитник в отличном подкате выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Фолит Хегази в центре поля, выглядело грубовато, но на желтую не тянуло, так и арбитр посчитал. 
  • 13'
    Атака Египта, перевод на левый фланг на Фатхи, но не удается ему обработать мяч. 
  • Офсайд
    12'
    Хороший момент мог получиться у Туниса, но в офсайд попал их форвард. 
  • 11'
    Фаизал отбирает мяч у Дрэгера на правом краю, правда, аут вновь в пользу Туниса. 
  • 10'
    Аут на половине поля египтян, вбрасывание, затем вернулся мяч на фланг, но подать оттуда не выходит. 
  • 9'
    Подача в штрафную Туниса, Ассен выходит из ворот и спокойно забирает мяч. 
  • 8'
    А теперь сработал прессинг номинальных гостей, мяч ушел за боковую. 
  • 6'
    Тунис держит мяч на своей половине, Египет прессингует, но пока безуспешно. 
  • Угловой
    5'
    Еще один угловой для Туниса. Подача, вбегает в штрафную форвард и сильно бьет. Выше ворот. 
  • Угловой
    4'
    Первый угловой в полуфинале для Туниса, подача на ближнюю и удар, мимо цели. 
  • 3'
    Идет борьба за владение в центре поля, Тунис пробует продвинуться вперед, но Египет выбивает за боковую.
  • 2'
    Неспешно начинают футболисты, Египет дошел до чужих ворот, но там неточная передача, и мяч у вратаря. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче Тунис - Египет. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 137
Тунис 36.5% (50)
X 39.4% (54)
Египет 24.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Египет
2.83
2.61
3.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тунис - Египет онлайн


Прогнозы на матч Тунис - Египет

Исход игры
Тунис
36.5% (50)
Ничья
39.4% (54)
Египет
24.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
73.08% (95)
Нет
26.92% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (50)
1:0 Тунис
16.1% (22)
2:1 Тунис
15.3% (21)
1:2 Египет
14.6% (20)
0:1 Египет
5.8% (8)
2:0 Тунис
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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