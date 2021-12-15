1:1
В ожидании доп. времени
Стадион: Intility Arena
0:1
29' ГолTorje Wichne
0:1
33' Не забитый пенальтиФинне Бор
1:1
49' ГолСеланн-Хеггебе Эуне
55' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
1:1
56' Не забитый пенальтиРасмуссен Матиас
70' Желтая карточкаDiego Campos2
Ход матча
29'
0:1
33'
0:1
49'
56'
1:1
70'
71'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
16 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
69 Владение мячом, % 31
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сери ЯфетЗащитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Бранн
Дьерв
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1
Дьерв
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0
Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1 Стрёммен - Дьерв 2:3 Дьерв - Фредрикстад 3:2 Гроруд - Дьерв 2:3 Дьерв - Хам-Кам 0:2 Флеккерёй - Дьерв 2:2 Донн - Дьерв 1:2