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  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: Финал
Бранн
1:1
В ожидании доп. времени

Стадион:
Дьерв
0'
0:1
29' Гол
Torje Wichne
0:1
33' Не забитый пенальти
Финне Бор
1:1
49' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
55' Желтая карточка
John Olav Norheim
1:1
56' Не забитый пенальти
Расмуссен Матиас
70' Желтая карточка
Diego Campos2

Ход матча

29'
0:1
Torje Wichne
(Diego Campos2)
33'
Финне Бор
0:1
49'
Селанн-Хеггебе Эуне
1:1
55'
 
John Olav Norheim
56'
Расмуссен Матиас
1:1
70'
 
Diego Campos2
71'
 
Joergen Solli
Pibe II
78'
Симба Мунга
Йенсен Вассберг Никлас
 
84'
 
Ибрагим Шуайбу
Kristian Sirum Novak
86'
Хове Рунар
Кнудсен Фредрик
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 16 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Дьерв
2.98
4.25
5.35
Все Коэффициенты
28
Грилль
Леннарт
9
Странд
Петтер
3
Кнудсен
Фредрик
4
Кольскоген
Оле
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
20
Oeystein
Oevretveit
4
Kristian
Sirum
Novak
14
Daniel
Arrocha
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
19
Iman
Mafi
7
Фуртадо
Уиллис
39
Pibe
II
9
Diego
Campos2
Бранн
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Дьерв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:2

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1
Дьерв
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0
Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1 Стрёммен - Дьерв 2:3 Дьерв - Фредрикстад 3:2 Гроруд - Дьерв 2:3 Дьерв - Хам-Кам 0:2 Флеккерёй - Дьерв 2:2 Донн - Дьерв 1:2
  • Дополнительное время
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Финне Бор пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Torje Wichne бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Дьерв
2.98
4.25
5.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 1:1 Дьерв онлайн


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Бранн
Дьерв

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