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  3. Норвегия: Типпелиген. Переходные матчи: Финал
Бранн
4:4
Итог после пенальти

Стадион:
Дьерв
0'
0:1
29' Гол
Torje Wichne
0:1
33' Не забитый пенальти
Финне Бор
1:1
49' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
55' Желтая карточка
John Olav Norheim
1:1
56' Не забитый пенальти
Расмуссен Матиас
70' Желтая карточка
Diego Campos2
92' Красная карточка
Хове Рунар
1:2
93' Пенальти
Diego Campos2
1:3
112' Гол
Diego Campos2
2:3
114' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
3:3
116' Гол
Сакор Важебах
3:4
117' Гол
Ибрагим Шуайбу
4:4
120' Гол
Нильсен Сиверт
120' Желтая карточка
5:4
121' Пенальти
Симба Мунга
5:5
121' Пенальти
Diego Campos2
6:5
121' Пенальти
Расмуссен Матиас
6:6
121' Пенальти
Вихманн Матиас
7:6
121' Пенальти
Селанн-Хеггебе Эуне
7:7
121' Пенальти
Daniel Arrocha
7:7
121' Не забитый пенальти
Сакор Важебах
7:7
121' Не забитый пенальти
John Olav Norheim
8:7
121' Пенальти
Нильсен Сиверт
8:8
121' Пенальти
Erik Sandberg
9:8
122' Пенальти
Сконес Каспер
9:9
122' Пенальти
Фуртадо Уиллис
10:9
122' Пенальти
Бломберг Оле-Дидрик
10:10
122' Пенальти
Шрётер Феликс
11:10
122' Пенальти
Кольскоген Оле
11:11
122' Пенальти
Joergen Solli
11:11
122' Не забитый пенальти
Тейлор Роберт
11:12
122' Пенальти
Ибрагим Шуайбу
7:8
Пен' Пенальти
 120'

Ход матча

29'
0:1
Torje Wichne
(Diego Campos2)
33'
Финне Бор
0:1
49'
Селанн-Хеггебе Эуне
1:1
55'
 
John Olav Norheim
56'
Расмуссен Матиас
1:1
70'
 
Diego Campos2
71'
 
Joergen Solli
Pibe II
78'
Симба Мунга
Йенсен Вассберг Никлас
 
84'
 
Ибрагим Шуайбу
Kristian Sirum Novak
86'
Хове Рунар
Кнудсен Фредрик
 
91'
Сконес Каспер
Финне Бор
 
91'
Бломберг Оле-Дидрик
Мёллер Вольфе Давид
 
92'
Хове Рунар
 
93'
1:2
Diego Campos2
100'
 
Thomas Zernichow
Torje Wichne
106'
Сакор Важебах
Странд Петтер
 
111'
 
Шрётер Феликс
Iman Mafi
112'
1:3
Diego Campos2
114'
Селанн-Хеггебе Эуне
(Симба Мунга)
2:3
116'
Сакор Важебах
3:3
117'
3:4
Ибрагим Шуайбу
120'
Нильсен Сиверт
4:4
120'
 
121'
Симба Мунга
5:4
121'
5:5
Diego Campos2
121'
Расмуссен Матиас
6:5
121'
6:6
Вихманн Матиас
121'
Селанн-Хеггебе Эуне
7:6
121'
7:7
Daniel Arrocha
121'
Сакор Важебах
7:7
121'
7:7
John Olav Norheim
121'
Нильсен Сиверт
8:7
121'
8:8
Erik Sandberg
122'
Сконес Каспер
9:8
122'
9:9
Фуртадо Уиллис
122'
Бломберг Оле-Дидрик
10:9
122'
10:10
Шрётер Феликс
122'
Кольскоген Оле
11:10
122'
11:11
Joergen Solli
122'
Тейлор Роберт
11:11
122'
11:12
Ибрагим Шуайбу
Пен
7:8

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 17 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37
28
Грилль
Леннарт
9
Странд
Петтер
3
Кнудсен
Фредрик
4
Кольскоген
Оле
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
20
Oeystein
Oevretveit
4
Kristian
Sirum
Novak
14
Daniel
Arrocha
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
16
John
Olav
Norheim
19
Iman
Mafi
7
Фуртадо
Уиллис
39
Pibe
II
9
Diego
Campos2
Бранн
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Бранн
Дьерв

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:2

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2
Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1
Дьерв
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0
Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1 Дьерв - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Дьерв 3:1 Дьерв - Санднес 1:0 Дьерв - Осане 3:1 Стрёммен - Дьерв 2:3 Дьерв - Фредрикстад 3:2 Гроруд - Дьерв 2:3 Дьерв - Хам-Кам 0:2 Флеккерёй - Дьерв 2:2 Донн - Дьерв 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Финне Бор пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Torje Wichne бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бранн 4:4 Дьерв онлайн


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