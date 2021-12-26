Кипр: Первый дивизион 2021-2022
Ход матча
16'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
37 Leo Natel
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
АПОЭЛ
Омония
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.8%
29.7%
13.5%
21 победа 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 11 побед
56 матчей
57.1%
25%
17.9%
32 победы 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
21 победа 28 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.9%
46.4%
19.7%
19 побед 26 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Лукас
|3
|0.23
|Квилитая Георгий
|3 (1)
|0.23
|Окриашвили Торнике
|2
|0.15
|Каро Андреас
|2
|0.15
|Савич Вуядин
|1
|0.08
|Leo Natel
|1 (1)
|0.08
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|3
|0.23
|Лекьякс Ян
|2
|0.15
|Ционис Маринос
|2
|0.15
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.15
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.15
|Ланг Адам
|1
|0.08
|Лойзу Лойзос
|1
|0.08
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окриашвили Торнике
|5
|1
|Шебаке Иссам
|3
|1
|Савич Вуядин
|3
|0
|Leo Natel
|3
|0
|Facundo Zavala
|3
|0
|Данило Кампос
|2
|0
|Лундему Мариус
|2
|0
|Соуза Лукас
|2
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Винисиус Пауло II
|2
|0
|Теодору Димитрис
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Paris Polykarpou
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|4
|1
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Папулис Фотис
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
38%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1
Омония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|3.
|Арис Лимассол
|14
|8
|3
|3
|16 - 10
|27
|4.
|Анортосис
|14
|7
|1
|6
|21 - 18
|22
|5.
|Пафос
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|6.
|Омония
|13
|6
|2
|5
|14 - 10
|20
|7.
|АПОЭЛ
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|4
|3
|7
|15 - 15
|15
|10.
|Докса Катокопия
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|11.
|ПАЕЕК
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|12.
|Этникос Ахна
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|4.
|Омония
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Анортосис
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|6.
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|8.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|3.
|Аполлон
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|8.
|Омония
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|9.
|АПОЭЛ
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|10.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|11.
|Докса Катокопия
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|12.
|Этникос Ахна
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4