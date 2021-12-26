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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
АПОЭЛ
 
Позже
Омония

Ход матча

16'
 
Гомес Хорди
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Омония
2.75
3.02
2.85
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Омония

История личных встреч

АПОЭЛ
Омония

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.8%
29.7%
13.5%
21 победа 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 11 побед

56 матчей

57.1%
25%
17.9%
32 победы 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
21 победа 28 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.9%
46.4%
19.7%
19 побед 26 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Лукас 3 0.23
Квилитая Георгий 3 (1) 0.23
Окриашвили Торнике 2 0.15
Каро Андреас 2 0.15
Савич Вуядин 1 0.08
Leo Natel 1 (1) 0.08
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 3 0.23
Лекьякс Ян 2 0.15
Ционис Маринос 2 0.15
Щепович Марко 2 (1) 0.15
Дюриш Михал 2 (2) 0.15
Ланг Адам 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окриашвили Торнике 5 1
Шебаке Иссам 3 1
Савич Вуядин 3 0
Leo Natel 3 0
Facundo Zavala 3 0
Данило Кампос 2 0
Лундему Мариус 2 0
Соуза Лукас 2 0
Квилитая Георгий 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Винисиус Пауло II 2 0
Теодору Димитрис 2 0
Сациас Яннис 2 0
Даушвили Муртаз 1 0
Сантос Рафаэл II 1 0
Каро Андреас 1 0
Paris Polykarpou 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 4 1
Дискеруд Миккел 4 0
Папулис Фотис 3 0
Ланг Адам 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
5
38%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
33%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0
АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - ПАЕЕК 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 0:1 Пафос - АПОЭЛ 4:0 АПОЭЛ - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 1:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:6 АПОЭЛ - Пафос 0:1
Омония
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1 Кайрат - Омония 0:0 АЕК Ларнака - Омония 2:1 Антверпен - Омония 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 14 9 2 3 22 - 13 29
2. АЕК Ларнака 14 8 4 2 23 - 11 28
3. Арис Лимассол 14 8 3 3 16 - 10 27
4. Анортосис 14 7 1 6 21 - 18 22
5. Пафос 14 5 6 3 18 - 13 21
6. Омония 13 6 2 5 14 - 10 20
7. АПОЭЛ 13 4 5 4 14 - 15 17
8. Олимпиакос Никосия 14 4 4 6 10 - 15 16
9. АЕЛ Лимаcсол 14 4 3 7 15 - 15 15
10. Докса Катокопия 14 3 5 6 13 - 20 14
11. ПАЕЕК 14 3 3 8 11 - 22 12
12. Этникос Ахна 14 2 2 10 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 5 0 2 15 - 10 15
2. Пафос 7 4 3 0 13 - 3 15
3. АЕК Ларнака 7 4 2 1 9 - 5 14
4. Омония 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Анортосис 7 4 1 2 11 - 8 13
6. АПОЭЛ 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Арис Лимассол 7 3 2 2 6 - 5 11
8. Олимпиакос Никосия 7 3 2 2 8 - 8 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 7 1 2 4 3 - 9 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 7 4 2 1 14 - 6 14
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
6. АЕЛ Лимаcсол 7 1 3 3 6 - 9 6
7. Пафос 7 1 3 3 5 - 10 6
8. Омония 6 2 0 4 5 - 6 6
9. АПОЭЛ 7 1 3 3 6 - 11 6
10. Олимпиакос Никосия 7 1 2 4 2 - 7 5
11. Докса Катокопия 7 1 2 4 5 - 11 5
12. Этникос Ахна 7 1 1 5 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АПОЭЛ - Омония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 14 часов 39 минут.



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Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Омония
2.75
3.02
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ - Омония онлайн


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Омония

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