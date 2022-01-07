Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Фрайбург
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
24 матча
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|13 (3)
|0.72
|Брандт Юлиан
|5
|0.28
|Ройс Марко
|4
|0.22
|Беллингхем Джуд
|3
|0.17
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.17
|Азар Торган
|3
|0.17
|Мален Дониэлл
|3
|0.17
|Тиггес Штеффен
|2
|0.11
|Джованни Рейна
|2
|0.11
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.11
|Хуммельс Матс
|1
|0.06
|Дауд Махмуд
|1
|0.06
|Мёнье Тома
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (3)
|0.22
|Хёлер Лукас
|4
|0.22
|Линхарт Филипп
|4
|0.22
|Чон У-Ён
|4
|0.22
|Хёфлер Николас
|2
|0.11
|Шаде Кевин
|2
|0.11
|Хаберер Яник
|2
|0.11
|Шлоттербек Нико
|2
|0.11
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.06
|Шаллаи Роланд
|1
|0.06
|Петерсен Нильс
|1
|0.06
|Кюблер Лукас
|1
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|5
|0
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|4
|0
|Хуммельс Матс
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
15
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
15%
5
33%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
23%
2
13%
76-90
Пропущено
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
6
35%
2
14%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
5
42%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Забито
43
29
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
4
9%
8
28%
1-15
3
7%
7
24%
16-30
9
21%
4
14%
31-45
9
21%
4
14%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
12
28%
4
14%
76-90
Пропущено
29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
7
37%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
6
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|57 - 18
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|44 - 28
|37
|3.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|38 - 27
|31
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 18
|30
|5.
|Байер Л
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 30
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|25 - 23
|28
|7.
|Кёльн
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 28
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 27
|27
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|34 - 23
|25
|10.
|Майнц
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 21
|24
|11.
|Бохум
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|17 - 26
|23
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|13.
|Герта
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 38
|21
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 30
|20
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|22 - 31
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 24
|17
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 49
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Кёльн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|16.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Фрайбург
Исход игры
Боруссия Д
100% (53)
Ничья
0% (0)
Фрайбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (31)
Меньше
36.73% (18)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
32.1% (17)
2:0 Боруссия Д
30.2% (16)
3:1 Боруссия Д
20.8% (11)
3:2 Боруссия Д
3.8% (2)
1:0 Боруссия Д
3.8% (2)
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