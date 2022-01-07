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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Фрайбург

История личных встреч

Боруссия Д
Фрайбург

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

24 матча

70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
15 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 13 (3) 0.72
Брандт Юлиан 5 0.28
Ройс Марко 4 0.22
Беллингхем Джуд 3 0.17
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.17
Азар Торган 3 0.17
Мален Дониэлл 3 0.17
Тиггес Штеффен 2 0.11
Джованни Рейна 2 0.11
Джан Эмре 2 (2) 0.11
Хуммельс Матс 1 0.06
Дауд Махмуд 1 0.06
Мёнье Тома 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.22
Хёлер Лукас 4 0.22
Линхарт Филипп 4 0.22
Чон У-Ён 4 0.22
Хёфлер Николас 2 0.11
Шаде Кевин 2 0.11
Хаберер Яник 2 0.11
Шлоттербек Нико 2 0.11
Эггештайн Максимилиан 1 0.06
Шаллаи Роланд 1 0.06
Петерсен Нильс 1 0.06
Кюблер Лукас 1 0.06
Гюнтер Кристиан 0 0
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 5 0
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 4 0
Хуммельс Матс 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Холанн Эрлинг 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Хёфлер Николас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
15
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
4
15%
5
33%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
6
23%
1
7%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
23%
2
13%
76-90

Пропущено

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
6
35%
2
14%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
24%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
5
42%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90

Забито

43
29
16 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
4
9%
8
28%
1-15
3
7%
7
24%
16-30
9
21%
4
14%
31-45
9
21%
4
14%
46-60
6
14%
2
7%
61-75
12
28%
4
14%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
17%
7
37%
31-45
7
24%
2
11%
46-60
4
14%
3
16%
61-75
6
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2
Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 14 1 3 57 - 18 43
2. Боруссия Д Заявка 18 12 1 5 44 - 28 37
3. Хоффенхайм Заявка 18 9 4 5 38 - 27 31
4. Фрайбург Заявка 18 8 6 4 30 - 18 30
5. Байер Л Заявка 18 8 5 5 42 - 30 29
6. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 25 - 23 28
7. Кёльн Заявка 18 7 7 4 30 - 28 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 6 5 29 - 27 27
9. РБ Лейпциг Заявка 18 7 4 7 34 - 23 25
10. Майнц Заявка 18 7 3 8 26 - 21 24
11. Бохум Заявка 18 7 2 9 17 - 26 23
12. Боруссия М Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
13. Герта Заявка 18 6 3 9 21 - 38 21
14. Вольфсбург Заявка 18 6 2 10 17 - 30 20
15. Аугсбург Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
16. Штуттгарт Заявка 18 4 6 8 22 - 31 18
17. Арминия Заявка 18 3 8 7 16 - 24 17
18. Гройтер Фюрт Заявка 18 1 3 14 13 - 49 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
4. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
5. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
15. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
16. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Боруссия Д 100% (54)
    X 0% (0)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Фрайбург
    1.54
    4.91
    6.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Фрайбург онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Фрайбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.27% (31)
    Меньше
    36.73% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    32.1% (17)
    2:0 Боруссия Д
    30.2% (16)
    3:1 Боруссия Д
    20.8% (11)
    3:2 Боруссия Д
    3.8% (2)
    1:0 Боруссия Д
    3.8% (2)
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    Боруссия Д
    Фрайбург

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