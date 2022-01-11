Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Фалмер
История личных встреч
Брайтон
Кристал Пэлас
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|7 (1)
|0.37
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.21
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.21
|Уэлбек Данни
|2
|0.11
|Мвепу Энок
|1
|0.05
|Даффи Шейн
|1
|0.05
|Бёрн Дэн
|1
|0.05
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|6
|0.3
|Эдуар Одсонн
|5 (1)
|0.25
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.25
|Бентеке Кристиан
|4
|0.2
|Олисе Майкл
|2
|0.1
|Шлупп Джеффри
|2
|0.1
|Гехи Марк
|2
|0.1
|Айю Джордан
|1
|0.05
|Томкинс Джеймс
|1
|0.05
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.05
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|0
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
5
28%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Забито
12
20
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
6
50%
8
40%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Забито
20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
10%
4
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
7
35%
9
31%
76-90
Пропущено
20
30
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
20%
2
7%
1-15
4
20%
5
17%
16-30
4
20%
10
33%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|45 - 16
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|37 - 27
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 27
|31
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|14 - 14
|28
|9.
|Брайтон
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|20 - 20
|27
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|24 - 30
|24
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|29 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|25 - 30
|22
|15.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|22 - 36
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|13.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Кристал Пэлас
Исход игры
Брайтон
39.6% (19)
Ничья
41.7% (20)
Кристал Пэлас
18.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (18)
Меньше
61.7% (29)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (17)
2:1 Брайтон
18.8% (9)
1:0 Брайтон
16.7% (8)
1:2 Кристал Пэлас
14.6% (7)
2:2 Ничья
4.2% (2)
2:0 Брайтон
4.2% (2)
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