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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Брайтон
Кристал Пэлас

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.37
Троссар Леандро 4 (1) 0.21
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.21
Уэлбек Данни 2 0.11
Мвепу Энок 1 0.05
Даффи Шейн 1 0.05
Бёрн Дэн 1 0.05
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.3
Эдуар Одсонн 5 (1) 0.25
Заха Уилфрид 5 (2) 0.25
Бентеке Кристиан 4 0.2
Олисе Майкл 2 0.1
Шлупп Джеффри 2 0.1
Гехи Марк 2 0.1
Айю Джордан 1 0.05
Томкинс Джеймс 1 0.05
Матета Жан-Филипп 1 0.05
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заха Уилфрид 4 1
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Эдуар Одсонн 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
5
28%
31-45
1
11%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
6
50%
8
40%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
5
42%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Забито

20
29
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 6
2
10%
4
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
3
15%
7
24%
61-75
7
35%
9
31%
76-90

Пропущено

20
30
12 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
20%
2
7%
1-15
4
20%
5
17%
16-30
4
20%
10
33%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси Заявка 21 12 7 2 45 - 16 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Вест Хэм Заявка 20 10 4 6 37 - 27 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 30 - 27 31
8. Вулверхэмптон Заявка 19 8 4 7 14 - 14 28
9. Брайтон Заявка 19 6 9 4 20 - 20 27
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 20 5 9 6 24 - 30 24
12. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
13. Кристал Пэлас Заявка 20 5 8 7 29 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 25 - 30 22
15. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 32 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 18 4 1 13 22 - 36 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
9. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
10. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
11. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
12. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
13. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
14. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
15. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
16. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
15. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
16. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
17. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Брайтон 39.6% (19)
    X 41.7% (20)
    Кристал Пэлас 18.8% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.14
    3.48
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Брайтон
    39.6% (19)
    Ничья
    41.7% (20)
    Кристал Пэлас
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    2:1 Брайтон
    18.8% (9)
    1:0 Брайтон
    16.7% (8)
    1:2 Кристал Пэлас
    14.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    2:0 Брайтон
    4.2% (2)
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    Брайтон
    Кристал Пэлас

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