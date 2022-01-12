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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аполлон Смирнис
0:3
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
19' Красная карточка
Якимовски Никола
0:0
21' Не забитый пенальти
Нейра Хуан
0:1
24' Гол
Лампру Лазарос
0:2
26' Гол
Лампру Лазарос
0:3
63' Гол
Luis Gallegos
90'+3
13
Верхульст
Давино
2
Дентакис
Антонис
22
Алвеш
Бруну
31
Лисгарас
Христос
15
Якимовски
Никола
91
Ван
ла
Парра
Райив
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
70
Янниотас
Яннис
9
Иоаннидис
Николаос
20
Сигневич
Николай
24
Ватерман
Бой
14
Вурос
Праксителис
4
Пасалидис
Триантафиллос
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
16
Luis
Gallegos
19
Цилианидис
Космас
8
Нейра
Хуан
21
Тораль
Хон
7
Лампру
Лазарос
Аполлон Смирнис
4-4-2
ОФИ
4-2-3-1

История личных встреч

Аполлон Смирнис
ОФИ

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
0:0
К
2:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
К
1:0
С
2:0
С
0:1
КГ
2:0
КГ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 3 0.21
Памлидис Георгиос 2 0.14
Дауда Абиола 1 0.07
Фатион Антони 1 (1) 0.07
Мартинес Николас II 0 0
Цилулис Сотирис 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лампру Лазарос 4 (1) 0.24
Нейра Хуан 4 (2) 0.24
Luis Gallegos 2 0.12
Тораль Хон 2 0.12
Дурмишай Фиорин 2 0.12
Вурос Праксителис 1 0.06
Наби Адил 1 0.06
Камау Брюс 1 0.06
Пасалидис Триантафиллос 1 0.06
Диамантис Апостолос 1 0.06
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 7 1
Баксеванидис Димос 4 1
Цилулис Сотирис 4 1
Лисгарас Христос 3 1
Сливка Выкинтас 4 0
Иоаннидис Николаос 4 0
Алвеш Бруну 3 0
Дентакис Антонис 3 0
Кастро Фабри 3 0
Якимовски Никола 1 1
Домингес Луис Густаво 2 0
Верхульст Давино 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Витлис Вассилис 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 6 0
Пасалидис Триантафиллос 6 0
Маринакис Никос 5 0
Мельядо Мигель 5 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Вурос Праксителис 3 0
Камау Брюс 3 0
Luis Gallegos 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Лампру Лазарос 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
33%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
50%
76-90

Пропущено

17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
18%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
7
41%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Пропущено

26
18
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
19%
4
22%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
9
35%
2
11%
61-75
4
15%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2
ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 16 13 3 0 28 - 9 42
2. АЕК 16 10 3 3 29 - 16 33
3. ПАОК 16 10 1 5 33 - 20 31
4. Арис Салоники 16 8 3 5 17 - 15 27
5. Панатинаикос 16 8 2 6 27 - 14 26
6. ПАС Янина 17 7 5 5 21 - 17 26
7. ОФИ 17 6 8 3 21 - 16 26
8. Астерас 16 5 5 6 16 - 15 20
9. Волос 15 5 3 7 27 - 30 18
10. Панетоликос 16 4 3 9 16 - 29 15
11. Ионикос 16 3 5 8 13 - 21 14
12. Ламия 16 2 5 9 13 - 22 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 14 1 5 8 7 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 7 1 1 22 - 5 22
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. АЕК 7 5 0 2 13 - 6 15
5. ПАС Янина 9 4 2 3 12 - 12 14
6. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
7. Астерас 8 4 1 3 10 - 7 13
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 8 1 4 3 4 - 9 7
14. Ламия 8 0 3 5 8 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 6 22
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 8 4 3 1 10 - 4 15
5. Арис Салоники 9 4 1 4 9 - 9 13
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
9. Панетоликос 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 9 1 2 6 6 - 14 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Где смотреть матч Аполлон Смирнис 0:3 ОФИ онлайн


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