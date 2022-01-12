Греция: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
19' Красная карточкаЯкимовски Никола
0:0
21' Не забитый пенальтиНейра Хуан
0:1
24' ГолЛампру Лазарос
0:2
26' ГолЛампру Лазарос
0:3
63' ГолLuis Gallegos
Ход матча
19'
21'
0:0
24'
0:1
26'
0:2
63'
0:3
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
44 Владение мячом, % 56
22
Алвеш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
-
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
История личных встреч
Аполлон Смирнис
ОФИ
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
15.4%
76.9%
7.7%
2 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|3
|0.21
|Памлидис Георгиос
|2
|0.14
|Дауда Абиола
|1
|0.07
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.07
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.24
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.24
|Luis Gallegos
|2
|0.12
|Тораль Хон
|2
|0.12
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.12
|Вурос Праксителис
|1
|0.06
|Наби Адил
|1
|0.06
|Камау Брюс
|1
|0.06
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.06
|Диамантис Апостолос
|1
|0.06
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
Карточки
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|7
|1
|Баксеванидис Димос
|4
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|1
|Лисгарас Христос
|3
|1
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Иоаннидис Николаос
|4
|0
|Алвеш Бруну
|3
|0
|Дентакис Антонис
|3
|0
|Кастро Фабри
|3
|0
|Якимовски Никола
|1
|1
|Домингес Луис Густаво
|2
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Витлис Вассилис
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|6
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|6
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Мельядо Мигель
|5
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Luis Gallegos
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
33%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
5
50%
76-90
Пропущено
17
13
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
18%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
7
41%
2
15%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
1
14%
5
26%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
2
29%
2
11%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Пропущено
26
18
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
5
19%
4
22%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
3
12%
5
28%
46-60
9
35%
2
11%
61-75
4
15%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1
ОФИ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2
ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|16
|13
|3
|0
|28 - 9
|42
|2.
|АЕК
|16
|10
|3
|3
|29 - 16
|33
|3.
|ПАОК
|16
|10
|1
|5
|33 - 20
|31
|4.
|Арис Салоники
|16
|8
|3
|5
|17 - 15
|27
|5.
|Панатинаикос
|16
|8
|2
|6
|27 - 14
|26
|6.
|ПАС Янина
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|7.
|ОФИ
|17
|6
|8
|3
|21 - 16
|26
|8.
|Астерас
|16
|5
|5
|6
|16 - 15
|20
|9.
|Волос
|15
|5
|3
|7
|27 - 30
|18
|10.
|Панетоликос
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|Ламия
|16
|2
|5
|9
|13 - 22
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|14
|1
|5
|8
|7 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|13 - 6
|15
|5.
|ПАС Янина
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|7.
|Астерас
|8
|4
|1
|3
|10 - 7
|13
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|4
|3
|4 - 9
|7
|14.
|Ламия
|8
|0
|3
|5
|8 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 6
|22
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Панетоликос
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1