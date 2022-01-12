Хатебур справа навесил на Коопмейнера, который головой пробил в перекладину.

44' Коопмейнерс со штрафного сделал заброс к воротам, где Скальвини забежал в офсайд.

43' Фьордилино перед штрафной площадью сбил Миранчука и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.

42' Свобода у центрального круга завалил на газон Миранчука.

41' Кийине от углового флага откатил мяч на Молинаро, а после ответной передачи навесил к воротам. Сине-чёрные мяч от ворот выбили.

40' Демирал в каком-то столкновении получил небольшое рассечение. Медики за пределами поля останавливают кровь в районе левого виска у Мериха.

39' Муриэль слева отправил к воротам Фройлера. Ремо пробил в дальний угол, а Леццерини в прыжке мяч поймал.

38' Муриэль разыграл угловой удар с партнёрами. Опасной передачи к воротам у Луиса не получилось.

37' Муриэль со штрафного не смог перебить стенку. От Свободы мяч полетел за пределы поля.

36' Ампаду перед штрафной площадью сбил Пессину. Двадцать три метра до ворот.

35' Окереке на левом фланге забрался в офсайд.

34' Миранчук в чужой штрафной площади наступил на мяч и продолжить комбинацию не смог.

33' Гости неудачно исполнили угловой удар. Теперь уже "Аталанта" старается организовать контратаку.

32' Коопмейнерс получил жёлтую карточку. Причину наказания пока не показали.

31' Кийине слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч летел мимо, но Муссо его зацепил.

30' Муриэль исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч и побежали в контратаку.

29' Коопмейнерс от углового флага покатил мяч на Пессину, а после ответного паса навесил к дальней штанге, где Миранчуке в борьбе с соперниками не добрался до мяча.

28' Паломино не позволил Йонсену по центру прорваться к воротам, аккуратно отобрав мяч у Денниса.

26' "Аталанта" уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.

25' Ампаду исполнил длинный безадресный заброс вперёд.

24' Скальвини в центре поля сбил Кийине.

22' Разыграли хозяева штрафной удар. У Фройлера не прошёл пас направо к воротам на Миранчука.

21' Ампаду сбил Пессину. Около тридцати метров до ворот.

20' Муриэль пасом пяткой отправил вперёд слева Пеццеллу. Джузеппе вошёл в штрафную площадь и пробил верхом по воротам. Леццерини кулаками отбил мяч.

19' Демирал быстро вернулся в игру, а "Аталанта" попыталась правым флангом организовать атаку, где Скальвини проиграл забег Сводобе.

18' Демирал после столкновения в центре поля с Окереке лежит на газоне и держится за правое плечо. Мяч соперники выбили за боковую линию поля.

16' Кийине слева со штрафного пробил в дальний угол, где Муссо и поймал мяч.

15' Хатебур у угла штрафной площади завалил на газон Кийине.

14' ВАР проверил эпизод с голом. Подозревалась игра Муриэля рукой, которая не подтвердилась.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МУРИЭЛЬ!!! Муриэль получил мяч в центре штрафной площади, аккуратно обыграл защитника и покатил сферу в левый угол.

12' Миранчук выдал пас налево на Муриэля, удар которого отразил Леццерини. Затем Миранчук отскочивший мяч откатил на Пессину, чей опасный удар отразил Леццерини.

11' Скальвини на правом фланге сделал неточный пас на ход Хатебуру.

11' Окереке в чужой штрафной площади ударил по ногам Пессину.

10' Фройлер на чужой половине поля здорово сыграл в отборе, но атака у "Аталанты" не заладилась.

10' У Коопмейнерса не получился точным заброс вперёд на Пессину.

9' Йонсен справа убежал в отрыв и сделал точный пас в штрафную площадь на Окереке. У Давида удар с хода не получился.

8' Хатебур справа рванул в штрафную площадь, но у линии у него аккуратно мяч выбил Ампаду.

7' Ампаду на чужой половине поля сбил Миранука.

6' Скальвини на чужой половине поля ударил по ногам Кийине.

5' В невысоком темпе началась встреча. "Аталанта" больше контролирует мяч и ищет подходы к чужой штрафной площади.

4' Миранчук по правому флангу сделал заброс на ход Хатебуру, который не смог выиграть забег у Молинаро.

3' После прострела слева Миранчук пропустил мяч на Пессину, у которого удар не получился.

2' "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Венеция" - в бело-серых футболках и белых трусах.