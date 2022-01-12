Италия: Кубок 2021-2022
1:0
12' ГолМуриэль Луис
29' Желтая карточкаКоопмейнерс Теун
42' Желтая карточкаФьордилино Антонио
Ход матча
12'
1:0
29'
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
44
Ампаду
Этан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
История личных встреч
Аталанта
Венеция
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|1
|1
|Фройлер Ремо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чрнигой Домен
|1
|0.33
|Форте Франческо
|1
|0.33
|Хейманс Дан
|1
|0.33
|Ди Мариано Франческо
|1 (1)
|0.33
|Перец Дор
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коопмейнерс Теун
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фьордилино Антонио
|2
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Де Врис Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2
Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Венеция
Исход игры
Аталанта
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Венеция
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.06% (74)
Меньше
43.94% (58)
Обе команды забьют
Да
45.45% (60)
Нет
54.55% (72)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.5% (54)
3:1 Аталанта
20.9% (31)
2:1 Аталанта
15.5% (23)
3:0 Аталанта
8.1% (12)
1:0 Аталанта
2.7% (4)
4:0 Аталанта
1.4% (2)
4:1 Аталанта
1.4% (2)
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