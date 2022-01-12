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Италия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Аталанта
1:0
Перерыв
Венеция
0'
1:0
12' Гол
Муриэль Луис
29' Желтая карточка
Коопмейнерс Теун
42' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
7
Коопмейнерс
Теун
13
Пеццелла
Джузеппе
32
Пессина
Маттео
9
Муриэль
Луис
59
Миранчук
Алексей
12
Леццерини
Лука
30
Свобода
Михаэль
44
Ампаду
Этан
31
Кальдара
Маттиа
33
Чрнигой
Домен
16
Фьордилино
Антонио
8
Тессманн
Таннер
3
Молинаро
Кристиан
23
Кийине
Софиан
17
Йонсен
Деннис
77
Окереке
Давид
Аталанта
3-4-3
Венеция
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 1 1
Фройлер Ремо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чрнигой Домен 1 0.33
Форте Франческо 1 0.33
Хейманс Дан 1 0.33
Ди Мариано Франческо 1 (1) 0.33
Перец Дор 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коопмейнерс Теун 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фьордилино Антонио 2 0
Чрнигой Домен 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Де Врис Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2
Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2

Будет доступно позже.

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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аталанта" - "Венеция" - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Йонсен в центре поля сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    45'
    Пессина в центральном круге прихватил руками Фьордилино.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Пеццуто в первом тайме.
  • Штанга
    45'
    Хатебур справа навесил на Коопмейнера, который головой пробил в перекладину.
  • Офсайд
    44'
    Коопмейнерс со штрафного сделал заброс к воротам, где Скальвини забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    43'
    Фьордилино перед штрафной площадью сбил Миранчука и получил жёлтую карточку. Двадцать семь метров до ворот.
  • 42'
    Свобода у центрального круга завалил на газон Миранчука.
  • Угловой
    41'
    Кийине от углового флага откатил мяч на Молинаро, а после ответной передачи навесил к воротам. Сине-чёрные мяч от ворот выбили.
  • Травма, повреждение
    40'
    Демирал в каком-то столкновении получил небольшое рассечение. Медики за пределами поля останавливают кровь в районе левого виска у Мериха.
  • 39'
    Муриэль слева отправил к воротам Фройлера. Ремо пробил в дальний угол, а Леццерини в прыжке мяч поймал.
  • Угловой
    38'
    Муриэль разыграл угловой удар с партнёрами. Опасной передачи к воротам у Луиса не получилось.
  • 37'
    Муриэль со штрафного не смог перебить стенку. От Свободы мяч полетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    36'
    Ампаду перед штрафной площадью сбил Пессину. Двадцать три метра до ворот.
  • Офсайд
    35'
    Окереке на левом фланге забрался в офсайд.
  • 34'
    Миранчук в чужой штрафной площади наступил на мяч и продолжить комбинацию не смог.
  • 33'
    Гости неудачно исполнили угловой удар. Теперь уже "Аталанта" старается организовать контратаку.
  • Желтая карточка
    32'
    Коопмейнерс получил жёлтую карточку. Причину наказания пока не показали.
  • 31'
    Кийине слева вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Мяч летел мимо, но Муссо его зацепил.
  • Угловой
    30'
    Муриэль исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч и побежали в контратаку.
  • Угловой
    29'
    Коопмейнерс от углового флага покатил мяч на Пессину, а после ответного паса навесил к дальней штанге, где Миранчуке в борьбе с соперниками не добрался до мяча.
  • 28'
    Паломино не позволил Йонсену по центру прорваться к воротам, аккуратно отобрав мяч у Денниса.
  • 26'
    "Аталанта" уверенно контролирует мяч на чужой половине поля.
  • 25'
    Ампаду исполнил длинный безадресный заброс вперёд.
  • Фол, нарушение
    24'
    Скальвини в центре поля сбил Кийине.
  • 22'
    Разыграли хозяева штрафной удар. У Фройлера не прошёл пас направо к воротам на Миранчука.
  • Фол, нарушение
    21'
    Ампаду сбил Пессину. Около тридцати метров до ворот.
  • Опасный момент
    20'
    Муриэль пасом пяткой отправил вперёд слева Пеццеллу. Джузеппе вошёл в штрафную площадь и пробил верхом по воротам. Леццерини кулаками отбил мяч.
  • 19'
    Демирал быстро вернулся в игру, а "Аталанта" попыталась правым флангом организовать атаку, где Скальвини проиграл забег Сводобе.
  • Травма, повреждение
    18'
    Демирал после столкновения в центре поля с Окереке лежит на газоне и держится за правое плечо. Мяч соперники выбили за боковую линию поля.
  • 16'
    Кийине слева со штрафного пробил в дальний угол, где Муссо и поймал мяч.
  • 15'
    Хатебур у угла штрафной площади завалил на газон Кийине.
  • Видеоповтор
    14'
    ВАР проверил эпизод с голом. Подозревалась игра Муриэля рукой, которая не подтвердилась.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МУРИЭЛЬ!!! Муриэль получил мяч в центре штрафной площади, аккуратно обыграл защитника и покатил сферу в левый угол.
  • Опасный момент
    12'
    Миранчук выдал пас налево на Муриэля, удар которого отразил Леццерини. Затем Миранчук отскочивший мяч откатил на Пессину, чей опасный удар отразил Леццерини.
  • 11'
    Скальвини на правом фланге сделал неточный пас на ход Хатебуру.
  • Фол, нарушение
    11'
    Окереке в чужой штрафной площади ударил по ногам Пессину.
  • 10'
    Фройлер на чужой половине поля здорово сыграл в отборе, но атака у "Аталанты" не заладилась.
  • 10'
    У Коопмейнерса не получился точным заброс вперёд на Пессину.
  • 9'
    Йонсен справа убежал в отрыв и сделал точный пас в штрафную площадь на Окереке. У Давида удар с хода не получился.
  • 8'
    Хатебур справа рванул в штрафную площадь, но у линии у него аккуратно мяч выбил Ампаду.
  • Фол, нарушение
    7'
    Ампаду на чужой половине поля сбил Миранука.
  • Фол, нарушение
    6'
    Скальвини на чужой половине поля ударил по ногам Кийине.
  • 5'
    В невысоком темпе началась встреча. "Аталанта" больше контролирует мяч и ищет подходы к чужой штрафной площади.
  • 4'
    Миранчук по правому флангу сделал заброс на ход Хатебуру, который не смог выиграть забег у Молинаро.
  • 3'
    После прострела слева Миранчук пропустил мяч на Пессину, у которого удар не получился.
  • 2'
    "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Венеция" - в бело-серых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Атлети Адзурри"!
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фьордилино Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Коопмейнерс Теун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Муриэль Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аталанта 1:0 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Венеция

Исход игры
Аталанта
98.6% (146)
Ничья
0.7% (1)
Венеция
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.06% (74)
Меньше
43.94% (58)
Обе команды забьют
Да
45.45% (60)
Нет
54.55% (72)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.5% (54)
3:1 Аталанта
20.9% (31)
2:1 Аталанта
15.5% (23)
3:0 Аталанта
8.1% (12)
1:0 Аталанта
2.7% (4)
4:0 Аталанта
1.4% (2)
4:1 Аталанта
1.4% (2)
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