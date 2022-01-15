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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Аделаида Юнайтед
2:2
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
12' Желтая карточка
Joe Caletti
16' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
0:1
24' Гол
Нэббаут Эндрю
35' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
43' Желтая карточка
Хуанде Хуан
58' Желтая карточка
Рейш Нуну
1:1
60' Гол
Блэквуд Джордж
1:2
66' Гол
Макларен Джейми
70' Вторая желтая карточка
Рейш Нуну
1:2
72' Не забитый пенальти
Гудвин Крейг
2:2
84' Гол
Ибусуки Хироси
90'+6
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
23
Тратт
Джейкоб
3
Тимотеу
Джордж
7
Китто
Райан
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
8
Маук
Стефан
18
Joe
Caletti
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
18
Меткалф
Коннор
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

36 матчей

38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

2:2
4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 3 (2) 0.43
Блэквуд Джордж 2 0.29
Хави Лопеc 1 0.14
Халлоран Бен 1 0.14
Ибусуки Хироси 1 0.14
Маук Стефан 1 0.14
Йенги Кусини 1 0.14
Китто Райан 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 4 0.57
Нэббаут Эндрю 3 0.43
Меткалф Коннор 1 0.14
Тилио Марко 1 0.14
Гуд Кёртис 1 0.14
Аткинсон Натаниэль 1 0.14
Джеймисон Скотт 0 0
Леки Мэттью 0 0
Рейш Нуну 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 4 1
Хави Лопеc 3 1
Хуанде Хуан 2 0
Халлоран Бен 2 0
Маук Стефан 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Joe Caletti 2 0
Китто Райан 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Йенги Кусини 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 3 0
Рейш Нуну 1 1
Нэббаут Эндрю 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Макларен Джейми 0 1
Беренгер Флорен 1 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Тилио Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
5
50%
1
9%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
3. Мельбурн Сити 7 2 4 1 12 - 11 10
4. Аделаида Юнайтед 7 1 5 1 11 - 8 8
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Вестерн Юнайтед 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 3 - 12 4
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
5. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Мельбурн Сити 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Хуанде Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Геллоуэй Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Нэббаут Эндрю бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Джеймисон Скотт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Joe Caletti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити онлайн


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