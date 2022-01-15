Австралия: A-Лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Куперс
12' Желтая карточкаJoe Caletti
16' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
0:1
24' ГолНэббаут Эндрю
35' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
43' Желтая карточкаХуанде Хуан
58' Желтая карточкаРейш Нуну
1:1
60' ГолБлэквуд Джордж
1:2
66' ГолМакларен Джейми
70' Вторая желтая карточкаРейш Нуну
1:2
72' Не забитый пенальтиГудвин Крейг
2:2
84' ГолИбусуки Хироси
Ход матча
12'
16'
24'
0:1
35'
43'
58'
60'
1:1
66'
1:2
70'
72'
1:2
84'
2:2
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
18
Joe
Caletti
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Брук ЛакланНападающий
-
-
25 Lachlan Barr
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
34 Jordon Hall
-
-
48 Luke Oresti
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.7%
42.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
36 матчей
38.9%
25%
36.1%
14 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
27.8%
33.3%
14 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|3 (2)
|0.43
|Блэквуд Джордж
|2
|0.29
|Хави Лопеc
|1
|0.14
|Халлоран Бен
|1
|0.14
|Ибусуки Хироси
|1
|0.14
|Маук Стефан
|1
|0.14
|Йенги Кусини
|1
|0.14
|Китто Райан
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|4
|0.57
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.43
|Меткалф Коннор
|1
|0.14
|Тилио Марко
|1
|0.14
|Гуд Кёртис
|1
|0.14
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.14
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Леки Мэттью
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|4
|1
|Хави Лопеc
|3
|1
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Маук Стефан
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Рейш Нуну
|1
|1
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Макларен Джейми
|0
|1
|Беренгер Флорен
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
5
50%
1
9%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|7
|2
|4
|1
|12 - 11
|10
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|5.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Мельбурн Сити
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0