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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Антальяспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
30' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
71' Желтая карточка
Сари Вейсел
71' Желтая карточка
Фреди Гомеш
0:1
72' Гол
Соса Хосе
1:1
81' Гол
Синик Догукан
90' Желтая карточка
Кудряшов Фёдор
90'+9

Ход матча

30'
 
Кадыоглу Ферди
64'
 
Сангаре Назим
Озил Месут
64'
 
Гюмюшкая Мухаммед
Росси Диего
64'
Кривелли Энцо
Райт Хаджи
 
71'
Сари Вейсел
 
71'
Фреди Гомеш
 
72'
0:1
Соса Хосе
73'
Мехмеди Адмир
Гача Хуссам
 
80'
 
Густаво Диас
Соса Хосе
81'
Синик Догукан
1:1
85'
 
Четин Осман
Озер Берке
85'
 
Пелкас Димитрис
Кадыоглу Ферди
90'
Милошевич Дени
Синик Догукан
 
90'
Кудряшов Фёдор
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 10
  • 39 Владение мячом, % 61
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
11
Вурал
Гюрай
27
Гача
Хуссам
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
7
Синик
Догукан
9
Райт
Хаджи
35
Озер
Берке
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
16
Кадыоглу
Ферди
5
Соса
Хосе
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Озил
Месут
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
Антальяспор
5-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Фенербахче

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
1:2
ТМС
4:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
4:1
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:2
К
0:0
К
4:2
С
2:1
С
4:1
С
1:2
С
1:2
С
1:3
С
2:0
С
0:0
С
0:1
С
4:0
С
1:0
К
4:3
С
1:2
С
1:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фреди Гомеш 5 (2) 0.24
Райт Хаджи 4 (2) 0.19
Мукайру Пол 3 0.14
Балчи Бюньямин 2 0.1
Синик Догукан 2 0.1
Вурал Гюрай 1 0.05
Сари Вейсел 1 0.05
Флоранюс Шерел 1 0.05
Налдо Гомес 1 0.05
Гача Хуссам 1 0.05
Поли Андреа 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 7 (3) 0.33
Дурсун Сердар 5 0.24
Валенсия Эннер 3 (1) 0.14
Бериша Мергим 3 0.14
Зайц Миха 3 0.14
Росси Диего 2 0.1
Новак Филип 2 0.1
Кадыоглу Ферди 2 0.1
Кавечи Ирфан 1 0.05
Соса Хосе 1 0.05
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.05
Густаво Диас 1 0.05
Пелкас Димитрис 1 0.05
Креспо Мигель 1 0.05
Салаи Аттила 0 0
Сангаре Назим 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фреди Гомеш 6 0
Амилтон Минервино 5 0
Налдо Гомес 5 0
Поли Андреа 4 0
Сари Вейсел 4 0
Боффин Рууд 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Озмерт Хакан 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Синик Догукан 2 0
Райт Хаджи 2 0
Гача Хуссам 2 0
Байракдар Гокдениз 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Альбайрак Эрен 1 0
Милошевич Дени 1 0
Зехир Эрсин 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Мукайру Пол 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Яндаш Мерт Хакан 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Зайц Миха 4 0
Азиз Сердар 3 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Салаи Аттила 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Креспо Мигель 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Сангаре Назим 1 0
Росси Диего 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
6
38%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
2
14%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
5
36%
4
27%
76-90

Забито

5
19
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
0
0%
4
21%
1-15
2
40%
4
21%
16-30
2
40%
1
5%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
7
37%
2
18%
76-90

Забито

21
33
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
0
0%
5
15%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
8
38%
3
9%
31-45
4
19%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
24%
9
27%
76-90

Пропущено

33
26
10 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
2
6%
3
12%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
5
15%
4
15%
61-75
12
36%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0
Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1
Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 21 15 5 1 38 - 15 50
2. Коньяспор 20 11 6 3 32 - 16 39
3. Истанбул Башакшехир 20 10 4 6 30 - 20 34
4. Адана Демирспор 21 9 7 5 30 - 24 34
5. Фенербахче 21 9 6 6 33 - 26 33
6. Хатайспор 20 10 2 8 28 - 26 32
7. Бешикташ 21 9 5 7 33 - 30 32
8. Газиантеп 21 9 4 8 27 - 28 31
9. Сивасспор 21 7 9 5 28 - 21 30
10. Фатих Карагюмрюк 21 8 6 7 29 - 30 30
11. Аланьяспор 20 8 5 7 30 - 32 29
12. Кайсериспор 21 7 7 7 29 - 29 28
13. Галатасарай 20 7 6 7 24 - 24 27
14. Гиресунспор 20 7 4 9 20 - 19 25
15. Антальяспор 21 6 5 10 22 - 32 23
16. Гёзтепе 21 5 6 10 24 - 29 21
17. Алтай 20 5 3 12 23 - 33 18
18. Ризеспор 21 5 3 13 19 - 38 18
19. Касымпаша 20 4 6 10 22 - 29 18
20. Малатьяспор 21 4 3 14 17 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 10 8 2 0 21 - 8 26
2. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
3. Трабзонспор 10 7 3 0 18 - 6 24
4. Коньяспор 11 7 3 1 17 - 7 24
5. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
6. Кайсериспор 10 6 3 1 16 - 5 21
7. Адана Демирспор 10 5 3 2 13 - 6 18
8. Фенербахче 10 5 3 2 19 - 11 18
9. Антальяспор 11 5 3 3 17 - 13 18
10. Галатасарай 10 5 2 3 13 - 9 17
11. Ризеспор 11 5 2 4 14 - 12 17
12. Сивасспор 11 3 7 1 17 - 9 16
13. Хатайспор 9 5 1 3 16 - 12 16
14. Фатих Карагюмрюк 10 4 4 2 16 - 12 16
15. Аланьяспор 10 4 3 3 17 - 15 15
16. Касымпаша 11 4 3 4 17 - 15 15
17. Гиресунспор 10 4 2 4 11 - 9 14
18. Гёзтепе 11 3 2 6 10 - 12 11
19. Алтай 9 3 1 5 11 - 13 10
20. Малатьяспор 11 2 2 7 14 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Адана Демирспор 11 4 4 3 17 - 18 16
3. Хатайспор 11 5 1 5 12 - 14 16
4. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
5. Фенербахче 11 4 3 4 14 - 15 15
6. Сивасспор 10 4 2 4 11 - 12 14
7. Фатих Карагюмрюк 11 4 2 5 13 - 18 14
8. Аланьяспор 10 4 2 4 13 - 17 14
9. Истанбул Башакшехир 10 3 3 4 13 - 12 12
10. Гиресунспор 10 3 2 5 9 - 10 11
11. Галатасарай 10 2 4 4 11 - 15 10
12. Гёзтепе 10 2 4 4 14 - 17 10
13. Алтай 11 2 2 7 12 - 20 8
14. Бешикташ 10 1 4 5 11 - 16 7
15. Кайсериспор 11 1 4 6 13 - 24 7
16. Малатьяспор 10 2 1 7 3 - 11 7
17. Газиантеп 11 1 2 8 6 - 20 5
18. Антальяспор 10 1 2 7 5 - 19 5
19. Касымпаша 9 0 3 6 5 - 14 3
20. Ризеспор 10 0 1 9 5 - 26 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Кадыоглу Ферди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антальяспор 1:1 Фенербахче онлайн


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