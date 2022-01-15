Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Анталья Арена
30' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
71' Желтая карточкаСари Вейсел
71' Желтая карточкаФреди Гомеш
0:1
72' ГолСоса Хосе
1:1
81' ГолСиник Догукан
90' Желтая карточкаКудряшов Фёдор
Ход матча
30'
71'
71'
72'
0:1
81'
1:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 10
-
39 Владение мячом, % 61
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
27
Гача
Хуссам
15
Поли
Андреа
16
Фреди
Гомеш
35
Озер
Берке
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Озил
Месут
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
-
27 Гача ХуссамПолузащитник
-
15 Поли АндреаПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
История личных встреч
Антальяспор
Фенербахче
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
81.8%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
20.7%
20.7%
58.6%
6 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.2%
44.8%
38%
5 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фреди Гомеш
|5 (2)
|0.24
|Райт Хаджи
|4 (2)
|0.19
|Мукайру Пол
|3
|0.14
|Балчи Бюньямин
|2
|0.1
|Синик Догукан
|2
|0.1
|Вурал Гюрай
|1
|0.05
|Сари Вейсел
|1
|0.05
|Флоранюс Шерел
|1
|0.05
|Налдо Гомес
|1
|0.05
|Гача Хуссам
|1
|0.05
|Поли Андреа
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|7 (3)
|0.33
|Дурсун Сердар
|5
|0.24
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.14
|Бериша Мергим
|3
|0.14
|Зайц Миха
|3
|0.14
|Росси Диего
|2
|0.1
|Новак Филип
|2
|0.1
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.1
|Кавечи Ирфан
|1
|0.05
|Соса Хосе
|1
|0.05
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.05
|Густаво Диас
|1
|0.05
|Пелкас Димитрис
|1
|0.05
|Креспо Мигель
|1
|0.05
|Салаи Аттила
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фреди Гомеш
|6
|0
|Амилтон Минервино
|5
|0
|Налдо Гомес
|5
|0
|Поли Андреа
|4
|0
|Сари Вейсел
|4
|0
|Боффин Рууд
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Озмерт Хакан
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Синик Догукан
|2
|0
|Райт Хаджи
|2
|0
|Гача Хуссам
|2
|0
|Байракдар Гокдениз
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Альбайрак Эрен
|1
|0
|Милошевич Дени
|1
|0
|Зехир Эрсин
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Мукайру Пол
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Зайц Миха
|4
|0
|Азиз Сердар
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Салаи Аттила
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
6
38%
2
14%
31-45
3
19%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
2
14%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
5
36%
4
27%
76-90
Забито
5
19
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
0
0%
4
21%
1-15
2
40%
4
21%
16-30
2
40%
1
5%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
0
0%
7
37%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
4
21%
3
27%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
7
37%
2
18%
76-90
Забито
21
33
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
0
0%
5
15%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
8
38%
3
9%
31-45
4
19%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
5
24%
9
27%
76-90
Пропущено
33
26
10 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
2
6%
3
12%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
5
15%
4
15%
61-75
12
36%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Бешикташ - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Гиресунспор 2:1 Галатасарай - Антальяспор 2:0
Антальяспор - Касымпаша 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Трабзонспор 2:1 Кайсериспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Амедспор 4:0 Антальяспор - Аланьяспор 3:0 Хатайспор - Антальяспор 3:1 Самсунспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Алтай 1:0 Гиресунспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Диярбакырспор 5:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Антальяспор - Адана Демирспор 1:2 Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1
Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|21
|15
|5
|1
|38 - 15
|50
|2.
|Коньяспор
|20
|11
|6
|3
|32 - 16
|39
|3.
|Истанбул Башакшехир
|20
|10
|4
|6
|30 - 20
|34
|4.
|Адана Демирспор
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Фенербахче
|21
|9
|6
|6
|33 - 26
|33
|6.
|Хатайспор
|20
|10
|2
|8
|28 - 26
|32
|7.
|Бешикташ
|21
|9
|5
|7
|33 - 30
|32
|8.
|Газиантеп
|21
|9
|4
|8
|27 - 28
|31
|9.
|Сивасспор
|21
|7
|9
|5
|28 - 21
|30
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|21
|8
|6
|7
|29 - 30
|30
|11.
|Аланьяспор
|20
|8
|5
|7
|30 - 32
|29
|12.
|Кайсериспор
|21
|7
|7
|7
|29 - 29
|28
|13.
|Галатасарай
|20
|7
|6
|7
|24 - 24
|27
|14.
|Гиресунспор
|20
|7
|4
|9
|20 - 19
|25
|15.
|Антальяспор
|21
|6
|5
|10
|22 - 32
|23
|16.
|Гёзтепе
|21
|5
|6
|10
|24 - 29
|21
|17.
|Алтай
|20
|5
|3
|12
|23 - 33
|18
|18.
|Ризеспор
|21
|5
|3
|13
|19 - 38
|18
|19.
|Касымпаша
|20
|4
|6
|10
|22 - 29
|18
|20.
|Малатьяспор
|21
|4
|3
|14
|17 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|10
|8
|2
|0
|21 - 8
|26
|2.
|Бешикташ
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|3.
|Трабзонспор
|10
|7
|3
|0
|18 - 6
|24
|4.
|Коньяспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|5.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|6.
|Кайсериспор
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|7.
|Адана Демирспор
|10
|5
|3
|2
|13 - 6
|18
|8.
|Фенербахче
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|9.
|Антальяспор
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|10.
|Галатасарай
|10
|5
|2
|3
|13 - 9
|17
|11.
|Ризеспор
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|Сивасспор
|11
|3
|7
|1
|17 - 9
|16
|13.
|Хатайспор
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|15.
|Аланьяспор
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|16.
|Касымпаша
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|17.
|Гиресунспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|18.
|Гёзтепе
|11
|3
|2
|6
|10 - 12
|11
|19.
|Алтай
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|20.
|Малатьяспор
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Адана Демирспор
|11
|4
|4
|3
|17 - 18
|16
|3.
|Хатайспор
|11
|5
|1
|5
|12 - 14
|16
|4.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|5.
|Фенербахче
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|6.
|Сивасспор
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|8.
|Аланьяспор
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Истанбул Башакшехир
|10
|3
|3
|4
|13 - 12
|12
|10.
|Гиресунспор
|10
|3
|2
|5
|9 - 10
|11
|11.
|Галатасарай
|10
|2
|4
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Гёзтепе
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|13.
|Алтай
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|14.
|Бешикташ
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|15.
|Кайсериспор
|11
|1
|4
|6
|13 - 24
|7
|16.
|Малатьяспор
|10
|2
|1
|7
|3 - 11
|7
|17.
|Газиантеп
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|18.
|Антальяспор
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|19.
|Касымпаша
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|20.
|Ризеспор
|10
|0
|1
|9
|5 - 26
|1