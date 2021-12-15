Жеребьёвка Лиги наций

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Сборная России сыграет в Лиге В и при жеребьёвке окажется во второй корзине. Полный состав участников второй лиги представлен ниже.Украина, Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия.Финляндия, Норвегия, Шотландия и Россия.Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.Словения, Черногория, Албания и Армения.