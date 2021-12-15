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Жеребьёвка Лиги наций
 
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Первый тайм

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Второй тайм

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1 матч

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0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

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0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЖЛН
0:0

Результаты последних матчей

Жеребьёвка Лиги наций
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Вручение премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Пресс-конференция Станислава Черчесова - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в России - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0
  • До матча
  • Сборная России сыграет в Лиге В и при жеребьёвке окажется во второй корзине. Полный состав участников второй лиги представлен ниже.

    Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия.
    Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия и Россия.
    Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.
    Корзина 4: Словения, Черногория, Албания и Армения.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги наций - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2021, осталось 1 день 4 часа.



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