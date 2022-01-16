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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Хольштайн Киль
0'
0:1
67' Гол
Мюлинг Александер
1:1
73' Гол
Теродде Симон
90'+5
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
3
Итакура
Ко
27
Ранфтль
Райнхольд
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
36
Идризи
Бленди
9
Теродде
Симон
7
Чурлинов
Дарко
21
Дене
Томас
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
3
Коменда
Марко
32
Стернер
Йонас
16
Зандер
Филипп
2
Киркесков
Миккель
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
17
Пихлер
Бенедикт
31
Бартельс
Фин
Шальке 04
3-3-2-2
Хольштайн Киль
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Хольштайн Киль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:3
ТМК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 13 0.68
Бюльтер Мариус 6 0.32
Оуведжан Томас 3 0.16
Каминьски Марцин 2 0.11
Саласар Родриго 2 0.11
Итакура Ко 2 0.11
Дрекслер Доминик 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Пирингер Марвин 1 0.05
Айдин Мехмет 1 0.05
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.32
Меес Джошуа 4 0.21
Мюлинг Александер 3 (1) 0.16
Бартельс Фин 3 0.16
Порат Финн 3 0.16
Скрибски Стивен 2 0.11
Резе Фабиан 1 0.05
Арп Янн-Фите 1 0.05
Корб Юлиан 1 0.05
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Стернер Йонас 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Каминьски Марцин 3 0
Саласар Родриго 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 4 0
Мюлинг Александер 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
9
43%
4
36%
76-90

Пропущено

18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
22%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
2
14%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
5
33%
16-30
1
11%
6
40%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

32
25
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
19%
5
20%
61-75
13
41%
6
24%
76-90

Пропущено

27
30
9 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
6
22%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
1
4%
9
30%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
8
30%
30%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 19 11 4 4 39 - 25 37
2. Дармштадт Заявка 19 11 3 5 43 - 22 36
3. Хайденхайм Заявка 19 10 3 6 25 - 25 33
4. Вердер Заявка 19 9 5 5 35 - 25 32
5. Гамбург Заявка 19 7 10 2 32 - 19 31
6. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
7. Шальке 04 Заявка 19 9 4 6 35 - 24 31
8. Падерборн Заявка 19 8 6 5 33 - 22 30
9. Нюрнберг Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 19 5 5 9 21 - 32 20
15. Фортуна Заявка 19 5 5 9 23 - 28 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 19 2 4 13 15 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
4. Гамбург Заявка 10 4 6 0 20 - 10 18
5. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
6. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
7. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
5. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
6. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
7. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль онлайн


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