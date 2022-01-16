Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 750
0:1
67' ГолМюлинг Александер
1:1
73' ГолТеродде Симон
Ход матча
67'
73'
1:1
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
55 Владение мячом, % 45
33
Тиау
Малик
26
Сане
Салиф
21
Дене
Томас
24
Валь
Хауке
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Нападающий
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Nico Carrera
-
40 Niko Koulis
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Шальке 04
Хольштайн Киль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|13
|0.68
|Бюльтер Мариус
|6
|0.32
|Оуведжан Томас
|3
|0.16
|Каминьски Марцин
|2
|0.11
|Саласар Родриго
|2
|0.11
|Итакура Ко
|2
|0.11
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Пирингер Марвин
|1
|0.05
|Айдин Мехмет
|1
|0.05
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.32
|Меес Джошуа
|4
|0.21
|Мюлинг Александер
|3 (1)
|0.16
|Бартельс Фин
|3
|0.16
|Порат Финн
|3
|0.16
|Скрибски Стивен
|2
|0.11
|Резе Фабиан
|1
|0.05
|Арп Янн-Фите
|1
|0.05
|Корб Юлиан
|1
|0.05
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Стернер Йонас
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|4
|0
|Мюлинг Александер
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
14%
2
18%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
9
43%
4
36%
76-90
Пропущено
18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
22%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
5
28%
3
20%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
4
36%
2
14%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
5
33%
16-30
1
11%
6
40%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
32
25
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
2
6%
4
16%
31-45
3
9%
3
12%
46-60
6
19%
5
20%
61-75
13
41%
6
24%
76-90
Пропущено
27
30
9 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 17
6
22%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
1
4%
9
30%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
8
30%
30%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2
Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1
Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Вайхе - Хольштайн Киль 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 25
|37
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 25
|33
|4.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|5.
|Гамбург
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|32 - 19
|31
|6.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|8.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 23
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|20 - 10
|18
|5.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4