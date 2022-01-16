Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
11' ГолФрай Микаэль
2:0
14' ГолФрай Микаэль
38' Желтая карточкаJackson Tchatchoua
39' Желтая карточкаВерстрате Биргер
40' Желтая карточкаВан Клеемпут Жюль
71' Желтая карточкаБатай Йелле
3:0
77' ГолСаматта Мбвана
Ход матча
11'
14'
2:0
39'
71'
77'
34
Батай
Йелле
21
Винс
Сэмюэл
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Антверпен
Шарлеруа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.71
|Бенсон Манюэль
|5
|0.24
|Фишер Виктор
|3
|0.14
|Саматта Мбвана
|2
|0.1
|Верстрате Биргер
|2
|0.1
|Наингголан Раджа
|2
|0.1
|Энгельс Бьорн
|2
|0.1
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|Де Лат Ричи
|1
|0.05
|Миёши Коджи
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|1
|0.05
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.05
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.59
|Голизадех Али
|6
|0.27
|Мориока Риота
|4
|0.18
|Anass Zaroury
|3
|0.14
|Бессиль Лоик
|2
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Зоргане Адем
|1
|0.05
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.05
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.05
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|Бедья Крис
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.05
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|6
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Илаймахаритра Марко
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
25
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
0
0%
8
32%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
6
30%
3
12%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
7
44%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
46%
4
25%
76-90
Забито
17
14
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
6
35%
4
29%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
9
64%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Забито
37
39
12 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
1
3%
8
21%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
8
22%
1
3%
61-75
9
24%
12
31%
76-90
Пропущено
24
27
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
7
29%
29%
9
33%
31-45
6
25%
3
11%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Шарлеруа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2
Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|52 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|21
|12
|4
|5
|40 - 24
|40
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Генк
|2:0
|22
|9
|5
|8
|42 - 33
|32
|9.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|12.
|Эйпен
|22
|7
|4
|11
|30 - 38
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 44
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|21
|2
|3
|16
|15 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|2:0
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|29 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Генк
|2:0
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|10
|0
|3
|7
|10 - 23
|3