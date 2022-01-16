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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
3:0
Конец матча

Стадион:
Шарлеруа
0'
1:0
11' Гол
Фрай Микаэль
2:0
14' Гол
Фрай Микаэль
38' Желтая карточка
Jackson Tchatchoua
39' Желтая карточка
Верстрате Биргер
40' Желтая карточка
Ван Клеемпут Жюль
71' Желтая карточка
Батай Йелле
3:0
77' Гол
Саматта Мбвана
90'+3
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
21
Винс
Сэмюэл
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
1
Камара
Бингуру
4
Ван
Клеемпут
Жюль
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
9
Байо
Вакун
70
Anass
Zaroury
Антверпен
4-3-1-2
Шарлеруа
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Шарлеруа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
1:3
ТМК
0:3
2ЙК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.71
Бенсон Манюэль 5 0.24
Фишер Виктор 3 0.14
Саматта Мбвана 2 0.1
Верстрате Биргер 2 0.1
Наингголан Раджа 2 0.1
Энгельс Бьорн 2 0.1
Геркенс Питер 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Юсуф Альхассан 1 0.05
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.05
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.59
Голизадех Али 6 0.27
Мориока Риота 4 0.18
Anass Zaroury 3 0.14
Бессиль Лоик 2 0.09
Кайембе Йорис 1 0.05
Зоргане Адем 1 0.05
Илаймахаритра Марко 1 0.05
Jackson Tchatchoua 1 0.05
Кнежевич Стефан 1 0.05
Бедья Крис 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Ван Клеемпут Жюль 1 0.05
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 6 1
Верстрате Биргер 5 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Наингголан Раджа 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Илаймахаритра Марко 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Зоргане Адем 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
25
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
0
0%
8
32%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
5
25%
3
12%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
25%
1
4%
61-75
6
30%
3
12%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
7
44%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
46%
4
25%
76-90

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
7%
31-45
6
35%
4
29%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
9
64%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Забито

37
39
12 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 5
1
3%
8
21%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
7
19%
4
10%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
8
22%
1
3%
61-75
9
24%
12
31%
76-90

Пропущено

24
27
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
1
4%
0
0%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
7
29%
29%
9
33%
31-45
6
25%
3
11%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Шарлеруа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
УТА Арад - Шарлеруа 1:4 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4 Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2
Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0 Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 52 - 20 47
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 21 12 4 5 40 - 24 40
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Генк 2:0 22 9 5 8 42 - 33 32
9. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
12. Эйпен 22 7 4 11 30 - 38 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 44 19
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 21 2 3 16 15 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 2:0 11 5 3 3 22 - 15 18
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 18 13
13. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 29 - 9 25
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Генк 2:0 11 4 2 5 20 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 10 0 3 7 10 - 23 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ван Клеемпут Жюль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Jackson Tchatchoua получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 3:0 Шарлеруа онлайн


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