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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 500
Ингольштадт
0'
26' Желтая карточка
Лайпертц Роберт
27' Желтая карточка
Кутшке Штефан
1:0
30' Гол
Лайпертц Роберт
1:1
47' Гол
Гебауэр Кристиан
2:1
51' Гол
Мор Тобиас
65' Желтая карточка
Сарпей Ханс
72' Желтая карточка
Франке Доминик
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
19
Фёренбах
Йонас
30
Тоеркауф
Норман
20
Бурнич
Дженис
3
Шёппнер
Ян
13
Лайпертц
Роберт
10
Кляйндинст
Тим
29
Мор
Тобиас
39
Стоянович
Деян
38
Нойбергер
Максимилиан
13
Рёзелер
Нильс
5
Антонич
Нико
3
Франке
Доминик
22
Гебауэр
Кристиан
27
Келлер
Томас
18
Сарпей
Ханс
19
Гаус
Марсель
30
Кутшке
Штефан
32
Шмидт
Патрик
II
Хайденхайм
4-2-1-3
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Ингольштадт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:0
ТМК
3:0
ТМК
2:4
Б2
0:1
Б2
1:0
ТМС
2:3
Б3
4:3
Б3
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 0.37
Лайпертц Роберт 5 0.26
Мор Тобиас 4 (1) 0.21
Майнка Патрик 2 0.11
Хюсинг Оливер 2 0.11
Кюльветтер Кристиан 2 0.11
Шёппнер Ян 1 0.05
Шмидт Патрик II 1 0.05
Шиммер Штефан 1 0.05
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 3 0.16
Кая Фатих 3 (1) 0.16
Кутшке Штефан 2 0.11
Гаус Марсель 1 0.05
Рохль Мерлин 1 0.05
Антонич Нико 1 0.05
Гебауэр Кристиан 1 0.05
Келлер Томас 1 0.05
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Буш Марнон 3 0
Кюльветтер Кристиан 3 0
Мор Тобиас 3 0
Шёппнер Ян 3 0
Лайпертц Роберт 2 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Мэлоун Морис 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Кутшке Штефан 4 0
Линсмайер Денис 4 0
Франке Доминик 3 0
Келлер Томас 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Гаус Марсель 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Антонич Нико 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
7
47%
1
14%
76-90

Пропущено

9
25
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
6
67%
5
20%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
22%
3
12%
76-90

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
2
14%
5
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

27
14
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
5
19%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
11
41%
3
21%
76-90

Пропущено

23
40
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
1
4%
4
10%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
17%
9
23%
31-45
12
52%
7
18%
46-60
2
9%
12
30%
61-75
3
13%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0
Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 19 11 4 4 39 - 25 37
2. Дармштадт Заявка 19 11 3 5 43 - 22 36
3. Хайденхайм Заявка 19 10 3 6 25 - 25 33
4. Вердер Заявка 19 9 5 5 35 - 25 32
5. Гамбург Заявка 19 7 10 2 32 - 19 31
6. Ян Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
7. Шальке 04 Заявка 19 9 4 6 35 - 24 31
8. Падерборн Заявка 19 8 6 5 33 - 22 30
9. Нюрнберг Заявка 19 8 6 5 28 - 23 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден Заявка 19 7 2 10 21 - 26 23
12. Ганновер 96 Заявка 19 6 5 8 15 - 27 23
13. Хольштайн Киль Заявка 19 5 7 7 24 - 31 22
14. Ганза Заявка 19 5 5 9 21 - 32 20
15. Фортуна Заявка 19 5 5 9 23 - 28 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Ингольштадт Заявка 19 2 4 13 15 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
4. Гамбург Заявка 10 4 6 0 20 - 10 18
5. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
6. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
7. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
8. Динамо Дрезден Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
5. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
6. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
7. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
12. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
13. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 1 5 3 11 - 15 8
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Кутшке Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Лайпертц Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хайденхайм 2:1 Ингольштадт онлайн


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