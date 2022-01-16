Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Войт-Арена Зрители: 500
26' Желтая карточкаЛайпертц Роберт
27' Желтая карточкаКутшке Штефан
1:0
30' ГолЛайпертц Роберт
1:1
47' ГолГебауэр Кристиан
2:1
51' ГолМор Тобиас
65' Желтая карточкаСарпей Ханс
72' Желтая карточкаФранке Доминик
Ход матча
26'
27'
30'
47'
1:1
51'
2:1
65'
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
61 Владение мячом, % 39
29
Мор
Тобиас
27
Келлер
Томас
18
Сарпей
Ханс
19
Гаус
Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Келлер ТомасПолузащитник
-
18 Сарпей ХансПолузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Хайденхайм
Ингольштадт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7
|0.37
|Лайпертц Роберт
|5
|0.26
|Мор Тобиас
|4 (1)
|0.21
|Майнка Патрик
|2
|0.11
|Хюсинг Оливер
|2
|0.11
|Кюльветтер Кристиан
|2
|0.11
|Шёппнер Ян
|1
|0.05
|Шмидт Патрик II
|1
|0.05
|Шиммер Штефан
|1
|0.05
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|3
|0.16
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.16
|Кутшке Штефан
|2
|0.11
|Гаус Марсель
|1
|0.05
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Антонич Нико
|1
|0.05
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.05
|Келлер Томас
|1
|0.05
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Буш Марнон
|3
|0
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Шёппнер Ян
|3
|0
|Лайпертц Роберт
|2
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|7
|0
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Линсмайер Денис
|4
|0
|Франке Доминик
|3
|0
|Келлер Томас
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
7
47%
1
14%
76-90
Пропущено
9
25
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
1
4%
1-15
1
11%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
6
67%
5
20%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
2
22%
3
12%
76-90
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
2
14%
5
33%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
27
14
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
5
19%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
22%
2
14%
61-75
11
41%
3
21%
76-90
Пропущено
23
40
6 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
1
4%
4
10%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
4
17%
9
23%
31-45
12
52%
7
18%
46-60
2
9%
12
30%
61-75
3
13%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Зандхаузен - Хайденхайм 1:3 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм - Аугсбург 1:2 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2
Ингольштадт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0
Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 25
|37
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|43 - 22
|36
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|25 - 25
|33
|4.
|Вердер
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 25
|32
|5.
|Гамбург
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|32 - 19
|31
|6.
|Ян
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|35 - 24
|31
|8.
|Падерборн
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|33 - 22
|30
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|28 - 23
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 26
|23
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|15 - 27
|23
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 31
|22
|14.
|Ганза
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 32
|20
|15.
|Фортуна
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 28
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|20 - 10
|18
|5.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4