Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Лидс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|8
|0.38
|Боуэн Джаррод
|5
|0.24
|Бенрахма Саид
|5
|0.24
|Форнальс Пабло
|4
|0.19
|Лансини Мануэль
|4 (2)
|0.19
|Соучек Томаш
|3
|0.14
|Райс Деклан
|1
|0.05
|Крессуэлл Арон
|1
|0.05
|Масуаку Артур
|1
|0.05
|Огбонна Анджело
|1
|0.05
|Зума Курт
|1
|0.05
|Влашич Никола
|1
|0.05
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.05
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Доусон Крэйг
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|8 (3)
|0.42
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.11
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.11
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.11
|Клих Матеуш
|1
|0.05
|Эйлинг Люк
|1
|0.05
|Даллас Стюарт
|1
|0.05
|Робертс Тайлер
|1
|0.05
|Харрисон Джек
|1
|0.05
|Гелхардт Джо
|1
|0.05
|Льоренте Диего
|1
|0.05
|Купер Лиам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|1
|Доусон Крэйг
|3
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льоренте Диего
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Фирпо Жуниор
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Рафинья Диас
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Даллас Стюарт
|2
|0
|Форшоу Адам
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Гелхардт Джо
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
5%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
3
16%
3
38%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
2
25%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
8
38%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
4
29%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
5
36%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Забито
37
22
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
5%
1
5%
1-15
7
19%
5
23%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
10
27%
7
32%
76-90
Пропущено
29
36
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
4
14%
3
8%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
6
21%
4
11%
31-45
3
10%
12
33%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
8
28%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Лидс
Исход игры
Вест Хэм
94.6% (88)
Ничья
4.3% (4)
Лидс
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.42% (60)
Меньше
32.58% (29)
Обе команды забьют
Да
69.66% (62)
Нет
30.34% (27)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
50.5% (47)
2:0 Вест Хэм
21.5% (20)
3:1 Вест Хэм
7.5% (7)
1:0 Вест Хэм
7.5% (7)
3:2 Вест Хэм
3.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (2)
2:2 Ничья
2.2% (2)
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