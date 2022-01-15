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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Лидс
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
10
Лансини
Мануэль
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
8
Форнальс
Пабло
11
Влашич
Никола
9
Антонио
Майкл
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
4
Форшоу
Адам
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Вест Хэм
4-2-3-1
Лидс
4-1-4-1

История личных встреч

Вест Хэм
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
Ч
1:1
Ч
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 8 0.38
Боуэн Джаррод 5 0.24
Бенрахма Саид 5 0.24
Форнальс Пабло 4 0.19
Лансини Мануэль 4 (2) 0.19
Соучек Томаш 3 0.14
Райс Деклан 1 0.05
Крессуэлл Арон 1 0.05
Масуаку Артур 1 0.05
Огбонна Анджело 1 0.05
Зума Курт 1 0.05
Влашич Никола 1 0.05
Джонсон Бен 1 0.05
Ноубл Марк 1 (1) 0.05
Цоуфал Владимир 0 0
Доусон Крэйг 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.42
Бэмфорд Патрик 2 0.11
Джеймс Дэниэл 2 0.11
Морено Родриго 2 (1) 0.11
Клих Матеуш 1 0.05
Эйлинг Люк 1 0.05
Даллас Стюарт 1 0.05
Робертс Тайлер 1 0.05
Харрисон Джек 1 0.05
Гелхардт Джо 1 0.05
Льоренте Диего 1 0.05
Купер Лиам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 5 0
Цоуфал Владимир 2 1
Доусон Крэйг 3 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льоренте Диего 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Даллас Стюарт 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Кох Робин 1 0
Драме Коди 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
6 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
5%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
3
16%
3
38%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
2
25%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
8
38%
46-60
4
25%
5
24%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
5
28%
4
29%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
5
28%
5
36%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
4
27%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Забито

37
22
14 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
5%
1
5%
1-15
7
19%
5
23%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
10
27%
7
32%
76-90

Пропущено

29
36
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 16
4
14%
3
8%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
6
21%
4
11%
31-45
3
10%
12
33%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
8
28%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Норвич 2:0 Вест Хэм - Лидс 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0
Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 15 часов 21 минуту.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 94
    Вест Хэм 94.7% (89)
    X 4.3% (4)
    Лидс 1.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лидс
    1.68
    4.45
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Лидс онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Лидс

    Исход игры
    Вест Хэм
    94.6% (88)
    Ничья
    4.3% (4)
    Лидс
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.42% (60)
    Меньше
    32.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    69.66% (62)
    Нет
    30.34% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    50.5% (47)
    2:0 Вест Хэм
    21.5% (20)
    3:1 Вест Хэм
    7.5% (7)
    1:0 Вест Хэм
    7.5% (7)
    3:2 Вест Хэм
    3.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (2)
    2:2 Ничья
    2.2% (2)
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    Вест Хэм
    Лидс

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