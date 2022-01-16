Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
4' Желтая карточкаЛамбер Борис
5' Желтая карточкаДекостере Роббе
34' Желтая карточкаАмат Хорди
59' Желтая карточкаПопович Борис
0:1
77' ГолСомерс Тибо
0:2
82' ПенальтиХотич Дино
Ход матча
4'
34'
59'
77'
0:1
82'
0:2
24
Гнака
Силас
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
23
Anas
Nanah
14
Деом
Жером
18
Amadou
Keita
11
Н'Дри
Конан
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
23 Anas NanahПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
18 Amadou KeitaНападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
17 Dario Oger
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Эйпен
Серкль Брюгге
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.27
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.23
|Каембе Эдо
|4
|0.18
|Нгой Жульен
|3
|0.14
|Петерс Стеф
|2
|0.09
|Эрис Жонатан
|2
|0.09
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|Бек Андреас
|1
|0.05
|Ламбер Борис
|1
|0.05
|Н'Дри Конан
|1
|0.05
|Колс Йенс
|1
|0.05
|Эмбало Карлос
|1
|0.05
|Кейта Сибири
|1
|0.05
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|5
|0.23
|Хотич Дино
|4 (2)
|0.18
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.14
|Деман Оливье
|3
|0.14
|Уткус Эдгарас
|3
|0.14
|Сомерс Тибо
|3
|0.14
|Рубио Вальдо
|2
|0.09
|Даланн Йеспер
|2
|0.09
|David Sousa
|1
|0.05
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|1
|0.05
|Мьянге Сенна
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Попович Борис
|1
|0.05
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|7
|0
|Петерс Стеф
|6
|0
|Амат Хорди
|4
|1
|Бек Андреас
|5
|0
|Ламбер Борис
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Эрис Жонатан
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Матондо Рабби
|2
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Мьянге Сенна
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
3
25%
6
32%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
7
39%
3
25%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
5
36%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
44%
3
21%
76-90
Забито
30
31
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
23%
6
19%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
10
33%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
38
27
15 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
8%
5
19%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
7
18%
6
22%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
12
32%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4
Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|52 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|21
|12
|4
|5
|40 - 24
|40
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Генк
|2:0
|22
|9
|5
|8
|42 - 33
|32
|9.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|12.
|Эйпен
|22
|7
|4
|11
|30 - 38
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 44
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|21
|2
|3
|16
|15 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|2:0
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|29 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Генк
|2:0
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|10
|0
|3
|7
|10 - 23
|3