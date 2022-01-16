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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:2
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
4' Желтая карточка
Ламбер Борис
5' Желтая карточка
Декостере Роббе
34' Желтая карточка
Амат Хорди
59' Желтая карточка
Попович Борис
0:1
77' Гол
Сомерс Тибо
0:2
82' Пенальти
Хотич Дино
90'+4
30
Химмельман
Робин
5
Амат
Хорди
22
Агбаду
Эммануэль
24
Гнака
Силас
32
Бек
Андреас
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
23
Anas
Nanah
14
Деом
Жером
18
Amadou
Keita
11
Н'Дри
Конан
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
14
Ванхутт
Шарль
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
29
Миллан
Алехандро
Эйпен
3-4-1-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Серкль Брюгге

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ВД
2:1
ВД
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.27
Агбаду Эммануэль 5 0.23
Каембе Эдо 4 0.18
Нгой Жульен 3 0.14
Петерс Стеф 2 0.09
Эрис Жонатан 2 0.09
Нуху Айзек 1 0.05
Бек Андреас 1 0.05
Ламбер Борис 1 0.05
Н'Дри Конан 1 0.05
Колс Йенс 1 0.05
Эмбало Карлос 1 0.05
Кейта Сибири 1 0.05
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 5 0.23
Хотич Дино 4 (2) 0.18
Миллан Алехандро 3 (2) 0.14
Деман Оливье 3 0.14
Уткус Эдгарас 3 0.14
Сомерс Тибо 3 0.14
Рубио Вальдо 2 0.09
Даланн Йеспер 2 0.09
David Sousa 1 0.05
Витиньо Виктор II 1 0.05
Лопес Леонардо 1 0.05
Мьянге Сенна 1 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.05
Попович Борис 1 0.05
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 7 0
Петерс Стеф 6 0
Амат Хорди 4 1
Бек Андреас 5 0
Ламбер Борис 5 0
Нуху Айзек 5 0
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Деом Жером 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Эрис Жонатан 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Даланн Йеспер 5 0
Деман Оливье 5 0
Матондо Рабби 2 1
Хотич Дино 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Мьянге Сенна 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
17%
5
26%
61-75
3
25%
6
32%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
2
10%
4
31%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
7
39%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
5
36%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
8
44%
3
21%
76-90

Забито

30
31
14 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
3
10%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
7
23%
6
19%
31-45
3
10%
2
6%
46-60
3
10%
7
23%
61-75
10
33%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

38
27
15 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
3
8%
5
19%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
7
18%
6
22%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
12
32%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эйпен - Кайзерслаутерн 1:2 Сент-Трейден - Эйпен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Шарлеруа 0:4
Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 52 - 20 47
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 21 12 4 5 40 - 24 40
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Генк 2:0 22 9 5 8 42 - 33 32
9. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
12. Эйпен 22 7 4 11 30 - 38 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 44 19
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 21 2 3 16 15 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 2:0 11 5 3 3 22 - 15 18
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 18 13
13. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 29 - 9 25
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Генк 2:0 11 4 2 5 20 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 10 0 3 7 10 - 23 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Амат Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Декостере Роббе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Ламбер Борис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эйпен 0:2 Серкль Брюгге онлайн


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