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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
44' Гол
Ансарифард Карим
56' Желтая карточка
Симоэш Андре
1:1
79' Гол
Карелис Никос
1:2
84' Гол
Мендоса Хавьер
85' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
90'+5
1
Цидотас
Панайотис
5
Сварнас
Стратос
21
Враньеш
Огнен
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
6
Ле
Таллек
Дамьен
7
Амрабат
Нордин
20
Манталос
Петрос
9
Гарсия
Леви
10
Ансарифард
Карим
22
Мелиссас
Никос
8
Льюй
Брайан
5
Branko
Vrgoc
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
20
Флорес
Дейби
4
Fabien
Antunes
10
Барбоза
Элдер
30
Мендоса
Хавьер
14
Дуарте
Фредерику
9
Вергос
Николаос
АЕК
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Панетоликос

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

20 матчей

75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
4:0
К
1:1
С
3:1
С
0:1
С
4:0
С
2:1
К
1:0
С
1:4
К
0:4
С
2:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
0:3
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.35
Цубер Стивен 5 (1) 0.29
Амрабат Нордин 3 (1) 0.18
Ансарифард Карим 3 0.18
Гарсия Леви 3 0.18
Враньеш Огнен 3 0.18
Манталос Петрос 2 (1) 0.12
Шахов Евгений 1 0.06
Шимански Дамиан 1 0.06
Ле Таллек Дамьен 1 0.06
Хаджсафи Эсхан 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергос Николаос 4 (1) 0.24
Карелис Никос 4 0.24
Дуарте Фредерику 2 0.12
Мендоса Хавьер 2 (1) 0.12
Флорес Дейби 2 0.12
Жестед Рюди 1 0.06
Вароне Иван 1 0.06
Диас Хорхе 1 0.06
Морсай Йонатан 1 0.06
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 6 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Ансарифард Карим 4 0
Шимански Дамиан 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Манталос Петрос 3 0
Шахов Евгений 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Рота Лазарос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 6 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мелиссас Никос 4 0
Хухумис Диамантис 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Льюй Брайан 3 0
Флорес Дейби 3 0
Морсай Йонатан 3 0
Fabien Antunes 2 0
Вергос Николаос 2 0
Малис Александрос 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Барбоза Элдер 1 0
Карелис Никос 1 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
4
44%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
7
39%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
25%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
5
50%
3
27%
76-90

Забито

30
19
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
8
27%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
8
27%
5
26%
76-90

Пропущено

18
29
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
11%
4
14%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
8
28%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
7
39%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1
Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0
Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 17 8 3 6 27 - 14 27
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 17 5 3 9 18 - 30 18
10. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Панетоликос 9 3 1 5 9 - 18 10
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ансарифард Карим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АЕК 1:2 Панетоликос онлайн


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