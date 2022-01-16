Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
1:0
44' ГолАнсарифард Карим
56' Желтая карточкаСимоэш Андре
1:1
79' ГолКарелис Никос
1:2
84' ГолМендоса Хавьер
85' Желтая карточкаМендоса Хавьер
Ход матча
44'
56'
79'
1:1
84'
1:2
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
54 Владение мячом, % 46
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенНападающий
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
АЕК
Панетоликос
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
20 матчей
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|6
|0.35
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.29
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.18
|Ансарифард Карим
|3
|0.18
|Гарсия Леви
|3
|0.18
|Враньеш Огнен
|3
|0.18
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.12
|Шахов Евгений
|1
|0.06
|Шимански Дамиан
|1
|0.06
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.06
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.06
|Митоглу Герасимос
|1
|0.06
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергос Николаос
|4 (1)
|0.24
|Карелис Никос
|4
|0.24
|Дуарте Фредерику
|2
|0.12
|Мендоса Хавьер
|2 (1)
|0.12
|Флорес Дейби
|2
|0.12
|Жестед Рюди
|1
|0.06
|Вароне Иван
|1
|0.06
|Диас Хорхе
|1
|0.06
|Морсай Йонатан
|1
|0.06
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Ансарифард Карим
|4
|0
|Шимански Дамиан
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|6
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Льюй Брайан
|3
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Вергос Николаос
|2
|0
|Малис Александрос
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Барбоза Элдер
|1
|0
|Карелис Никос
|1
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
4
44%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
7
39%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Забито
16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
4
25%
2
20%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Забито
30
19
18 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
8
27%
3
16%
1-15
5
17%
3
16%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
8
27%
5
26%
76-90
Пропущено
18
29
6 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
2
11%
4
14%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
3
17%
8
28%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
3
17%
5
17%
61-75
7
39%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1
Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1
Панетоликос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0
Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Панахаики - Панетоликос 1:2 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Панетоликос - ОФИ 1:2 Панетоликос - АЕК 1:3 Ламия - Панетоликос 2:2 Панетоликос - ПАОК 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:2 Панетоликос - Астерас 0:0 ОФИ - Панетоликос 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|17
|8
|3
|6
|27 - 14
|27
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|10.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1