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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Отложен

Стадион:
Арсенал
Прогнозы 90
Тоттенхэм 35.6% (32)
X 43.3% (39)
Арсенал 21.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
2.23
3.44
3.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
29
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
32
Ремсдейл
Аарон
21
Чамберс
Калум
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
7
Сака
Букайо
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
4
Уайт
Бен
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
30
Нкетиа
Эдди
Тоттенхэм
3-4-2-1
Арсенал
4-4-1-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Арсенал

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

35 матчей

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.1%
28.6%
34.3%
13 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:3
КC
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
КC
5:1
КC
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.44
Кейн Гарри 4 (1) 0.22
Лукас Моура 2 0.11
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.11
Санчес Давинсон 2 0.11
Регилон Серхио 1 0.06
Н'Домбеле Тангай 1 0.06
Алли Деле 1 (1) 0.06
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 8 0.4
Сака Букайо 6 0.3
Эдегор Мартин 4 0.2
Мартинелли Габриэл 4 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.2
Ляказетт Александр 3 (1) 0.15
Габриэль дос Сантос 2 0.1
Тирни Киран 1 0.05
Парти Томас 1 0.05
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 4 1
Габриэль дос Сантос 3 1
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 3 0
Сака Букайо 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
3
21%
3
20%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
8%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
3
18%
31-45
2
17%
3
18%
46-60
4
33%
4
24%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
2
25%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
38%
2
11%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Забито

22
33
11 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
3
14%
5
15%
1-15
3
14%
8
24%
16-30
5
23%
6
18%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
4
18%
5
15%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
14%
3
12%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
4
19%
4
16%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 января 2022, осталось 17 часов 50 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 90
Тоттенхэм 35.6% (32)
X 43.3% (39)
Арсенал 21.1% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Арсенал
2.23
3.44
3.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тоттенхэм - Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм - Арсенал

Исход игры
Тоттенхэм
35.6% (32)
Ничья
43.3% (39)
Арсенал
21.1% (19)
Тотал 2.5
Больше
58.75% (47)
Меньше
41.25% (33)
Обе команды забьют
Да
91.25% (73)
Нет
8.75% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (27)
2:1 Тоттенхэм
24.4% (22)
1:2 Арсенал
12.2% (11)
2:2 Ничья
10% (9)
1:0 Тоттенхэм
5.6% (5)
2:3 Арсенал
2.2% (2)
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Тоттенхэм
Арсенал

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