Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

88' Рамос Гильерме из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

88' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Тильман Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Рамос Гильерме получил желтую карточку от судьи

85' Майерхёфер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Г О О О О Л - Кастро Гонсало из команды Арминия левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

83' Ласм Бриан из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

83' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Идет дождь, трудные условия для игроков.

81' Хак Робин не смог попасть в створ ударом издали

81' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Андраде Андреас нанес удар головой, но Саша Бурхерт спокойно отбил мяч.

77' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Отличные скиллы показывает Хргота Бранимир , обводя своих соперников

73' Удар от ворот произведет Арминия

71' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Крюгер Флориан из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

61' Плохо сыграл Василиадис Себастиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Шёпф Алессандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Майерхёфер Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Виммер Патрик пробует нанести удар издали, но Саша Бурхерт держит все под контролем

55' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' После штрафного удара,который нанес Тильман Тимоти мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

52' Нильссон Йоаким получил желтую карточку от судьи

51' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

50' Иттер Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Окугава Масая из команды Арминия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сегодняшная посещаемость составляет 750 болельщиков