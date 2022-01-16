Германия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена Зрители: 750
1:0
8' ГолОкугава Масая
31' Желтая карточкаИттер Джанлука
1:1
35' ГолЛевелинг Джейми
38' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
43' Желтая карточкаАндраде Андреас
52' Желтая карточкаНильссон Йоаким
1:2
67' ГолНильсен Ховард
2:2
84' ГолКастро Гонсало
86' Желтая карточкаРамос Гильерме
Ход матча
8'
1:0
31'
35'
43'
52'
67'
1:2
84'
2:2
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
10
Ласм
Бриан
30
Бурхерт
Саша
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арминия
Гройтер Фюрт
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|7
|0.37
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.16
|Виммер Патрик
|2
|0.11
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.11
|Ласм Бриан
|2
|0.11
|Серра Янни
|1
|0.05
|Кастро Гонсало
|1
|0.05
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4 (3)
|0.21
|Левелинг Джейми
|4
|0.21
|Нильсен Ховард
|2
|0.11
|Иттен Седрик
|2
|0.11
|Тильман Тимоти
|1
|0.05
|Дуджак Джереми
|1
|0.05
|Майерхёфер Марко
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Виммер Патрик
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Притль Мануэль
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Клос Фабиан
|1
|1
|Василиадис Себастиан
|2
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
15
34
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
4
12%
1-15
5
33%
4
12%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
5
33%
5
15%
61-75
1
7%
9
26%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Пропущено
26
47
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
6
13%
1-15
6
23%
4
9%
16-30
4
15%
9
19%
31-45
4
15%
8
17%
46-60
8
31%
7
15%
61-75
3
12%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0
Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|49 - 29
|40
|3.
|Байер Л
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|44 - 31
|32
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 24
|31
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|39 - 29
|31
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 23
|30
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|8.
|Кёльн
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 32
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|30 - 28
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|27 - 21
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|17 - 27
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 35
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|19 - 30
|19
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 26
|18
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|22 - 33
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|15 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|10.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|21 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 16
|13
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Арминия 2:2 Гройтер Фюрт
Исход игры
Арминия
80.6% (112)
Ничья
15.8% (22)
Гройтер Фюрт
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (51)
Меньше
61.36% (81)
Обе команды забьют
Да
50.76% (67)
Нет
49.24% (65)
Популярный счёт
1:0 Арминия
37.4% (52)
2:1 Арминия
25.9% (36)
1:1 Ничья
12.2% (17)
2:0 Арминия
8.6% (12)
3:1 Арминия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Гройтер Фюрт
1.4% (2)
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