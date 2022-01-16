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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 750
Гройтер Фюрт
0'
1:0
8' Гол
Окугава Масая
31' Желтая карточка
Иттер Джанлука
1:1
35' Гол
Левелинг Джейми
38' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
43' Желтая карточка
Андраде Андреас
52' Желтая карточка
Нильссон Йоаким
1:2
67' Гол
Нильсен Ховард
2:2
84' Гол
Кастро Гонсало
86' Желтая карточка
Рамос Гильерме
90'+5

Ход матча

8'
Окугава Масая
(Крюгер Флориан)
1:0
31'
 
Иттер Джанлука
35'
1:1
Левелинг Джейми
(Хргота Бранимир)
38'
Василиадис Себастиан
 
43'
Андраде Андреас
 
52'
Нильссон Йоаким
 
62'
Притль Мануэль
Василиадис Себастиан
 
63'
Хак Робин
Виммер Патрик
 
66'
 
Нильсен Ховард
Дуджак Джереми
66'
 
Виллемс Джетро
Иттер Джанлука
67'
1:2
Нильсен Ховард
(Зегуйн Пауль)
75'
Серра Янни
Крюгер Флориан
 
75'
Кастро Гонсало
Шёпф Алессандро
 
81'
 
Бауэр Максимилиан
Левелинг Джейми
81'
 
Пюлюлю Афимико
Хргота Бранимир
83'
Рамос Гильерме
Бруннер Седрик
 
84'
Кастро Гонсало
2:2
86'
Рамос Гильерме
 
90'
 
Аста Симон
Тильман Тимоти

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 139
Арминия 80.6% (112)
X 15.8% (22)
Гройтер Фюрт 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
39
Василиадис
Себастиан
8
Шёпф
Алессандро
20
Виммер
Патрик
18
Крюгер
Флориан
11
Окугава
Масая
10
Ласм
Бриан
30
Бурхерт
Саша
18
Майерхёфер
Марко
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
27
Иттер
Джанлука
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
28
Дуджак
Джереми
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
Арминия
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
4-3-1-2

История личных встреч

Арминия
Гройтер Фюрт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:4
Б2
2:1
Б2
2:4
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 7 0.37
Клос Фабиан 3 (2) 0.16
Виммер Патрик 2 0.11
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.11
Ласм Бриан 2 0.11
Серра Янни 1 0.05
Кастро Гонсало 1 0.05
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.21
Левелинг Джейми 4 0.21
Нильсен Ховард 2 0.11
Иттен Седрик 2 0.11
Тильман Тимоти 1 0.05
Дуджак Джереми 1 0.05
Майерхёфер Марко 1 0.05
Зегуйн Пауль 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Виммер Патрик 4 0
Шёпф Алессандро 2 1
Притль Мануэль 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Андраде Андреас 3 0
Клос Фабиан 1 1
Василиадис Себастиан 2 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 7 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Иттер Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

15
34
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
4
12%
1-15
5
33%
4
12%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
5
33%
5
15%
61-75
1
7%
9
26%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
3
16%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Пропущено

26
47
11 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
1
4%
6
13%
1-15
6
23%
4
9%
16-30
4
15%
9
19%
31-45
4
15%
8
17%
46-60
8
31%
7
15%
61-75
3
12%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0
Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0
Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 19 13 1 5 49 - 29 40
3. Байер Л Заявка 19 9 5 5 44 - 31 32
4. Унион Берлин Заявка 19 8 7 4 27 - 24 31
5. Хоффенхайм Заявка 19 9 4 6 39 - 29 31
6. Фрайбург Заявка 19 8 6 5 31 - 23 30
7. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
8. Кёльн Заявка 19 7 7 5 30 - 32 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 19 7 7 5 30 - 28 28
10. Майнц Заявка 19 8 3 8 27 - 21 27
11. Бохум Заявка 19 7 2 10 17 - 27 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 19 6 4 9 25 - 35 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Аугсбург Заявка 19 4 7 8 19 - 30 19
16. Арминия Заявка 19 3 9 7 18 - 26 18
17. Штуттгарт Заявка 19 4 6 9 22 - 33 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 19 1 4 14 15 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
9. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
10. Байер Л Заявка 9 4 2 3 21 - 16 14
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 9 4 2 3 15 - 15 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
4. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
5. Боруссия Д Заявка 9 4 1 4 18 - 16 13
6. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
7. Унион Берлин Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Кёльн Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
9. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
10. Арминия Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 10 1 4 5 6 - 14 7
15. Штуттгарт Заявка 9 1 4 4 6 - 13 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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Прогнозы 139
Арминия 80.6% (112)
X 15.8% (22)
Гройтер Фюрт 3.6% (5)
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Прогнозы на матч Арминия 2:2 Гройтер Фюрт

Исход игры
Арминия
80.6% (112)
Ничья
15.8% (22)
Гройтер Фюрт
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (51)
Меньше
61.36% (81)
Обе команды забьют
Да
50.76% (67)
Нет
49.24% (65)
Популярный счёт
1:0 Арминия
37.4% (52)
2:1 Арминия
25.9% (36)
1:1 Ничья
12.2% (17)
2:0 Арминия
8.6% (12)
3:1 Арминия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Гройтер Фюрт
1.4% (2)
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