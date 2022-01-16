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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
0:1
1' Гол
Кулурис Эфтимос
1:1
3' Гол
Переа Хуан
47' Желтая карточка
Галвао Лукас
61' Желтая карточка
Саломон Патрик
64' Желтая карточка
Каргас Яннис
90'+3

Ход матча

1'
0:1
Кулурис Эфтимос
3'
Переа Хуан
(Бренер Фабрисио)
1:1
47'
 
Галвао Лукас
61'
 
Саломон Патрик
63'
Лолис Александрос
Морейра Ахмад Мендес
 
64'
Каргас Яннис
 
66'
 
Муньис Хуан
Спиридонович Срджан
66'
 
Харисис Харилаос
Карталис Александрос
89'
 
Нтавиотис Георгиос
Томас Бединелли

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 48 Владение мячом, % 52
64
Vasilios
Soulis
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
29
Гардавски
Михаэль
8
Бренер
Фабрисио
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
17
Шнайдер
Ян-Марк
11
Переа
Хуан
18
Морейра
Ахмад
Мендес
92
Янниотис
Андреас
2
Василантонопулос
Ставрос
29
Струнгис
Стефанос
3
Галвао
Лукас
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
7
Карталис
Александрос
77
Спиридонович
Срджан
20
Кулурис
Эфтимос
10
Томас
Бединелли
ПАС Янина
4-4-2
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

ПАС Янина
Атромитос

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.33
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.28
Морейра Ахмад Мендес 2 0.11
Милинчану Николай 2 0.11
Каргас Яннис 2 0.11
Салиакас Манолис 1 0.06
Гардавски Михаэль 1 0.06
Бренер Фабрисио 1 0.06
Шнайдер Ян-Марк 1 0.06
Конде Педро 1 0.06
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (2) 0.38
Муньис Хуан 2 0.13
Спиридонович Срджан 2 0.13
Струнгис Стефанос 2 0.13
Клонаридис Виктор 1 0.06
Василантонопулос Ставрос 1 0.06
Мавроматис Теофанис 1 0.06
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Домингес Хуан 3 0
Каргас Яннис 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Бренер Фабрисио 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 7 0
Галвао Лукас 3 1
Томас Бединелли 2 1
Кулурис Эфтимос 3 0
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
31%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
7
35%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
22%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
6
38%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
1
6%
76-90

Пропущено

17
32
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
5
29%
29%
6
19%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
3
18%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4
ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 17 8 3 6 27 - 14 27
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 17 5 3 9 18 - 30 18
10. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Панетоликос 9 3 1 5 9 - 18 10
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Переа Хуан бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПАС Янина 1:1 Атромитос онлайн


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