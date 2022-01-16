Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Зоссимадес
0:1
1' ГолКулурис Эфтимос
1:1
3' ГолПереа Хуан
47' Желтая карточкаГалвао Лукас
61' Желтая карточкаСаломон Патрик
64' Желтая карточкаКаргас Яннис
Ход матча
1'
0:1
3'
1:1
47'
61'
64'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
48 Владение мячом, % 52
27
Станко
Калеб
11
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Муньис ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
ПАС Янина
Атромитос
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
23 матча
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.33
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.28
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.11
|Милинчану Николай
|2
|0.11
|Каргас Яннис
|2
|0.11
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Гардавски Михаэль
|1
|0.06
|Бренер Фабрисио
|1
|0.06
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.06
|Конде Педро
|1
|0.06
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|6 (2)
|0.38
|Муньис Хуан
|2
|0.13
|Спиридонович Срджан
|2
|0.13
|Струнгис Стефанос
|2
|0.13
|Клонаридис Виктор
|1
|0.06
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.06
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.06
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Каргас Яннис
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Бренер Фабрисио
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|7
|0
|Галвао Лукас
|3
|1
|Томас Бединелли
|2
|1
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
4
31%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
31%
5
25%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
3
23%
7
35%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
5
22%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
4
17%
6
38%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
22%
1
6%
76-90
Пропущено
17
32
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
5
29%
29%
6
19%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
3
18%
3
9%
31-45
2
12%
3
9%
46-60
3
18%
7
22%
61-75
3
18%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4
ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1
Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|17
|8
|3
|6
|27 - 14
|27
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|10.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1