Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Lotto Park
13' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
1:0
32' ГолВерсхарен Яри
78' Желтая карточкаЭмон Рено
82' Желтая карточкаМагальян Лисандро
1:1
86' ГолДрагус Денис
90' Желтая карточкаДевале Жиль
Ход матча
13'
32'
1:0
78'
86'
1:1
90'
17
Гомес
Серхио
16
Бодар
Арно
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нкунку НильсЗащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Cihan Canak
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Андерлехт
Стандард
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
45 матчей
33.3%
28.9%
37.8%
15 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.8%
48.9%
33.3%
8 побед 22 ничьи 15 побед
Второй тайм
31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|9
|0.41
|Рафаэлов Лиор
|9 (2)
|0.41
|Раман Бенито
|7 (1)
|0.32
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.23
|Версхарен Яри
|5
|0.23
|Амузу Френсис
|4
|0.18
|Куаме Кристиан
|4
|0.18
|Ашимеру Маджид
|2
|0.09
|Мурильо Микаэль
|1
|0.05
|Телин Исаак
|1
|0.05
|Худт Уэсли
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.19
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.1
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.1
|Доннум Арон
|2
|0.1
|Тапсоба Абдул
|2
|0.1
|Лайфис Константинос
|2
|0.1
|Мулека Джексон
|2
|0.1
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.05
|Фаи Коллинс
|1
|0.05
|Николя Гавори
|1
|0.05
|Бастьен Самюэль
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.05
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|6
|0
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Худт Уэсли
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Магальян Лисандро
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Амалла Селим
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Нкунку Нильс
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
15
6 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
7
29%
29%
6
40%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
4
22%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
1
6%
76-90
Забито
25
8
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
2
8%
2
25%
46-60
7
28%
1
13%
61-75
5
20%
3
38%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
42%
4
24%
76-90
Забито
49
23
17 В 1-м тайме 5
32 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
6%
1
4%
1-15
6
12%
1
4%
16-30
8
16%
3
13%
31-45
6
12%
6
26%
46-60
14
29%
3
13%
61-75
12
24%
9
39%
76-90
Пропущено
29
35
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
21%
6
17%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
4
14%
7
20%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
9
31%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0
Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1
Стандард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3
Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|52 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|21
|12
|4
|5
|40 - 24
|40
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Генк
|2:0
|22
|9
|5
|8
|42 - 33
|32
|9.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|12.
|Эйпен
|22
|7
|4
|11
|30 - 38
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 44
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|21
|2
|3
|16
|15 - 44
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|2:0
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|29 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Генк
|2:0
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:2
|10
|0
|3
|7
|10 - 23
|3