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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
1:1
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
13' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
1:0
32' Гол
Версхарен Яри
78' Желтая карточка
Эмон Рено
82' Желтая карточка
Магальян Лисандро
1:1
86' Гол
Драгус Денис
90' Желтая карточка
Девале Жиль
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
7
Амузу
Френсис
23
Зиркзее
Джошуа
11
Рафаэлов
Лиор
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
14
Нкунку
Нильс
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
17
Мулека
Джексон
Андерлехт
4-4-2
Стандард
4-4-2

История личных встреч

Андерлехт
Стандард

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
60.9%
4.3%
8 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

45 матчей

33.3%
28.9%
37.8%
15 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.8%
48.9%
33.3%
8 побед 22 ничьи 15 побед

Второй тайм

31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
3:3
К
0:1
ПДА
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
С
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 9 0.41
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.41
Раман Бенито 7 (1) 0.32
Гомес Серхио 5 (3) 0.23
Версхарен Яри 5 0.23
Амузу Френсис 4 0.18
Куаме Кристиан 4 0.18
Ашимеру Маджид 2 0.09
Мурильо Микаэль 1 0.05
Телин Исаак 1 0.05
Худт Уэсли 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.19
Клаусс Жоао 2 (1) 0.1
Амалла Селим 2 (1) 0.1
Доннум Арон 2 0.1
Тапсоба Абдул 2 0.1
Лайфис Константинос 2 0.1
Мулека Джексон 2 0.1
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.05
Фаи Коллинс 1 0.05
Николя Гавори 1 0.05
Бастьен Самюэль 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.05
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 6 0
Мурильо Микаэль 4 1
Олссон Кристоффер 4 0
Худт Уэсли 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Магальян Лисандро 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Дюссенн Ноэ 4 0
Бастьен Самюэль 4 0
Амалла Селим 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Мулека Джексон 3 0
Нкунку Нильс 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Эмон Рено 1 0
Девале Жиль 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
15
6 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
7
29%
29%
6
40%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
4
22%
1-15
2
12%
4
22%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
1
6%
76-90

Забито

25
8
11 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
2
8%
2
25%
46-60
7
28%
1
13%
61-75
5
20%
3
38%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
42%
4
24%
76-90

Забито

49
23
17 В 1-м тайме 5
32 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
6%
1
4%
1-15
6
12%
1
4%
16-30
8
16%
3
13%
31-45
6
12%
6
26%
46-60
14
29%
3
13%
61-75
12
24%
9
39%
76-90

Пропущено

29
35
13 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
21%
6
17%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
4
14%
7
20%
31-45
4
14%
6
17%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
9
31%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Андерлехт - Кортрейк 3:0
Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1
Стандард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1 Антверпен - Стандард 2:3
Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 52 - 20 47
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 21 12 4 5 40 - 24 40
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Генк 2:0 22 9 5 8 42 - 33 32
9. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
12. Эйпен 22 7 4 11 30 - 38 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 44 19
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 21 2 3 16 15 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 2:0 11 5 3 3 22 - 15 18
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 18 13
13. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 29 - 9 25
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Генк 2:0 11 4 2 5 20 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 10 0 3 7 10 - 23 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Версхарен Яри бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Дюссенн Ноэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 1:1 Стандард онлайн


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