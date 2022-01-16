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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
0:0
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
17' Желтая карточка
Ба Уссейну
39' Желтая карточка
Масурас Гиоргос
42' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
62' Желтая карточка
Манолас Костас
69' Желтая карточка
Камара Мохамед
90'+5
91
Бриньоли
Альберто
3
Хуанкар
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
27
Котсирас
Яннис
88
Маурисио
Жозе
17
Перес
Рубен
19
Вильяфаньес
Лукас
22
Канталапьерда
Аитор
9
Македа
Федерико
34
Паласиос
Себастьян
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
40
Манолас
Костас
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
24
Ба
Уссейну
19
Масурас
Гиоргос
10
Лопеш
Рони
29
Соарес
Франсиско
Панатинаикос
4-3-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

31 матч

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.53
Паласиос Себастьян 4 (2) 0.24
Маурисио Жозе 4 0.24
Македа Федерико 3 (2) 0.18
Канталапьерда Аитор 1 0.06
Иоаннидис Фотис 1 0.06
Александропулос Сотириос 1 0.06
Санчес Факундо 1 0.06
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.06
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.06
Mateus Vital 1 (1) 0.06
Перес Рубен 0 0
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.53
Камара Агибу 4 0.24
Соарес Франсиско 4 0.24
Сиссе Пап Абу 4 0.24
Масурас Гиоргос 3 0.18
Лопеш Рони 1 0.06
Вальбуэна Матьё 1 0.06
Бухалакис Андреас 1 0.06
Врусаи Мариус 1 0.06
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 3 0
М'Вила Янн 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Ба Уссейну 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
4
18%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
2
9%
1
6%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
3
27%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
100%
76-90

Забито

27
28
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
4
15%
5
18%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
6
22%
5
18%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
5
36%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 17 11 1 5 36 - 20 34
3. АЕК 17 10 3 4 30 - 18 33
4. Арис Салоники 17 8 4 5 17 - 15 28
5. Панатинаикос 17 8 3 6 27 - 14 27
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 18 6 8 4 21 - 19 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 17 5 3 9 18 - 30 18
10. Волос 16 5 3 8 27 - 31 18
11. Ламия 17 3 5 9 15 - 23 14
12. Ионикос 17 3 5 9 14 - 23 14
13. Атромитос 16 2 4 10 15 - 33 10
14. Аполлон Смирнис 15 1 6 8 7 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 7 4 2 1 8 - 6 14
8. Волос 8 4 0 4 13 - 12 12
9. ОФИ 9 2 5 2 11 - 12 11
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 9 5 3 1 16 - 10 18
3. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
7. Панетоликос 9 3 1 5 9 - 18 10
8. Ламия 8 2 2 4 5 - 7 8
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
11. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
12. Панатинаикос 7 1 1 5 5 - 9 4
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Вильяфаньес Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Масурас Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ба Уссейну получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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