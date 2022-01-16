Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
17' Желтая карточкаБа Уссейну
39' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
42' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
62' Желтая карточкаМанолас Костас
69' Желтая карточкаКамара Мохамед
Ход матча
17'
39'
62'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
5 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
59 Владение мячом, % 41
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
24
Ба
Уссейну
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ба УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Панатинаикос
Олимпиакос
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
31 матч
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
12.9%
54.8%
32.3%
4 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.53
|Паласиос Себастьян
|4 (2)
|0.24
|Маурисио Жозе
|4
|0.24
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.18
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.06
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.06
|Александропулос Сотириос
|1
|0.06
|Санчес Факундо
|1
|0.06
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.06
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.06
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.06
|Перес Рубен
|0
|0
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.53
|Камара Агибу
|4
|0.24
|Соарес Франсиско
|4
|0.24
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.24
|Масурас Гиоргос
|3
|0.18
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.06
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Врусаи Мариус
|1
|0.06
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|3
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
4
18%
4
24%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
5
23%
3
18%
61-75
2
9%
1
6%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
3
27%
76-90
Пропущено
9
3
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
100%
76-90
Забито
27
28
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 4
4
15%
5
18%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
6
22%
5
18%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
5
36%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
29%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3
Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Арис Салоники
|17
|8
|4
|5
|17 - 15
|28
|5.
|Панатинаикос
|17
|8
|3
|6
|27 - 14
|27
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|10.
|Волос
|16
|5
|3
|8
|27 - 31
|18
|11.
|Ламия
|17
|3
|5
|9
|15 - 23
|14
|12.
|Ионикос
|17
|3
|5
|9
|14 - 23
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|15
|1
|6
|8
|7 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|8.
|Волос
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|9.
|ОФИ
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|11.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|12.
|Панатинаикос
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1