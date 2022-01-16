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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
2:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
20' Гол
Грошовски Патрик
31' Желтая карточка
Лемос Маурисио
2:0
32' Гол
Ито Дзюнъя
34'

Ход матча

20'
Грошовски Патрик
(Ито Дзюнъя)
1:0
31'
 
Лемос Маурисио
32'
Ито Дзюнъя
(Муньос Даниэль)
2:0
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.45
8.34
6.70
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
33
Лукуми
Джон
3
Садик
Муджаид
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
20
Эйтинг
Карел
7
Ито
Дзюнъя
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
1
Бибаув
Ваутер
55
Stipe
Radic
44
Лемос
Маурисио
15
Бурден
Пьер
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
29
Де
Смет
Тибо
11
Вака
Рамиро
10
Судзуки
Мусаси
20
Авенатти
Фелипе
Генк
4-3-3
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Беерсхот-Вильрейк

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 12 (3) 0.55
Бонгонда Тео 6 0.27
Грошовски Патрик 5 0.23
Ито Дзюнъя 4 0.18
Торстведт Кристиан 3 0.14
Угбо Ике 3 0.14
Хейнен Бриан 3 0.14
Муньос Даниэль 2 0.09
Пейнтсил Джозеф 1 0.05
Лукуми Джон 1 0.05
Ойен Люка 1 0.05
Артеага Херардо 0 0
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.14
Нубисси Мариус 3 0.14
Дом Джорен 2 0.1
Шенклэнд Лоуренс 2 0.1
Кайседо Мойсес 1 0.05
Берг Ян 1 0.05
Саньянг Абдулия 1 0.05
Сумаре Исса 1 0.05
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Бурден Пьер 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 3 1
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Хольцхаузер Рафаэль 5 1
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Питермат Том 4 0
Бурден Пьер 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Лемос Маурисио 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
4
20%
4
40%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
5
25%
4
40%
76-90

Пропущено

15
21
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
5
24%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
6
40%
5
24%
76-90

Забито

20
5
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
5
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
3
60%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
5
28%
1
5%
76-90

Забито

40
15
16 В 1-м тайме 3
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 3
4 Не забивали 12
6
15%
1
7%
1-15
2
5%
1
7%
16-30
8
20%
1
7%
31-45
8
20%
4
27%
46-60
5
13%
1
7%
61-75
11
28%
7
47%
76-90

Пропущено

33
41
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 17
1
3%
8
20%
1-15
5
15%
4
10%
16-30
8
24%
8
20%
31-45
4
12%
8
20%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
11
33%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0
Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 52 - 20 47
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 21 12 4 5 40 - 24 40
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Генк 2:0 22 9 5 8 42 - 33 32
9. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
12. Эйпен 22 7 4 11 30 - 38 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 44 19
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 21 2 3 16 15 - 44 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 2:0 11 5 3 3 22 - 15 18
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 18 13
13. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 29 - 9 25
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Генк 2:0 11 4 2 5 20 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:2 10 0 3 7 10 - 23 3
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.45
8.34
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 2:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн


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Генк
Беерсхот-Вильрейк

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