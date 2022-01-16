Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
1:0
20' ГолГрошовски Патрик
31' Желтая карточкаЛемос Маурисио
2:0
32' ГолИто Дзюнъя
65' Желтая карточкаАртеага Херардо
3:0
79' ПенальтиБонгонда Тео
86' Желтая карточкаВака Рамиро
3:1
88' ГолНубисси Мариус
4:1
90' ГолНемет Ондраш
Ход матча
20'
1:0
31'
32'
2:0
65'
79'
3:0
84'
86'
88'
3:1
89'
90'
4:1
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
16
Питермат
Том
29
Де
Смет
Тибо
11
Вака
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
История личных встреч
Генк
Беерсхот-Вильрейк
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|12 (3)
|0.55
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.32
|Ито Дзюнъя
|5
|0.23
|Грошовски Патрик
|5
|0.23
|Торстведт Кристиан
|3
|0.14
|Угбо Ике
|3
|0.14
|Хейнен Бриан
|3
|0.14
|Муньос Даниэль
|2
|0.09
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.05
|Ойен Люка
|1
|0.05
|Лукуми Джон
|1
|0.05
|Немет Ондраш
|1
|0.05
|Артеага Херардо
|0
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нубисси Мариус
|4
|0.19
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.14
|Дом Джорен
|2
|0.1
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.1
|Кайседо Мойсес
|1
|0.05
|Берг Ян
|1
|0.05
|Саньянг Абдулия
|1
|0.05
|Сумаре Исса
|1
|0.05
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|3
|1
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|1
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Питермат Том
|4
|0
|Бурден Пьер
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
25%
1
9%
31-45
4
17%
4
36%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
7
29%
29%
5
45%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
5
20%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
31%
4
16%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
7
44%
7
28%
76-90
Забито
20
5
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
5
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
3
60%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 9
1
6%
3
15%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
3
17%
5
25%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
5
28%
1
5%
76-90
Забито
44
16
18 В 1-м тайме 3
26 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 3
4 Не забивали 12
6
14%
1
6%
1-15
3
7%
1
6%
16-30
9
20%
1
6%
31-45
8
18%
4
25%
46-60
5
11%
1
6%
61-75
13
30%
30%
8
50%
76-90
Пропущено
34
45
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 18
1
3%
8
18%
1-15
5
15%
5
11%
16-30
8
24%
9
20%
31-45
4
12%
8
18%
46-60
4
12%
7
16%
61-75
12
35%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0
Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|52 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|21
|12
|4
|5
|40 - 24
|40
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|9.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|12.
|Эйпен
|22
|7
|4
|11
|30 - 38
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 44
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|21
|2
|3
|16
|16 - 46
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|13.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|29 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3