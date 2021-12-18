Арабский кубок ФИФА 2021 2021
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фатух АхмедЗащитник
-
15 Хамди МахмудЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 ЗизоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Гад МахмудВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хегази АхмедЗащитник
-
14 Тавфик АкрамЗащитник
-
22 Афша МохамедПолузащитник
- Нападающий
-
10 Хамди МарванНападающий
-
19 Фейсал УсамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
-
23 Мадибо АссимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Афиф АкрамНападающий
-
19 Али АльмоэзНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Защитник
-
13 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Мунир КхалидНападающий
-
Главный тренер: Санчес Феликс
История личных встреч
Египет
Катар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рефат Ахмед
|2
|0.33
|Шериф Мохамед
|1
|0.17
|Зизо
|1
|0.17
|Афша Мохамед
|1
|0.17
|Хамди Махмуд
|1
|0.17
|Ас-Сулайя Амр
|1
|0.17
|Хамди Марван
|1
|0.17
|Фейсал Хуссейн
|1
|0.17
|Дауд Марван
|1
|0.17
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афиф Акрам
|3
|0.5
|Али Альмоэз
|3
|0.5
|Хатем Абдулазиз
|2
|0.33
|Хухи Буалем
|1
|0.17
|Мунтари Мохаммед
|1
|0.17
|Аль-Хаидос Хассан
|1
|0.17
Карточки
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
2
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Египет
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5
Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0 Египет - Кения 1:1 Египет - Либерия 1:0 Египет - Ботсвана 1:0
Катар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катар - Алжир 1:2 Катар - ОАЭ 5:0 Катар - Ирак 3:0 Оман - Катар 1:2
Катар - Бахрейн 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0 Португалия - Катар 3:0 Люксембург - Катар 1:1 Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1 Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Оман
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Ирак
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|4.
|Бахрейн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|ОАЭ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Мавритания
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|4.
|Сирия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|2.
|Иордания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|Палестина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Египет
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Алжир
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|3.
|Ливан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|4.
|Судан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Оман
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|Бахрейн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ирак
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тунис
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|ОАЭ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сирия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Мавритания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Иордания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Палестина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алжир
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|Египет
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ливан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Судан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Оман
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ирак
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|Бахрейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ОАЭ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|2.
|Мавритания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Сирия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Тунис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марокко
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Иордания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Палестина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Египет
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|Алжир
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ливан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Судан
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Прогнозы на матч Египет 0:0 Катар
Исход игры
Египет
64.8% (94)
Ничья
18.6% (27)
Катар
16.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (55)
Меньше
57.69% (75)
Обе команды забьют
Да
60% (78)
Нет
40% (52)
Популярный счёт
2:1 Египет
29.7% (43)
1:1 Ничья
17.2% (25)
1:0 Египет
17.2% (25)
0:1 Катар
8.3% (12)
2:0 Египет
7.6% (11)
1:2 Катар
4.8% (7)
3:0 Египет
1.4% (2)
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