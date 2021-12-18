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  4. Арабский кубок ФИФА 2021

Арабский кубок ФИФА 2021 2021

Египет
FIFA #44
0:0
Дополнительное время
Катар
FIFA #46
Прогнозы 145
Египет 64.8% (94)
X 18.6% (27)
Катар 16.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Катар
6.33
3.18
6.36
Все Коэффициенты
Египет
Катар

История личных встреч

Египет
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
0:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рефат Ахмед 2 0.33
Шериф Мохамед 1 0.17
Зизо 1 0.17
Афша Мохамед 1 0.17
Хамди Махмуд 1 0.17
Ас-Сулайя Амр 1 0.17
Хамди Марван 1 0.17
Фейсал Хуссейн 1 0.17
Дауд Марван 1 0.17
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 3 0.5
Али Альмоэз 3 0.5
Хатем Абдулазиз 2 0.33
Хухи Буалем 1 0.17
Мунтари Мохаммед 1 0.17
Аль-Хаидос Хассан 1 0.17

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
2
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Египет
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5
Египет - Ливан 1:0 Египет - Габон 2:1 Ангола - Египет 2:2 Ливия - Египет 0:3 Египет - Ливия 1:0 Египет - Либерия 2:0 Габон - Египет 1:1 Египет - Ангола 1:0 Египет - Коморские острова 4:0 Кения - Египет 1:1 Того - Египет 1:3 Египет - Того 1:0 Коморские острова - Египет 0:0 Египет - Кения 1:1 Египет - Либерия 1:0 Египет - Ботсвана 1:0
Катар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катар - Алжир 1:2 Катар - ОАЭ 5:0 Катар - Ирак 3:0 Оман - Катар 1:2
Катар - Бахрейн 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0 Португалия - Катар 3:0 Люксембург - Катар 1:1 Катар - Португалия 1:3 Катар - Сербия 0:4 Катар - США 0:1 Катар - Сальвадор 3:2 Гондурас - Катар 0:2 Гренада - Катар 0:4 Катар - Панама 3:3 Катар - Сальвадор 1:0 Оман - Катар 0:1 Индия - Катар 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар 0:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Оман Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Ирак Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
4. Бахрейн Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. ОАЭ Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Мавритания Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Сирия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
2. Иордания Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Саудовская Аравия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
4. Палестина Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Египет 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Алжир Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
3. Ливан Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
4. Судан Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Оман Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. Бахрейн Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ирак Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тунис Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. ОАЭ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сирия Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Мавритания Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Иордания Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Палестина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Саудовская Аравия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алжир Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2. Египет 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ливан Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Судан Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Оман Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Ирак Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Бахрейн Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ОАЭ Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
2. Мавритания Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
3. Сирия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Тунис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Иордания Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Саудовская Аравия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Палестина Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Египет 0:0 Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
2. Алжир Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ливан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Судан Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Дополнительное время
  • 104'
    Ас-Сулайя с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    103'
    Два угловых удара исполнили египтяне. Опасных моментов после "стандартов" у ворот не возникло.
  • Опасный момент
    102'
    Абдель Монем справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Баршам отбил мяч на Фатхи, удар которого также пришёлся в голкипера.,
  • Офсайд
    101'
    Абдель Монем справа забежал в офсайд.
  • Офсайд
    100'
    Шериф оказался в офсайде.
  • 99'
    Тавфик слева с двадцати трёх метров пробил в ближний угол. Баршам кулаками отбил мяч в сторону.
  • Опасный момент
    98'
    Камал справа навесил на Фатхи, который головой пробил рядом с левой штангой.
  • 97'
    Хухи не позволил Ас-Сулайе справа прорваться в штрафную площадь.
  • Угловой
    96'
    Афиф от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Камал.
  • 94'
    Баршам кулаками выбил мяч после заброса Хамди слева в штрафную площадь.
  • 93'
    Катар катает мяч у центрального круга и явно не стремится продвигаться вперёд.
  • Замена
    92'
    В перерыве в составе сборной Египта произошли\ замены: вместо Хамди Фатхи, Зизо и Махмуда Хамди на поле вышли Акрам Тавфик, Мостафа Фатхи и Ахмед Хегази.
  • Свисток
    91'
    Первый дополнительный тайм стартовал!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Египет - Катар - 0:0.
  • 90'
    Ваад не смог сделать точную передачу налево вперёд на Хассана.
  • Фол, нарушение
    90'
    Хассан в чужой штрафной площади толкнул в спину Фатхи.
  • 90'
    Хассан слева навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.
  • 90'
    Зизо слева от угла штрафной площади пробил в сторону дальней штанги. Баршам растянулся на газон и мяч отбил.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавил Телло во втором тайме.
  • 90'
    Команды стали играть очень осторожно. Выяснение отношений, походе, переносится в дополнительное время.
  • 89'
    Прострел Хассана слева в штрафную площадь на Мунтари соперники перехватили.
  • Опасный момент
    88'
    Фатхи по центру отправил один на один с голкипером Шерифа, но Мохамед не смог переиграть Баршама.
  • Замена
    86'
    Замена в составе сборной Египта: вместо Ахмеда Рефата на поле вышел Марван Хамди.
  • Травма, повреждение
    85'
    У Рефата свело ногу. Медики вышли оказать помощь нападающему сборной Египта.
  • 84'
    Хассан на левом фланге не смог пройти Камала.
  • Фол, нарушение
    83'
    Али в чужой штрафной площади врезал по ногам Камалу.
  • Фол, нарушение
    82'
    Ас-Сулайя в центре поля сбил Аль-Хаидоса.
  • Замена
    81'
    Замена в составе сборной Катара: вместо Исмаиля Мохаммеда на поле вышел Мусаб Ходер.
  • Замена
    80'
    Замена в составе сборной Катара: вместо Хомама Ахмеда на поле вышел Абделькарим Хассан.
  • Травма, повреждение
    79'
    Афиф присел на газон в центральном круге. Телло требует вынести носилки.
  • Травма, повреждение
    78'
    Мохаммеду оказывают помощь медики у центрального круга.
  • 77'
    Зизо с двадцати трёх метров отправил мяч точно в руки Баршаму.
  • Замена
    76'
    Замена в составе сборной Катара: вместо Абдулазиза Хатема на поле вышел Мохамед Мунтари.
  • Фол, нарушение
    74'
    Сальман на фланге подтолкнул в спину Шерифа.
  • Офсайд
    73'
    Ахмед слева забежал в офсайд.
  • Угловой
    72'
    Зизо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Али.
  • 70'
    У Афифа не прошла передача вперёд налево на ход Али.
  • 69'
    Фатхи на линии чужой штрафной площади не смог укротить мяч себе под удар.
  • 68'
    Фатух слева навесил к дальней штанге, а Зизо оказался в центре штрафной площади.
  • 66'
    Афиф с тридцати двух метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    65'
    Камал справа навесил на Фатхи, удар головой которого Баршам с трудом парировал. Шериф на добивании слева пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 64'
    Удар Шерифа справа из пределов штрафной площади заблокировал Ваад.
  • Офсайд
    63'
    Шериф забежал справа в офсайд.
  • Угловой
    62'
    Афиф от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Будьяфу, которого опередил Рефат. Слишком долго Каримм готовился к удару с пятнадцати метров.
  • Замена
    61'
    Замена в составе сборной Катара: вместо Абдулсалама Абдуллы на поле вышел Хассан-Аль-Хаидос.
  • Замена
    60'
    Замена в составе сборной Катара: вместо Ассима Мадибо на поле вышел Карим Будьяф.
  • 59'
    Зизо справа от угла штрафной площади исполнил безадресный прострел в центр.
  • 58'
    Али попытался по центру отправить Афифа к воротам, но Акрам не смог проскочить между двумя соперниками к мячу.
  • 56'
    Ахмед не позволил Камалу пройти вперёд по правому флангу.
  • 55'
    Фатхи с тридцати метров пробил по центру ворот. Баршам отбил мяч перед собой, но Шериф на добивание не успел.
  • 54'
    Фатух слева сделал пас в центр в ноги сопернику.
  • 52'
    Заброс Рефата слева в штрафную площадь на ход Шерифу получился слишком сильным.
  • 51'
    Катар и после перерыва больше контролирует мяч. Мяч большое количество времени проводит у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    50'
    Сальман на фланге ударил сзади по ногам Рефата.
  • Опасный момент
    48'
    Афиф справа со штрафного навесил к дальней штанге. Хухи сделал скидку в центр, где Али с метра ногой послал мяч выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    47'
    Лашин на фланге сбил Абдуллу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Дохе!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Египет - Катар - 0:0.
  • 45'
    Катар докатает мяч у центрального круга до перерыва. Все активные действия команды отложили на вторую половину встречи.
  • Травма, повреждение
    45'
    Шериф с Абдуллой столкнулись головами в штрафной площади сборной Катара. Обе медицинские бригады вызваны на поле.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Телло в первом тайме.
  • 45'
    Зизо в центре поля попытался сыграть на перехвате, но мяч от него отскочил к Ахмеду.
  • Угловой
    44'
    Рефат от углового флага навесил к воротам. Баршам кулаком выбил мяч на Фатхи, который с линии штрафной площади пробил в соперника.
  • 43'
    Хатем заблокировал пас Фатуха вперёд по левому флангу.
  • 42'
    Ахмед на левом фланге не догнал мяч после длинного заброса вперёд от Мадибо.
  • 41'
    Зрители уже начинают посвистывать, призывая игроков более энергично действовать на поле.
  • Травма, повреждение
    40'
    Мадибо у центрального круга получил травму в стыке с Фатхи. Медики снова на поле.
  • 38'
    Афиф ушёл на правый фланг, откуда ему не удаётся разгонять атаки.
  • 37'
    Заброс Хухи налево в штрафную площадь на Али получился слишком сильным.
  • 36'
    Катар снова принялся неспешно перекатывать мяч у центрального круга.
  • 34'
    Инфантино с трибун наблюдает за происходящим на поле. Эмоции на лице руководителя ФИФА отсутствуют.
  • Травма, повреждение
    33'
    Эль-Шенави лежит на газоне и держится за правую ногу. После столкновения с Абдуллой египетскому вратарю нужна помощь медиков.
  • 32'
    Заброс Мадибо направо в штрафную площадь получился сильным и безадресным.
  • 30'
    Катар попытался на высокой скорости провести контратаку, но хозяев подвела точность в передачах, с которыми они явно переборщили.
  • 29'
    У Ахмеда не получился точным пас вперёд по левому флангу на Афифа.
  • Травма, повреждение
    28'
    Снова небольшая пауза в матче. Помощь медиков потребовалась Абдель Монему.
  • 27'
    42% - 58% - преимущество по владению мячом сохраняется за сборной Катара.
  • Травма, повреждение
    26'
    Медики оказывают Шерифу помощь в чужой штрафной площади. Небольшая пауза в матче.
  • Опасный момент
    24'
    После навеса слева к дальней штанге Фатхи головой пробил чуть выше перекладины.
  • Угловой
    23'
    Египтяне разыграли угловой удар. Зизо слева навесил к дальней штанге, где по мячу головой никто не попал.
  • 22'
    Мадибо выбил мяч у Ас-Сулайи, который по центру попытался в одиночку прорваться в чужую штрафную площадь.
  • Опасный момент
    20'
    Рефат слева прорвался в штрафную площадь и откатил мяч на Ас-Сулайю, который с двенадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 19'
    Египтяне в начале встречи старались быстро переходить в атаку, а сейчас и они стали надолго "застревать" у центрального круга.
  • 18'
    Афиф справа от угла штрафной площади решил пробить по воротам. Эль-Шенави спокойно забрал мяч в руки.
  • Угловой
    16'
    Афиф от углового флага навесил на Ваада, который сделал скидку к дальней штанге. Ахмед подставить ногу под летящий мяч не смог.
  • 15'
    Фатхи с двадцати четырёх метров пробил правее ворот.
  • Офсайд
    14'
    Зизо забежал справа в офсайд.
  • Угловой
    13'
    Зизо от углового флага навесил к ближней штанге, где Ас-Сулайя не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • 12'
    Прострел Зизо справа к воротам заблокировал Ваад.
  • 11'
    Катар контролирует мяч в центре поля и вперёд не продвигается.
  • Фол, нарушение
    10'
    Ваад сделал заброс вперёд на Абдуллу, который в верховой борьбе с соперниками нарушил правила.
  • 9'
    Сдлева прошла подачи на Фатхи, который головой пробил немного левее ворот.
  • Фол, нарушение
    8'
    Ахмед у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Зизо.
  • 7'
    Камал с тридцати пяти метров пробил правее ворот.
  • Желтая карточка
    6'
    Ваад на фланге сбил Зизо и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Угловой
    5'
    Афиф от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Фатхи.
  • 4'
    Афифи отправил слева вперёд Ахмеда, которому Камал помешал прострелить к воротам.
  • 3'
    Ахмед на фланге выбил мяч у Зизо.
  • 2'
    Сборная Египта играет в красных футболках и чёрных трусах, сборная Катара - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рас Абу Абуд"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча за третье место Арабского кубка ФИФА, в котором сыграют сборные Египта и Катара. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 145
Египет 64.8% (94)
X 18.6% (27)
Катар 16.6% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Египет
Ничья
Катар
6.33
3.18
6.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Египет 0:0 Катар онлайн


Прогнозы на матч Египет 0:0 Катар

Исход игры
Египет
64.8% (94)
Ничья
18.6% (27)
Катар
16.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (55)
Меньше
57.69% (75)
Обе команды забьют
Да
60% (78)
Нет
40% (52)
Популярный счёт
2:1 Египет
29.7% (43)
1:1 Ничья
17.2% (25)
1:0 Египет
17.2% (25)
0:1 Катар
8.3% (12)
2:0 Египет
7.6% (11)
1:2 Катар
4.8% (7)
3:0 Египет
1.4% (2)
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Египет
Катар

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