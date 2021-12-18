Абдель Монем справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Баршам отбил мяч на Фатхи, удар которого также пришёлся в голкипера.,

Два угловых удара исполнили египтяне. Опасных моментов после "стандартов" у ворот не возникло.

В перерыве в составе сборной Египта произошли\ замены: вместо Хамди Фатхи, Зизо и Махмуда Хамди на поле вышли Акрам Тавфик, Мостафа Фатхи и Ахмед Хегази.

Катар катает мяч у центрального круга и явно не стремится продвигаться вперёд.

Баршам кулаками выбил мяч после заброса Хамди слева в штрафную площадь.

Афиф от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Камал.

Хухи не позволил Ас-Сулайе справа прорваться в штрафную площадь.

Камал справа навесил на Фатхи, который головой пробил рядом с левой штангой.

Тавфик слева с двадцати трёх метров пробил в ближний угол. Баршам кулаками отбил мяч в сторону.

Второй тайм

— Перерыв! Египет - Катар - 0:0.

90' Ваад не смог сделать точную передачу налево вперёд на Хассана.

90' Хассан в чужой штрафной площади толкнул в спину Фатхи.

90' Хассан слева навесил к дальней штанге, где никого не оказалось.

90' Зизо слева от угла штрафной площади пробил в сторону дальней штанги. Баршам растянулся на газон и мяч отбил.

90' 5 минут добавил Телло во втором тайме.

90' Команды стали играть очень осторожно. Выяснение отношений, походе, переносится в дополнительное время.

89' Прострел Хассана слева в штрафную площадь на Мунтари соперники перехватили.

88' Фатхи по центру отправил один на один с голкипером Шерифа, но Мохамед не смог переиграть Баршама.

86' Замена в составе сборной Египта: вместо Ахмеда Рефата на поле вышел Марван Хамди.

85' У Рефата свело ногу. Медики вышли оказать помощь нападающему сборной Египта.

84' Хассан на левом фланге не смог пройти Камала.

83' Али в чужой штрафной площади врезал по ногам Камалу.

82' Ас-Сулайя в центре поля сбил Аль-Хаидоса.

81' Замена в составе сборной Катара: вместо Исмаиля Мохаммеда на поле вышел Мусаб Ходер.

80' Замена в составе сборной Катара: вместо Хомама Ахмеда на поле вышел Абделькарим Хассан.

79' Афиф присел на газон в центральном круге. Телло требует вынести носилки.

78' Мохаммеду оказывают помощь медики у центрального круга.

77' Зизо с двадцати трёх метров отправил мяч точно в руки Баршаму.

76' Замена в составе сборной Катара: вместо Абдулазиза Хатема на поле вышел Мохамед Мунтари.

74' Сальман на фланге подтолкнул в спину Шерифа.

73' Ахмед слева забежал в офсайд.

72' Зизо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Али.

70' У Афифа не прошла передача вперёд налево на ход Али.

69' Фатхи на линии чужой штрафной площади не смог укротить мяч себе под удар.

68' Фатух слева навесил к дальней штанге, а Зизо оказался в центре штрафной площади.

66' Афиф с тридцати двух метров пробил выше ворот.

65' Камал справа навесил на Фатхи, удар головой которого Баршам с трудом парировал. Шериф на добивании слева пробил в сетку ворот с внешней стороны.

64' Удар Шерифа справа из пределов штрафной площади заблокировал Ваад.

63' Шериф забежал справа в офсайд.

62' Афиф от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч отскочил к Будьяфу, которого опередил Рефат. Слишком долго Каримм готовился к удару с пятнадцати метров.

61' Замена в составе сборной Катара: вместо Абдулсалама Абдуллы на поле вышел Хассан-Аль-Хаидос.

60' Замена в составе сборной Катара: вместо Ассима Мадибо на поле вышел Карим Будьяф.

59' Зизо справа от угла штрафной площади исполнил безадресный прострел в центр.

58' Али попытался по центру отправить Афифа к воротам, но Акрам не смог проскочить между двумя соперниками к мячу.

56' Ахмед не позволил Камалу пройти вперёд по правому флангу.

55' Фатхи с тридцати метров пробил по центру ворот. Баршам отбил мяч перед собой, но Шериф на добивание не успел.

54' Фатух слева сделал пас в центр в ноги сопернику.

52' Заброс Рефата слева в штрафную площадь на ход Шерифу получился слишком сильным.

51' Катар и после перерыва больше контролирует мяч. Мяч большое количество времени проводит у центрального круга.

50' Сальман на фланге ударил сзади по ногам Рефата.

48' Афиф справа со штрафного навесил к дальней штанге. Хухи сделал скидку в центр, где Али с метра ногой послал мяч выше перекладины.

47' Лашин на фланге сбил Абдуллу.