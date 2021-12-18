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Арабский кубок ФИФА 2021 2021

Тунис
FIFA #27
 
Позже
Алжир
FIFA #30
Прогнозы 163
Тунис 44.8% (73)
X 20.2% (33)
Алжир 35% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Алжир
3.25
3.05
2.68
Все Коэффициенты
Тунис
Алжир

История личных встреч

Тунис
Алжир

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:2
ТМС
1:0
КАН
1:2
ТМС
1:1
КАН
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жазири Сейфеддин 4 0.8
Мсакни Юссеф 2 0.4
Бен Арби Мохамед 2 0.4
Алжир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 2 0.4
Бунеджах Багдад 2 0.4
Браими Ясин 2 (1) 0.4
Судани Эль-Арби 1 0.2
Бенаяда Хусин 1 0.2
Бенламри Джамеледдин 1 0.2
Мезьяни Тайеб 1 0.2
Таугай Мохамед 1 0.2

Карточки

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0
Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0
Алжир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2
Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Мексика - Алжир 2:2 Нигерия - Алжир 0:1
1/4 финала
2 Тунис
1 Оман
3 Египет
1 Иордания
5 Катар
0 ОАЭ
2 Марокко
2 Алжир
1/2 финала
1 Тунис
0 Египет
1 Катар
2 Алжир
Финал
0 Тунис
0 Алжир
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча Арабского кубка ФИФА, в котором сыграют сборные Туниса и Алжира. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 163
Тунис 44.8% (73)
X 20.2% (33)
Алжир 35% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Алжир
3.25
3.05
2.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тунис - Алжир онлайн


Прогнозы на матч Тунис - Алжир

Исход игры
Тунис
44.8% (73)
Ничья
20.2% (33)
Алжир
35% (57)
Тотал 2.5
Больше
32.31% (42)
Меньше
67.69% (88)
Обе команды забьют
Да
56.92% (74)
Нет
43.08% (56)
Популярный счёт
1:0 Тунис
20.2% (33)
1:1 Ничья
19.6% (32)
2:1 Тунис
14.7% (24)
0:1 Алжир
12.9% (21)
1:2 Алжир
9.8% (16)
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