Арабский кубок ФИФА 2021 2021
- Основной состав
-
22 Хассен МуеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Слити НаимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Малул АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бгуир СаадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шикауи ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Кебайер Мондхер
- Основной состав
-
23 М'Боли РаисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Белайли ЮсефНападающий
-
11 Браими ЯсинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бельмади Джамель
История личных встреч
Тунис
Алжир
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тунис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жазири Сейфеддин
|4
|0.8
|Мсакни Юссеф
|2
|0.4
|Бен Арби Мохамед
|2
|0.4
Алжир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|2
|0.4
|Бунеджах Багдад
|2
|0.4
|Браими Ясин
|2 (1)
|0.4
|Судани Эль-Арби
|1
|0.2
|Бенаяда Хусин
|1
|0.2
|Бенламри Джамеледдин
|1
|0.2
|Мезьяни Тайеб
|1
|0.2
|Таугай Мохамед
|1
|0.2
Карточки
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Тунис
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0 Сирия - Тунис 2:0
Тунис - Мавритания 5:1 Тунис - Замбия 3:1 Экваториальная Гвинея - Тунис 1:0 Мавритания - Тунис 0:0 Тунис - Мавритания 3:0 Замбия - Тунис 0:2 Тунис - Экваториальная Гвинея 3:0 Тунис - Мали 1:0 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - ДР Конго 1:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 2:1 Ливия - Тунис 2:5 Танзания - Тунис 1:1 Тунис - Танзания 1:0 Нигерия - Тунис 1:1 Тунис - Судан 3:0
Алжир
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Катар - Алжир 1:2 Марокко - Алжир 2:2 Алжир - Египет 1:1 Ливан - Алжир 0:2
Алжир - Судан 4:0 Алжир - Буркина-Фасо 2:2 Джибути - Алжир 0:4 Нигер - Алжир 0:4 Алжир - Нигер 6:1 Буркина-Фасо - Алжир 1:1 Алжир - Джибути 8:0 Тунис - Алжир 0:2 Алжир - Мали 1:0 Алжир - Мавритания 4:1 Алжир - Ботсвана 5:0 Замбия - Алжир 3:3 Зимбабве - Алжир 2:2 Алжир - Зимбабве 3:1 Мексика - Алжир 2:2 Нигерия - Алжир 0:1
Прогнозы на матч Тунис - Алжир
Исход игры
Тунис
44.8% (73)
Ничья
20.2% (33)
Алжир
35% (57)
Тотал 2.5
Больше
32.31% (42)
Меньше
67.69% (88)
Обе команды забьют
Да
56.92% (74)
Нет
43.08% (56)
Популярный счёт
1:0 Тунис
20.2% (33)
1:1 Ничья
19.6% (32)
2:1 Тунис
14.7% (24)
0:1 Алжир
12.9% (21)
1:2 Алжир
9.8% (16)
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