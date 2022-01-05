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Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на матч Кубка Короля, в котором судьба второй год подряд свела "Алькояно" и "Реал". В прошлом году чемпион неожиданно вылетел, но в успех скромного клуба из низших лиг второй раз подряд верится с трудом. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!