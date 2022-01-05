Испания: Кубок Короля 2021-2022
0:0
Первый тайм: 2'
История личных встреч
Алькояно
Реал Мадрид
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алькояно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дауди Морад
|3
|1.5
|Хона Руис
|1
|0.5
|Бланко Карлос
|1
|0.5
|Ángel López2
|1
|0.5
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Алькояно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ángel López2
|0
|1
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алькояно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Линенсе - Алькояно 1:0 Алькояно - Леванте 3:3 Алькояно - Льягостера 0:1 Альбасете - Алькояно 2:0
Бадахос - Алькояно 0:3 Алькояно - Корнелья 2:0 ФК Андорра - Алькояно 1:2 Алькояно - Атлетико Балеарес 0:0 Вильярреал-2 - Алькояно 0:1 Алькояно - Альхесирас 0:0 Барселона-2 - Алькояно 0:0 Алькояно - УКАМ Мурсия 3:2 Атлетико Санлукеньо - Алькояно 2:2 Алькояно - Сан-Фернандо 0:2 Химнастик - Алькояно 2:1 Севилья Атлетико - Алькояно 1:3 Алькояно - Сабадель 1:1 Линарес - Алькояно 1:1 Алькояно - Бетис-2 1:0 Алькояно - ФК Андорра 2:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
Прогнозы на матч Алькояно 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Алькояно
2.5% (4)
Ничья
2.5% (4)
Реал Мадрид
94.9% (150)
Тотал 2.5
Больше
53.08% (69)
Меньше
46.92% (61)
Обе команды забьют
Да
20% (26)
Нет
80% (104)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
35.4% (56)
0:3 Реал Мадрид
20.3% (32)
1:3 Реал Мадрид
7.6% (12)
1:2 Реал Мадрид
5.1% (8)
0:4 Реал Мадрид
5.1% (8)
0:5 Реал Мадрид
1.9% (3)
0:1 Реал Мадрид
1.9% (3)
1:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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