  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2021-2022

Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Алькояно
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 65
Алькояно 0% (0)
X 1.5% (1)
Реал Мадрид 98.5% (64)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алькояно
Ничья
Реал Мадрид
14.69
7.10
1.23
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Алькояно
Реал Мадрид

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КК
2:1
КК
3:0
КК
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Алькояно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дауди Морад 3 1.5
Хона Руис 1 0.5
Бланко Карлос 1 0.5
Ángel López2 1 0.5
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Алькояно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ángel López2 0 1
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алькояно
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Линенсе - Алькояно 1:0 Алькояно - Леванте 3:3 Алькояно - Льягостера 0:1 Альбасете - Алькояно 2:0
Бадахос - Алькояно 0:3 Алькояно - Корнелья 2:0 ФК Андорра - Алькояно 1:2 Алькояно - Атлетико Балеарес 0:0 Вильярреал-2 - Алькояно 0:1 Алькояно - Альхесирас 0:0 Барселона-2 - Алькояно 0:0 Алькояно - УКАМ Мурсия 3:2 Атлетико Санлукеньо - Алькояно 2:2 Алькояно - Сан-Фернандо 0:2 Химнастик - Алькояно 2:1 Севилья Атлетико - Алькояно 1:3 Алькояно - Сабадель 1:1 Линарес - Алькояно 1:1 Алькояно - Бетис-2 1:0 Алькояно - ФК Андорра 2:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0
Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алькояно - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Алькояно 0% (0)
    X 1.5% (1)
    Реал Мадрид 98.5% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алькояно
    Ничья
    Реал Мадрид
    14.69
    7.10
    1.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Алькояно - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Алькояно - Реал Мадрид

    Исход игры
    Алькояно
    0% (0)
    Ничья
    1.5% (1)
    Реал Мадрид
    98.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (33)
    Меньше
    47.62% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25.4% (16)
    Нет
    74.6% (47)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    43.1% (28)
    0:3 Реал Мадрид
    18.5% (12)
    1:3 Реал Мадрид
    12.3% (8)
    1:2 Реал Мадрид
    7.7% (5)
    0:4 Реал Мадрид
    6.2% (4)
    1:5 Реал Мадрид
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алькояно
    Реал Мадрид

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1500 рублей для новых игроков!
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     