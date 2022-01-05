Испания: Кубок Короля 2021-2022
0:1
35' ГолСолер Карлос
Ход матча
35'
0:1
13
Приор
Жером
15
Давид
Симон
21
Хиль
Начо
32
Васкес
Хесус
18
Васс
Даниэль
10
Солер
Карлос
19
Дуро
Уго
11
Кошта
Элдер
22
Андре
Маркос
- Основной состав
-
13 Приор ЖеромВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Понс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Луна АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Luis Miguel Carrion
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Васкес ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
11 Кошта ЭлдерНападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Ирансо РубоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Серна ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
История личных встреч
Картахена
Валенсия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Картахена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ортуньо Альфредо
|3
|1
|Кайарга Берто
|1
|0.33
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Юнус
|2
|0.67
|Солер Карлос
|1
|0.33
|Вальехо Ману
|1
|0.33
|Андре Маркос
|1
|0.33
|Гильямон Уго
|1
|0.33
|Коба Куандреди
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Картахена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Альмерия - Картахена 0:1 Картахена - Мирандес 3:0 Кастельон - Картахена 1:2 Алькоркон - Картахена 1:1
Картахена - Тенерифе 1:1 Расинг Риоха - Картахена 0:2 Вальядолид - Картахена 2:0 Картахена - Бургос 1:0 Жирона - Картахена 2:0 Картахена - Малага 3:1 Леганес - Картахена 1:1 Картахена - Понферрадина 0:1 Эйбар - Картахена 2:1 Картахена - Спортинг Хихон 1:0 Аморебьета - Картахена 2:3 Картахена - УД Ибица 5:1 Лас-Пальмас - Картахена 4:1 Фуэнлабрада - Картахена 2:1 Картахена - Луго 2:1 Реал Овьедо - Картахена 2:0
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1
Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1
Прогнозы на матч Картахена 0:1 Валенсия
Исход игры
Картахена
1.4% (2)
Ничья
4.9% (7)
Валенсия
93.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (68)
Меньше
48.48% (64)
Обе команды забьют
Да
50.76% (67)
Нет
49.24% (65)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
27.8% (40)
0:2 Валенсия
22.9% (33)
0:1 Валенсия
18.1% (26)
1:3 Валенсия
12.5% (18)
0:3 Валенсия
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Валенсия
1.4% (2)
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