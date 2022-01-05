Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали валенсийцы, откуда Солер почему-то решил нанести удар по воротам. Врезал он по мячу посильнее, но снаряд лишь улетел высоко на трибуны.

Несмотря на старания, "Картахене" не удаётся перехватить игровое и территориальное преимущество в этом поединке.

Левым флангом в контратаку хозяев рвался Дауда, но его с помощью фола сумел остановить Васс. Публика недовольна, так как нарушителю не предъявлено предупреждение.

Со стандарта следовала подача на дальнюю штангу, но более чем уверенно в этом моменте на выходе сыграл Доменек, намертво забрав мяч в свои перчатки.

Солер в первой атаке с левого фланга врывался в чужую штрафную площадку, но в борьбе с защитником помогал себе руками, что не осталось без внимания судьи.

В ответной атаке "Картахены" Окадзаки получал мяч на левом фланге атаки, однако у японского атакующего полузащитника зафиксировано положение "вне игры".

Агрессивней хозяева поля стараются работать в прессинге после перерыва, намекая на то, что мириться с поражением они точно не собираются.

Ортуньо теперь забрался в офсайд у картахенцев, после чего ещё и по инерции налетел на выскакивающего навстречу Доменека.

ОПАСНО! В своей штрафной площади хозяева подарили мяч Коште, но тот с семи метров не пробил Приора, после чего вратарь ещё и сумел отбить добивание с острого угла от Андре.

Уверенно отбились хозяева поля после подачи углового с левого фланга у своих ворот, после чего ринулись в контратаку...

Хиль тащил мяч в штрафную площадку гостей, но не хватило ему ни скорости, ни физической мощи, чтобы суметь выйти на ударную позицию.

Первый тайм

— Васкез уже после окончания тайма получил жёлтую карточку за бурное несогласие с судейством.

— Первый тайм окончен! "Валенсия" минимально ведёт в счёте в Картахене. Отдыхаем...

45' Со стандарта был заброшен мяч в штрафную площадку, где в борьбе падал Боатенг, но звучит свисток не о пенальти, а об окончании тайма. Картахенцы в ярости.

45' Дьякаби на последних секундах тайма успел за грубую игру получить жёлтую карточку в свой пассив.

45' Марко Андре получил повреждение, после борьбы за высоко летящий мяч жёстко приземлившись на копчик.

45' 1 минута компенсирована.

44' Муса в середине поля прессинговал сразу двух соперников, которых сумел разбросать за счёт физической мощи, но арбитр углядел в действиях полузащитника "Валенсии" неправомерные действия.

43' Кошта решил помчаться в одиночку в контратаку гостей по правому флангу, но при попытке смещения в штрафную площадку мяч у него из-под ног был выбит соперниками.

42' "Валенсия" в концовке тайма существенно сбавила в атакующей агрессии, сконцентрировавшись на сбережении своего минимального преимущества в счёте к свистку на перерыв.

40' Сразу после подачи углового хозяевами поля прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке. Это очень не понравилось Боатенгу, который в итоге за неспортивное поведение получил жёлтую карточку.

39' ОПАСНО! Ортуньо здорово пробивал с левой ноги с дистанции точно в правый нижний угол ворот, и Доменек лишь кончиками пальцев сумел перевести мяч на угловой.

38' Будем надеяться, что после первого гола в матче игра раскроется. Слишком уж скучно играла до этого "Картахена", лишь изредка выбираясь в контратаки.

36' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Карлос Солер!!!

Солер великолепно правой ногой в обвод "стенки" поразил ближний угол ворот. Приор даже не шелохнулся в этом эпизоде.

35' А теперь гости заработали штрафной удар в полуметре от линии штрафной площади соперника, правее центральной оси. Очень опасно может быть сейчас.

34' Солер выполнял диагональный навес на дальний угол вратарской площади, но смело на выход ринулся Приор, который снова кулаками отбил мяч на безопасное расстояние.

33' Интересно, что счёт по нарушениям правил на данную минуту составляет 2:9. Только что гости заработали стандартное положение на левом краю атаки.

32' В глубине поля штрафной удар заработали картахенцы. Со стандарта подача следовала на правый край штрафной площади, но слишком сильно получилось, и мяч улетел за пределы поля.

30' Ещё один угловой с левого фланга подали валенсийцы. Снова следовала острая подача во вратарскую площадь, но на этот раз сработать удалось в воздухе защитникам "Картахены".

29' Дауда падал в штрафной площади гостей, надеясь на пенальти, однако свисток зафиксировал фол в атаке.

27' Вторым темпом пошла атака "Валенсии", и после навеса из глубины поля головой пробивал Дьякаби, но не попал он в створ ворот.

26' Первый угловой в матче на левом фланге только сейчас заработали "летучие мыши". С угла поля мяч был послан в центр с закруткой непосредственно в ворота, но Приор уверенно отбил игровой снаряд кулаками.

25' Картахенцы снова принялись пасоваться на своей половине поля. В агрессивном прессинге гости попытались отобрать мяч, но это получилось сделать только с нарушением правил.

23' Васс по правому флангу подключился в атаку, откуда выполнял прострел вдоль ворот от лицевой линии, но мяч до Андре не дошёл, так как Приор сыграл на перехвате.

22' Хосе Бордалас у кромки поля пока что проявляет спокойствие, молча наблюдая за игрой, в отличие от своего визави.

21' Барабаны зашумели на трибунах стадиона в Картахене. Местная команда на поле пока что не блещет, зато болельщики на трибунах очень даже хороши.

20' Из глубины поля теперь через центральную ось следовал на Андре, однако слишком сильно получилось, и мяч пришёл в руки Приору.

19' Передача на левый край штрафной площадку прошла у гостей на набравшего ход Муса, однако к него был зафиксировал минимальный офсайд. А могло быть опасно.

18' Активно у кромки поля себя ведёт главный тренер "Картахены", постоянно что-то подсказывая своим подопечным.

17' Дуро совершил солидный рейд с левого фланга в центр, но захотел он обыграть всех соперников, явно переоценив свои возможности.

15' Снова левым флангом контратаковали картахенцы, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но валенсийским защитникам удалось отбиться.

13' После передачи от Солера с дальней дистанции по воротам хозяев поля палил Рачич, но мяч у него улетел намного выше ворот.

12' На Ортуньо следовал заброс вперёд из глубины поля, но Гильямон не пустил к мячу форварда, чётко отыграв в подкате.

11' "Валенсия" также попыталась ответить атакой левым флангом, но она закончилась потерей мяча, после чего гостями были нарушены правила.

10' В первой своей атаке "Картахена" с дальней дистанции угрожала воротам соперника. Дауда с левого фланга сместился в центр и пробивал, но мяч полетел правее и выше цели.

9' Игроки "Картахены" теперь принялись пасоваться поперёк поля. Судя по всему, на большое количество голов здесь рассчитывать точно не приходится.

7' Кошта по правому флангу за счёт дриблинга впервые попытался обострить игру, но дело закончилось потерей мяча.

6' "Летучие мыши" больше владеют мячом, спокойно справляясь с видимостью прессинга со стороны картахенцев, но подходов к воротам хозяев пока нет.

4' Команды на стартовых минутах матча действуют достаточно пассивно, спокойно присматриваясь друг к другу, не предпринимая активных действий.

2' Практически аншлаг на трибунах стадиона в Картахене. Местная команда при такой поддержке наверняка даст серьёзный бой представителю Ла Лиги.