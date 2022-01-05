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Испания: Кубок Короля 2021-2022

2021-2022
Картахена
0:1
Второй тайм: 57'
Валенсия
0'
0:1
35' Гол
Солер Карлос
57'

Ход матча

35'
0:1
Солер Карлос
Прогнозы 144
Картахена 1.4% (2)
X 4.9% (7)
Валенсия 93.8% (135)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Картахена
Ничья
Валенсия
5.00
5.25
2.21
Все Коэффициенты
Новости
13
Приор
Жером
24
Де
ла
Белья
Альберто
5
Васкез
Пабло
2
Давид
Андухар
15
Давид
Симон
8
Бодиже
Янн
12
Боатенг
Ричард
17
Дауда
Мохаммед
16
Окадзаки
Синджи
21
Хиль
Начо
9
Ортуньо
Альфредо
1
Хауме
Доменек
32
Васкес
Хесус
6
Гильямон
Уго
12
Дьякаби
Муктар
18
Васс
Даниэль
10
Солер
Карлос
8
Рачич
Урош
4
Муса
Юнус
19
Дуро
Уго
11
Кошта
Элдер
22
Андре
Маркос
Картахена
Валенсия

История личных встреч

Картахена
Валенсия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Картахена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ортуньо Альфредо 3 1
Кайарга Берто 1 0.33
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Юнус 2 0.67
Солер Карлос 1 0.33
Вальехо Ману 1 0.33
Андре Маркос 1 0.33
Гильямон Уго 1 0.33
Коба Куандреди 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Картахена
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Альмерия - Картахена 0:1 Картахена - Мирандес 3:0 Кастельон - Картахена 1:2 Алькоркон - Картахена 1:1
Картахена - Тенерифе 1:1 Расинг Риоха - Картахена 0:2 Вальядолид - Картахена 2:0 Картахена - Бургос 1:0 Жирона - Картахена 2:0 Картахена - Малага 3:1 Леганес - Картахена 1:1 Картахена - Понферрадина 0:1 Эйбар - Картахена 2:1 Картахена - Спортинг Хихон 1:0 Аморебьета - Картахена 2:3 Картахена - УД Ибица 5:1 Лас-Пальмас - Картахена 4:1 Фуэнлабрада - Картахена 2:1 Картахена - Луго 2:1 Реал Овьедо - Картахена 2:0
Валенсия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Эспаньол 1:2 Леванте - Валенсия 3:4 Арентейро - Валенсия 1:3 Валенсия - Эльче 2:1
Сельта - Валенсия 1:2 Утрильяс - Валенсия 0:3 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Валенсия - Вильярреал 2:0 Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1
  • Второй тайм
  • 58'
    Со стандарта следовала подача на дальнюю штангу, но более чем уверенно в этом моменте на выходе сыграл Доменек, намертво забрав мяч в свои перчатки.
  • Фол, нарушение
    57'
    Левым флангом в контратаку хозяев рвался Дауда, но его с помощью фола сумел остановить Васс. Публика недовольна, так как нарушителю не предъявлено предупреждение.
  • 56'
    Несмотря на старания, "Картахене" не удаётся перехватить игровое и территориальное преимущество в этом поединке.
  • Фол, нарушение
    55'
    Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали валенсийцы, откуда Солер почему-то решил нанести удар по воротам. Врезал он по мячу посильнее, но снаряд лишь улетел высоко на трибуны.
  • Замена
    54'
    Кстати, в перерыве матча произошла одна замена в составе "Валенсии": вместо имевшего жёлтую карточку Муктара Дьякаби встречу продолжает Омар Альдерете.
  • 53'
    Хиль тащил мяч в штрафную площадку гостей, но не хватило ему ни скорости, ни физической мощи, чтобы суметь выйти на ударную позицию.
  • Угловой
    52'
    Уверенно отбились хозяева поля после подачи углового с левого фланга у своих ворот, после чего ринулись в контратаку...
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! В своей штрафной площади хозяева подарили мяч Коште, но тот с семи метров не пробил Приора, после чего вратарь ещё и сумел отбить добивание с острого угла от Андре.
  • Офсайд
    50'
    Ортуньо теперь забрался в офсайд у картахенцев, после чего ещё и по инерции налетел на выскакивающего навстречу Доменека.
  • 49'
    Агрессивней хозяева поля стараются работать в прессинге после перерыва, намекая на то, что мириться с поражением они точно не собираются.
  • Офсайд
    48'
    В ответной атаке "Картахены" Окадзаки получал мяч на левом фланге атаки, однако у японского атакующего полузащитника зафиксировано положение "вне игры".
  • 47'
    Солер в первой атаке с левого фланга врывался в чужую штрафную площадку, но в борьбе с защитником помогал себе руками, что не осталось без внимания судьи.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    Васкез уже после окончания тайма получил жёлтую карточку за бурное несогласие с судейством.
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Валенсия" минимально ведёт в счёте в Картахене. Отдыхаем...
  • Судья
    45'
    Со стандарта был заброшен мяч в штрафную площадку, где в борьбе падал Боатенг, но звучит свисток не о пенальти, а об окончании тайма. Картахенцы в ярости.
  • Желтая карточка
    45'
    Дьякаби на последних секундах тайма успел за грубую игру получить жёлтую карточку в свой пассив.
  • Травма, повреждение
    45'
    Марко Андре получил повреждение, после борьбы за высоко летящий мяч жёстко приземлившись на копчик.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Фол, нарушение
    44'
    Муса в середине поля прессинговал сразу двух соперников, которых сумел разбросать за счёт физической мощи, но арбитр углядел в действиях полузащитника "Валенсии" неправомерные действия.
  • 43'
    Кошта решил помчаться в одиночку в контратаку гостей по правому флангу, но при попытке смещения в штрафную площадку мяч у него из-под ног был выбит соперниками.
  • 42'
    "Валенсия" в концовке тайма существенно сбавила в атакующей агрессии, сконцентрировавшись на сбережении своего минимального преимущества в счёте к свистку на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сразу после подачи углового хозяевами поля прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке. Это очень не понравилось Боатенгу, который в итоге за неспортивное поведение получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    39'
    ОПАСНО! Ортуньо здорово пробивал с левой ноги с дистанции точно в правый нижний угол ворот, и Доменек лишь кончиками пальцев сумел перевести мяч на угловой.
  • 38'
    Будем надеяться, что после первого гола в матче игра раскроется. Слишком уж скучно играла до этого "Картахена", лишь изредка выбираясь в контратаки.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Карлос Солер!!!
    Солер великолепно правой ногой в обвод "стенки" поразил ближний угол ворот. Приор даже не шелохнулся в этом эпизоде.
  • Фол, нарушение
    35'
    А теперь гости заработали штрафной удар в полуметре от линии штрафной площади соперника, правее центральной оси. Очень опасно может быть сейчас.
  • 34'
    Солер выполнял диагональный навес на дальний угол вратарской площади, но смело на выход ринулся Приор, который снова кулаками отбил мяч на безопасное расстояние.
  • Фол, нарушение
    33'
    Интересно, что счёт по нарушениям правил на данную минуту составляет 2:9. Только что гости заработали стандартное положение на левом краю атаки.
  • Фол, нарушение
    32'
    В глубине поля штрафной удар заработали картахенцы. Со стандарта подача следовала на правый край штрафной площади, но слишком сильно получилось, и мяч улетел за пределы поля.
  • Угловой
    30'
    Ещё один угловой с левого фланга подали валенсийцы. Снова следовала острая подача во вратарскую площадь, но на этот раз сработать удалось в воздухе защитникам "Картахены".
  • Фол, нарушение
    29'
    Дауда падал в штрафной площади гостей, надеясь на пенальти, однако свисток зафиксировал фол в атаке.
  • Опасный момент
    27'
    Вторым темпом пошла атака "Валенсии", и после навеса из глубины поля головой пробивал Дьякаби, но не попал он в створ ворот.
  • Угловой
    26'
    Первый угловой в матче на левом фланге только сейчас заработали "летучие мыши". С угла поля мяч был послан в центр с закруткой непосредственно в ворота, но Приор уверенно отбил игровой снаряд кулаками.
  • Фол, нарушение
    25'
    Картахенцы снова принялись пасоваться на своей половине поля. В агрессивном прессинге гости попытались отобрать мяч, но это получилось сделать только с нарушением правил.
  • Опасный момент
    23'
    Васс по правому флангу подключился в атаку, откуда выполнял прострел вдоль ворот от лицевой линии, но мяч до Андре не дошёл, так как Приор сыграл на перехвате.
  • 22'
    Хосе Бордалас у кромки поля пока что проявляет спокойствие, молча наблюдая за игрой, в отличие от своего визави.
  • 21'
    Барабаны зашумели на трибунах стадиона в Картахене. Местная команда на поле пока что не блещет, зато болельщики на трибунах очень даже хороши.
  • 20'
    Из глубины поля теперь через центральную ось следовал на Андре, однако слишком сильно получилось, и мяч пришёл в руки Приору.
  • Офсайд
    19'
    Передача на левый край штрафной площадку прошла у гостей на набравшего ход Муса, однако к него был зафиксировал минимальный офсайд. А могло быть опасно.
  • 18'
    Активно у кромки поля себя ведёт главный тренер "Картахены", постоянно что-то подсказывая своим подопечным.
  • 17'
    Дуро совершил солидный рейд с левого фланга в центр, но захотел он обыграть всех соперников, явно переоценив свои возможности.
  • 15'
    Снова левым флангом контратаковали картахенцы, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но валенсийским защитникам удалось отбиться.
  • 13'
    После передачи от Солера с дальней дистанции по воротам хозяев поля палил Рачич, но мяч у него улетел намного выше ворот.
  • 12'
    На Ортуньо следовал заброс вперёд из глубины поля, но Гильямон не пустил к мячу форварда, чётко отыграв в подкате.
  • Фол, нарушение
    11'
    "Валенсия" также попыталась ответить атакой левым флангом, но она закончилась потерей мяча, после чего гостями были нарушены правила.
  • Опасный момент
    10'
    В первой своей атаке "Картахена" с дальней дистанции угрожала воротам соперника. Дауда с левого фланга сместился в центр и пробивал, но мяч полетел правее и выше цели.
  • 9'
    Игроки "Картахены" теперь принялись пасоваться поперёк поля. Судя по всему, на большое количество голов здесь рассчитывать точно не приходится.
  • 7'
    Кошта по правому флангу за счёт дриблинга впервые попытался обострить игру, но дело закончилось потерей мяча.
  • 6'
    "Летучие мыши" больше владеют мячом, спокойно справляясь с видимостью прессинга со стороны картахенцев, но подходов к воротам хозяев пока нет.
  • 4'
    Команды на стартовых минутах матча действуют достаточно пассивно, спокойно присматриваясь друг к другу, не предпринимая активных действий.
  • 2'
    Практически аншлаг на трибунах стадиона в Картахене. Местная команда при такой поддержке наверняка даст серьёзный бой представителю Ла Лиги.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Картахена" сыграет дома с "Валенсией".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 144
Картахена 1.4% (2)
X 4.9% (7)
Валенсия 93.8% (135)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Картахена
Ничья
Валенсия
5.00
5.25
2.21
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Новости
Где смотреть матч Картахена 0:1 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Картахена 0:1 Валенсия

Исход игры
Картахена
1.4% (2)
Ничья
4.9% (7)
Валенсия
93.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (68)
Меньше
48.48% (64)
Обе команды забьют
Да
50.76% (67)
Нет
49.24% (65)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
27.8% (40)
0:2 Валенсия
22.9% (33)
0:1 Валенсия
18.1% (26)
1:3 Валенсия
12.5% (18)
0:3 Валенсия
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:3 Валенсия
1.4% (2)
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Картахена
Валенсия

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