Ян Тильман нанес удар, мяч был парирован, но Daniel Heuer Fernandes не удержал его в руках.

Ян Тильман не смог попасть в створ ударом издали

Ян Тильман нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Киттель Сонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хайер Моритц видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

46' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Ян Тильман из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Гамбург выполняет удар от ворот.

43' Опасность! Любичич Деян из команды Кёльн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Гамбург выполняет удар от ворот.

41' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кёльн выполняет удар от ворот.

37' О, нет. Из многообещающей позиции Алиду Фариде из команды Гамбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Фернандеш Даниэль взял и забрал мяч на выходе

36' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Кёльн выполняет удар от ворот.

35' Как он промахнулся? Глацель Роберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хайер Моритц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

30' Гамбург выполняет удар от ворот.

29' Фернандеш Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ян Тильман наказан за толчок Мефферт Йонас

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

25' Мухайм Миро из команды Гамбург делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

24' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гамбург выполняет удар от ворот.

22' Хорн Яннес не смог попасть в створ ударом издали

21' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Шиндлер Кингсли получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Шиндлер Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

17' Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гамбург выполняет удар от ворот.

14' Ут Марк не смог попасть в створ ударом издали

14' Плохо сыграл Mario Vuskovic - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Андерссон Себастьян нанес удар головой, но Daniel Heuer Fernandes спокойно отбил мяч.

11' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Андерссон Себастьян из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Плохо сыграл Шонлау Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Фернандеш Даниэль взял и забрал мяч на выходе

8' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Головой пробил Андерссон Себастьян , но голкипер отбил его в поле!

8' Mario Vuskovic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Гамбург выполняет удар от ворот.

6' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кёльн выполняет удар от ворот.

5' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Кёльн выполняет удар от ворот.

2' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Любичич Деян из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Кёльн начинает с центра поля