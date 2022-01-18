Германия: Кубок 2021-2022
0:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Рейн Энерги
44' Желтая карточкаХектор Йонас
76' Желтая карточкаШиндлер Кингсли
Ход матча
44'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 11
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
23
Хорн
Яннес
14
Хектор
Йонас
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Tim Walter
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Кёльн
Гамбург
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|2
|0.67
|Скири Эйе
|1
|0.33
|Ут Марк
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|1
|0.33
|Гиамера Ян
|1
|0.33
|Давид Йонас
|1
|0.33
|Киттель Сонни
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ут Марк
|1
|0
|Хектор Йонас
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глацель Роберт
|1
|0
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Гамбург
Исход игры
Кёльн
85.7% (120)
Ничья
10.7% (15)
Гамбург
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
45.7% (64)
1:0 Кёльн
23.6% (33)
1:1 Ничья
9.3% (13)
3:1 Кёльн
5.7% (8)
2:0 Кёльн
5.7% (8)
1:2 Гамбург
2.1% (3)
3:2 Кёльн
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!