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Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Гамбург
0'
44' Желтая карточка
Хектор Йонас
76' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
78'

Ход матча

44'
Хектор Йонас
 
60'
Эзкан Салих
Андерссон Себастьян
 
60'
Модест Антони
Хорн Яннес
 
66'
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
 
76'
Шиндлер Кингсли
 
76'
Дуда Ондрей
Шиндлер Кингсли
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 11
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 140
Кёльн 85.7% (120)
X 10.7% (15)
Гамбург 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Гамбург
3.13
4.21
5.13
Все Коэффициенты
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
23
Хорн
Яннес
17
Шиндлер
Кингсли
14
Хектор
Йонас
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
9
Андерссон
Себастьян
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
19
Винтцаймер
Мануэль
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
Кёльн
4-3-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Кёльн
Гамбург

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:1
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:0
К
2:1
Б
0:1
Б
3:4
Б
6:2
Б
3:2
ТМС
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 2 0.67
Скири Эйе 1 0.33
Ут Марк 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 1 0.33
Гиамера Ян 1 0.33
Давид Йонас 1 0.33
Киттель Сонни 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ут Марк 1 0
Хектор Йонас 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глацель Роберт 1 0
Шонлау Себастьян 1 0
Мухайм Миро 1 0
Алиду Фариде 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кёльн 85.7% (120)
X 10.7% (15)
Гамбург 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Гамбург
3.13
4.21
5.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кёльн 0:0 Гамбург онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Гамбург

Исход игры
Кёльн
85.7% (120)
Ничья
10.7% (15)
Гамбург
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
45.7% (64)
1:0 Кёльн
23.6% (33)
1:1 Ничья
9.3% (13)
3:1 Кёльн
5.7% (8)
2:0 Кёльн
5.7% (8)
1:2 Гамбург
2.1% (3)
3:2 Кёльн
1.4% (2)
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