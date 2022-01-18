  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2021-2022

Германия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:1
Итог после пенальти

Стадион: Зрители: 750
Гамбург
0'
43' Желтая карточка
Хектор Йонас
76' Желтая карточка
Шиндлер Кингсли
82' Желтая карточка
Хюберс Тимо
90' Желтая карточка
Рейс Людовит
0:1
92' Гол
Глацель Роберт
100' Желтая карточка
Tim Walter
120' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
1:1
120' Пенальти
Модест Антони
1:2
121' Пенальти
Кинсомби Давид
1:2
121' Не забитый пенальти
Эзкан Салих
1:2
121' Не забитый пенальти
Киттель Сонни
2:2
121' Пенальти
Модест Антони
2:3
121' Пенальти
Вушкович Марио
3:3
121' Пенальти
Любичич Деян
3:4
121' Пенальти
Гиамера Ян
4:4
121' Пенальти
Дуда Ондрей
4:5
121' Пенальти
Шонлау Себастьян
4:5
121' Не забитый пенальти
Кайнц Флориан
3:4
Пен' Пенальти
 120'

Ход матча

43'
Хектор Йонас
 
60'
Эзкан Салих
Андерссон Себастьян
 
60'
Модест Антони
Хорн Яннес
 
66'
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
 
76'
Шиндлер Кингсли
 
76'
Дуда Ондрей
Шиндлер Кингсли
 
78'
 
Джатта Бейкери
Винтцаймер Мануэль
82'
Хюберс Тимо
 
90'
 
Рейс Людовит
92'
0:1
Глацель Роберт
(Киттель Сонни)
100'
 
Tim Walter
100'
Кайнц Флориан
Тилманн Ян
 
104'
 
Кинсомби Давид
Алиду Фариде
111'
 
Гиамера Ян
Мухайм Миро
116'
 
Кауфманн Миккель
Глацель Роберт
120'
 
Шонлау Себастьян
120'
Модест Антони
1:1
121'
1:2
Кинсомби Давид
121'
Эзкан Салих
1:2
121'
1:2
Киттель Сонни
121'
Модест Антони
2:2
121'
2:3
Вушкович Марио
121'
Любичич Деян
3:3
121'
3:4
Гиамера Ян
121'
Дуда Ондрей
4:4
121'
4:5
Шонлау Себастьян
121'
Кайнц Флориан
4:5
Пен
3:4

Статистика матча

  • 4 Голы 5
  • 6 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 12
  • 5 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 140
Кёльн 85.7% (120)
X 10.7% (15)
Гамбург 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
23
Хорн
Яннес
17
Шиндлер
Кингсли
14
Хектор
Йонас
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
9
Андерссон
Себастьян
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
10
Киттель
Сонни
19
Винтцаймер
Мануэль
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
Кёльн
4-3-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Кёльн
Гамбург

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:1
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:0
К
2:1
Б
0:1
Б
3:4
Б
6:2
Б
3:2
ТМС
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 3 (1) 1
Скири Эйе 1 0.33
Ут Марк 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 2 0.67
Гиамера Ян 1 0.33
Давид Йонас 1 0.33
Киттель Сонни 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хектор Йонас 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 0
Глацель Роберт 1 0
Мухайм Миро 1 0
Рейс Людовит 1 0
Алиду Фариде 1 0
Tim Walter 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
1
25%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
1
33%
91-120

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
1
25%
1
25%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3
Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0
Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2
  • Дополнительное время
  • 123'
    Судьба матча решится в серии пенальти.
  • 123'
    Контроль мяча: Кёльн: 52%, Гамбург: 48%.
  • 122'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • Описание гола
    122'
    Г О О О О О Л - Модест Антони забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Вратарь не угадал направление полета мяча!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Дуда Ондрей забивает пенальти, он пробил правой ногой! Daniel Heuer Fernandes был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Гиамера Ян забивает пенальти, он пробил правой ногой! Марвин Швабе был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Любичич Деян забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Daniel Heuer Fernandes неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Mario Vuskovic забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Марвин Швабе неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Желтая карточка
    121'
    Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Модест Антони забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Daniel Heuer Fernandes неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Фол, нарушение
    121'
    ПЕНАЛЬТИ - Шонлау Себастьян из команды Гамбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Модест Антони.
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Киттель Сонни из команды Гамбург пробил пенальти, но [player2] сыграл удачно!
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Эзкан Салих из команды Кёльн пробил пенальти, но [player2] сыграл удачно!
  • 121'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Кинсомби Давид забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Марвин Швабе неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Команда Гамбург была более сконцентрированной в серии пенальти и победила.
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кайнц Флориан не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Шонлау Себастьян забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Марвин Швабе неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 120'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 120'
    Контроль мяча: Кёльн: 51%, Гамбург: 49%.
  • 120'
    Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 119'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 118'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 118'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 118'
    Хайер Моритц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 118'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 117'
    Mario Vuskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    117'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 116'
    Тактическая замена. Глацель Роберт уходит с поля и его заменяет Кауфманн Миккель
  • Фол, нарушение
    116'
    Глацель Роберт из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Эзкан Салих пострадал.
  • 116'
    Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 115'
    Контроль мяча: Кёльн: 51%, Гамбург: 49%.
  • 115'
    Фернандеш Даниэль взял и забрал мяч на выходе
  • 115'
    Хектор Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 115'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 114'
    Любичич Деян из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 114'
    Любичич Деян из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...
  • 114'
    Опасность! Джатта Бейкери из команды Гамбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 114'
    Гамбург пытается что-то создать.
  • 114'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 113'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 113'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 113'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    112'
    Джатта Бейкери из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Хектор Йонас пострадал.
  • Фол, нарушение
    112'
    Глацель Роберт из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Хюберс Тимо пострадал.
  • 112'
    Гамбург выполняет удар от ворот.
  • 111'
    Тактическая замена. Мухайм Миро уходит с поля и его заменяет Гиамера Ян
  • 111'
    Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Daniel Heuer Fernandes держит все под контролем
  • 111'
    Кинсомби Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 110'
    Ут Марк из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 110'
    Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    110'
    Ут Марк из команды Кёльн подал угловой справа.
  • 110'
    Любичич Деян из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 110'
    Шонлау Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 110'
    Хектор Йонас из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 110'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 110'
    Контроль мяча: Кёльн: 50%, Гамбург: 50%.
  • 109'
    Гамбург пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    109'
    Судья сигнализирует, что Хюберс Тимо из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Джатта Бейкери
  • 108'
    Гамбург пытается что-то создать.
  • 108'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 107'
    Контроль мяча: Кёльн: 50%, Гамбург: 50%.
  • 107'
    Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 107'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 107'
    Рейс Людовит из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 107'
    Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 106'
    Фернандеш Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 106'
    Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 106'
    Гамбург пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 105'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 105'
    Контроль мяча: Кёльн: 49%, Гамбург: 51%.
  • 104'
    Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 104'
    Опасность! Ут Марк из команды Кёльн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 104'
    Удар от ворот произведет Гамбург
  • 104'
    Тактическая замена. Алиду Фариде уходит с поля и его заменяет Кинсомби Давид
  • 103'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 102'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 102'
    Джатта Бейкери нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 102'
    Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    101'
    Хектор Йонас из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Хайер Моритц пострадал.
  • 101'
    Дуда Ондрей пробил со штрафного прямо в стенку
  • 100'
    Тактическая замена. Ян Тильман уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
  • Желтая карточка
    100'
    Рефери не любит споров - именно за это Tim Walter сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    100'
    Судья сигнализирует, что Джатта Бейкери из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
  • 100'
    Контроль мяча: Кёльн: 49%, Гамбург: 51%.
  • 100'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    100'
    Глацель Роберт возвращается на поле.
  • 99'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 99'
    Фернандеш Даниэль взял и забрал мяч на выходе
  • 99'
    Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 98'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    98'
    Модест Антони из команды Кёльн опасно и грубо сыграл. Шонлау Себастьян пострадал.
  • Угловой
    97'
    Ут Марк из команды Кёльн подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Глацель Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 96'
    Шмиц Бенно из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 96'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 96'
    Гамбург выполняет удар от ворот.
  • 96'
    Ян Тильман из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Глацель Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    95'
    Ут Марк из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 95'
    Хороший удар издали нанес Ян Тильман, но отличный сейв сделал Daniel Heuer Fernandes. Угловой.
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 48%, Гамбург: 52%.
  • 94'
    Гамбург выполняет удар от ворот.
  • 94'
    Отличный пас сделал Любичич Деян из команды Кёльн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 94'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Команда Гамбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 92'
    Киттель Сонни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт нанес точный удар головой!
  • 92'
    Киттель Сонни из команды Гамбург делает успешный заброс на партнера в штрафную.
  • 92'
    Гамбург пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Эзкан Салих из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Джатта Бейкери
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    У команды были шансы, но нам придется увидеть дополнительное время, чтобы узнать победителя.
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кёльн 85.7% (120)
X 10.7% (15)
Гамбург 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Кёльн 1:1 Гамбург онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Гамбург

Исход игры
Кёльн
85.7% (120)
Ничья
10.7% (15)
Гамбург
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (78)
Меньше
40.91% (54)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
45.7% (64)
1:0 Кёльн
23.6% (33)
1:1 Ничья
9.3% (13)
3:1 Кёльн
5.7% (8)
2:0 Кёльн
5.7% (8)
1:2 Гамбург
2.1% (3)
3:2 Кёльн
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 