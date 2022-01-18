Дополнительное время

123' Судьба матча решится в серии пенальти.

122' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

122' Г О О О О О Л - Модест Антони забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Вратарь не угадал направление полета мяча!

121' Г О О О О О Л - Дуда Ондрей забивает пенальти, он пробил правой ногой! Daniel Heuer Fernandes был близок к тому, чтобы отразить мяч!

121' Г О О О О О Л - Гиамера Ян забивает пенальти, он пробил правой ногой! Марвин Швабе был близок к тому, чтобы отразить мяч!

121' Г О О О О О Л - Любичич Деян забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Daniel Heuer Fernandes неудачно прыгнул в другую сторону!

121' Г О О О О О Л - Mario Vuskovic забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Марвин Швабе неудачно прыгнул в другую сторону!

121' Шонлау Себастьян получил желтую карточку от судьи

121' Г О О О О О Л - Модест Антони забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Daniel Heuer Fernandes неудачно прыгнул в другую сторону!

121' Г О О О О О Л - Кинсомби Давид забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Марвин Швабе неудачно прыгнул в другую сторону!

121' Команда Гамбург была более сконцентрированной в серии пенальти и победила.

121' Матч закончился после серии пенальти

121' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кайнц Флориан не забивает в серии пенальти

121' Г О О О О О Л - Шонлау Себастьян забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Марвин Швабе неудачно прыгнул в другую сторону!

121' Начинается серия пенальти

121' Мы ожидаем серии пенальти

120' Кёльн выполняет удар от ворот.

120' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

119' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

118' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

118' Хайер Моритц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

117' Mario Vuskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

116' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

115' Фернандеш Даниэль взял и забрал мяч на выходе

114' Опасность! Джатта Бейкери из команды Гамбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

113' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

113' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

113' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

112' Гамбург выполняет удар от ворот.

111' Любичич Деян пробует нанести удар издали, но Daniel Heuer Fernandes держит все под контролем

111' Кинсомби Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

110' Рейс Людовит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

110' Шонлау Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

110' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

108' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

107' Первая половина дополнительного времени закончена.

107' Гамбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

107' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

107' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

106' Фернандеш Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

106' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

106' Второй тайм дополнительного времени начался

104' Опасность! Ут Марк из команды Кёльн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

104' Удар от ворот произведет Гамбург

102' Кёльн выполняет удар от ворот.

102' Гамбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

101' Дуда Ондрей пробил со штрафного прямо в стенку

100' Тактическая замена. Ян Тильман уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан

100' Рефери не любит споров - именно за это Tim Walter сейчас получил желтую

99' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

99' Фернандеш Даниэль взял и забрал мяч на выходе

99' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

98' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Ох, нехорошо это выглядит. Глацель Роберт получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Гамбург выполняет удар от ворот.

96' Ян Тильман из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

95' Глацель Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Хороший удар издали нанес Ян Тильман, но отличный сейв сделал Daniel Heuer Fernandes. Угловой.

94' Гамбург выполняет удар от ворот.

94' Отличный пас сделал Любичич Деян из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

94' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Гамбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Команда Гамбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

92' Г О О О О Л - Глацель Роберт нанес точный удар головой!

91' Начался первый тайм дополнительного времени

91' У команды были шансы, но нам придется увидеть дополнительное время, чтобы узнать победителя.